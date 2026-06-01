El personal y lúcido mundo de Mafalda tendrá una gran exposición inmersiva

Mafalda inmersiva

Alguna vez dijo la criatura:

—La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil.

Otra vez, en otro cuadrito, esto otro:

—¿Mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto?

O esto:

—Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría.

Tres frases que nos hacen reír. Pero, sobre todo, nos hacen pensar... Y, se sabe, risa nás me quedé pensando es igual a Mafalda.

De eso se trata, justamente, todo esto. Mafalda, el entrañable personaje creado por Quino, tendrá desde octubre de 2026 una muestra inmersiva en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires: será la primera vez que su universo se convierta en un recorrido físico, multisensorial e interactivo, con una propuesta pensada para conectar a quienes crecieron con la tira y a las nuevas generaciones que la conocerán dentro de una instalación de gran escala.

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Mafalda Inmersiva integrará video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente espacializado y realidad virtual multiusuario

La experiencia ocupará 1.300 m2 y ofrecerá un trayecto de 60 minutos a través de 15 salas temáticas dedicadas a los personajes, los espacios y los grandes asuntos de la obra. Cada sala estará ambientada como un universo propio y buscará traducir en volumen, color, sonido y presencia real el humor de Quino y su mirada sobre el mundo, la familia, la política y el alma humana.

El proyecto se presenta como una instalación inmersiva e itinerante inédita para un personaje argentino con alcance mundial. La propuesta llevará al público a caminar literalmente dentro del universo de Mafalda y a encontrarse con sus personajes y sus palabras en un formato que hasta ahora no había existido para la obra.

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La muestra combinará 15 salas, proyecciones 360° y realidad virtual multiusuario

Mafalda Inmersiva integrará video mapping de alta resolución, proyecciones 360° con sonido envolvente espacializado, realidad virtual multiusuario para varios visitantes en tiempo real, pantallas táctiles interactivas, esculturas volumétricas de los personajes y música original compuesta especialmente para la muestra. El diseño plantea que la tecnología funcione como una herramienta para expandir la obra y volver habitable ese universo.

Ejemplares del cómic "Mafalda" del dibujante Quino. EFE/ Juana Benet/Archivo

Las animaciones 2D fueron creadas con fidelidad a los trazos y textos originales de Quino, de modo que cada tira cobre movimiento sin alterar su identidad visual. Detrás de esa producción trabaja un equipo multidisciplinario internacional con base en Argentina, España e Inglaterra.

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La propuesta también incluirá un espacio específico para los más chicos. Allí habrá un recorrido lúdico con juegos diseñados especialmente para ese público, con el objetivo de que puedan habitar ese mundo desde una experiencia propia.

El proyecto se presenta como una instalación inmersiva e itinerante inédita para un personaje argentino con alcance mundial

Ese componente intergeneracional aparece como el eje del proyecto. La muestra fue concebida tanto para quienes leyeron a Mafalda en la infancia como para quienes tendrán en esta instalación su primer contacto con el personaje.

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Con licencia exclusiva de la familia de Joaquín S. Lavado Tejón

La experiencia se desarrolla con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón, nombre completo de Quino

La experiencia se desarrolla con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón, nombre completo de Quino. Esa autorización sostiene una alianza presentada como basada en la admiración y el compromiso con la voz, la mirada y el espíritu con que fue concebido el personaje.

“Quiero agradecer la confianza de la Familia Lavado por elegirnos para llevar adelante esta mediamorfosis de Mafalda", expresó Damián Kirzner, director y productor general del proyecto

El director y productor general Damián Kirzner expresó: “Quiero agradecer la confianza de la Familia Lavado por elegirnos para llevar adelante esta mediamorfosis de Mafalda. Será un viaje único que conectará a los nativos digitales y a las viejas generaciones con el entrañable mundo de Mafalda”.

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Antes de su estreno, el proyecto recibió la distinción “Orillas Nuevas”, otorgada por el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia. Ese reconocimiento vincula la propuesta con la industria inmersiva francesa y respalda su proyección cultural internacional.