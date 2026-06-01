Barbie Vélez, indignada contra Fede Bal, rompió en llanto: “Si vas a hablar, que sea para pedir perdón”

La actriz realizó un descargo luego de que su expareja recordó su escandalosa separación que terminó en la justicia (Video: Storytime/ Bondi Live)

La reacción de Barbie Vélez tras escuchar recientes declaraciones de Federico Bal sobre su separación reabrió viejas heridas y la llevó a un momento de profunda angustia. La actriz, afectada, expresó en vivo que el tema le sigue generando un dolor difícil de sobrellevar, incluso después de una década.

En 2016, la actriz denunció al conductor de Resto del mundo por lesiones agravadas y violencia de género, mientras que él presentó una contrademanda por lesiones y amenazas. Luego del sobreseimiento de ambos, las secuelas de ese conflicto siguen presentes para Barbie, quien se largó a llorar luego de que su ex recordó su polémica separación: “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... por una persona que, cuando decide, saca un tema que para mí es dolorosísimo”, introdujo en Storytime (Bondi Live).

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Barbie Vélez durante su descargo público en Storytime, donde expresó: “Me generó el trauma más grande de mi vida”

La actriz dejó claro que el episodio marcó un antes y un después en su vida. “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes”, continuó.

El conflicto entre Barbie Vélez y Federico Bal tuvo su punto de mayor exposición cuando ambos realizaron denuncias legales y públicas por violencia y agresiones mutuas. Aunque el tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional, la reciente mención del tema de Fede Bal en un programa del canal de streaming Blender reactivó el dolor para Vélez, quien aseguró que la situación le produce angustia y que prefiere no hablar sobre ello porque la afecta emocionalmente.

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“Cuando se reflota el tema me genera angustia y tristeza, y no tengo por qué bancármelo”, confesó. Dirigiéndose a Federico Bal le pidió: “No hables más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón. Cerrá el ort..., flaco. No hables nunca más de mí”.

La actriz realizó un descargo entre lágrimas luego de que su expareja recordara su escandalosa separación que terminó en la Justicia (Video: Storytime/ Bondi Live)

La intérprete también remarcó que ya no es la misma joven de hace una década: “Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más”, pidió con firmeza.

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“Entiendo que debe ser difícil no tener gente que te ama, una familia hermosa que te contiene... Estoy harta de decir ‘de este tema no hablo’, como si tuviese algo que ocultar. No lo hablo porque me pone mal y sensible, no tengo ganas de darle entidad, pero ya está”, lanzó, punzante mientras Nazarena Vélez, su madre y conductora del ciclo, la contenía. “Te amo, mi amor. Tranquila”, le pidió.

En una reciente entrevista con José María Listorti en Blender, Federico Bal recordó el final de su relación con la hija de Nazarena Vélez y definió esa etapa como “una relación durísima”. Sobre las denuncias de violencia, Bal sostuvo: “Cuando vas con la verdad... Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”.

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Barbie Vélez y Fede Bal estuvieron juntos desde 2015 y su noviazgo duró un año y medio en medio de un gran escándalo

“La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, insistió. El conductor aseguró que el tiempo le dio la razón frente a las acusaciones.

“Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, afirmó. Sobre el motivo por el que no evita hablar del asunto, agregó: “Esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo. Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien, no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”, expresó, en aparente referencia a otros casos mediáticos.

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“Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza”, aseveró la actriz

Bal cerró su intervención con una reflexión sobre el manejo público de estos conflictos: “No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”.