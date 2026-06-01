La disputa de poder entre bandas narcos en Montevideo: ‘El Fisura’ busca destronar viejos cabecillas

Cerro Norte, un barrio con pasajes sin salida por donde no pueden pasar patrulleros (Presidencia)

El Fisura, un narco uruguayo que quiere destronar a los capos de la venta de droga en el barrio Cerro de Montevideo, le entregó 60 mil pesos uruguayos (unos USD 1.500) al Cala y una pistola negra. La misión era matar a un hombre de 40 años y esa orden de sicariato terminó en un doble crimen.

Eran mediados de 2023. Los delincuentes que habían llegado hasta esa casa no solo mataron al hombre que era su objetivo, sino también a la pareja de él, una joven de 23 años.

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Los delincuentes hicieron que esa casa del barrio Casabó, en la periferia de Montevideo, ardiera, como informó el diario El País.

El Fisura fue acusado como el autor intelectual de este doble crimen ocurrido en Cerro Norte, un barrio del oeste de Montevideo atravesado por la guerra entre grupos criminales que se disputan el territorio de venta de drogas.

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Pasajes de Cerro Norte, en Uruguay (@LeoPedrouza)

El nombre de este delincuente no es desconocido para los investigadores. De hecho, actualmente está cumpliendo condena por complicidad en una tentativa de homicidio. Por ese delito, también fue sentenciado un hombre apodado Sicario: le decían así porque era el sicario del fisura. El actual ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, fue el fiscal del caso en su momento y lo definió al Fisura como un “mando medio” que venía a “ocupar el lugar de un famoso narcotraficante”. Lo que pretendía era destronar a la banda de Luis Betito Suárez.

Por el doble crimen comenzó la semana pasada el juicio oral contra el Fisura, que es integrante de la banda de Los Colorados, un grupo criminal vinculado a la venta de drogas en ese barrio. Como consignó este diario uruguayo, según la investigación de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno –representada por Andrea Mastroianni y Ana Buffa– esta guerra avanzó territorialmente sobre Casabó, otro barrio cercano.

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Cala, el sicario, llegó hasta la vivienda pasadas las 23 de esa noche de agosto. Junto a otro hombre, que aún no fue identificado, ingresó a la casa de su objetivo y disparó varias veces contra el hombre y contra su pareja. Antes de irse, incendiaron la vivienda. La joven que estaba allí alcanzó a llamar a la Policía e informar: “Me agarraron a los tiros”. Antes de morir, ambos habían consumido cocaína.

La teoría de la Fiscalía es que se habría tratado de un homicidio por encargo. La víctima mortal había ido minutos antes a comprar droga a una boca del Fisura y regresó a su casa.

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Cerro Norte, uno barrio uruguayo atravesado por enfrentamientos entre grupos criminales (Presidencia)

De acuerdo al relato de dos testigos que declararon de forma reservada, el Fisura le dio al Cala esa cantidad de dinero en efectivo, el arma y les encargó matar al hombre. Cuando ellos regresaron a la boca, les dijeron que el trabajo estaba hecho.

Según la versión informada por El País, el crimen también se puede enmarcar en una disputa territorial por la venta de drogas.

El Fisura había avanzado sobre la zona de Casabó y tenía bajo su control varios puntos de venta de droga. Los Colorados tienen un enfrentamiento con Los Suárez, a los que buscan desplazar del lugar.

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La defensa del acusado cuestiona que la Fiscalía presente este caso como parte de una guerra entre bandas y lamenta que se juzgue a su cliente “por su historia” y no por el caso concreto del doble homicidio. Mara Cardozo, su abogada, asegura que no se puede sostener que el trasfondo sea una disputa entre grupos criminales. Aseguró que El Fisura conocía a la víctima desde chico, que era amigo de su familia y que lo ayudaba.

La defensa de Cala, en tanto, niega la participación de su cliente en el ataque.

La Fiscalía pidió 30 años de cárcel para los dos acusados por la gravedad del delito y el peligro que representó.