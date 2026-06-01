La provincia de Jujuy informó ingresos récord por regalías mineras en el primer cuatrimestre de 2026

El incremento de los ingresos por regalías mineras se atribuye a la recuperación del precio del litio durante los primeros meses del año. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Jujuy recibió $16.163 millones en regalías mineras entre enero y abril de 2026, una entrada de fondos que, según el gobierno local, ayudó a equilibrar las cuentas provinciales en un escenario de caída real de la coparticipación y de recorte de transferencias nacionales.

El detalle mensual de esos ingresos fue de $2.417 millones en enero, $2.771 millones en febrero, $4.932 millones en marzo y $6.041 millones en abril, según informó el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto Alberto Siufi en conferencia de prensa. El funcionario atribuyó esa suba a una recuperación del precio del litio que, según afirmó, se mantuvo durante mayo.

PUBLICIDAD

Siufi sostuvo que, sin ese aporte, la provincia habría registrado una baja de recaudación. “Las regalías significaron más de 4.000 millones de pesos adicionales. Eso equilibró mucho las cuentas de la provincia”, afirmó el funcionario, de acuerdo con las declaraciones recogidas por medios locales.

El secretario también defendió el peso del litio más allá de las regalías. En efecto, señaló que la minera Exar, la segunda en importancia en la provincia, anunció una inversión de USD 1.240 millones para duplicar su producción y sostuvo que ese flujo de capital es el que “derrama en la economía” y empuja el crecimiento local.

PUBLICIDAD

El funcionario resaltó además que el incremento en el ingreso por regalías mineras se da en un contexto en el que los fondos de coparticipación muestran una caída real cuando se los compara con la inflación.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario en conferencia de prensa, reflejada en los medios locales, la provincia recibió 149.413 millones de pesos en enero, 141.754 millones en febrero, 129.061 millones en marzo y 145.222 millones en abril.

PUBLICIDAD

En ese marco el gobierno local hizo saber que mientras en enero la coparticipación subió 19,13% la inflación llegó a 32,4%, lo que implicó una caída real del 13%; en febrero el alza fue cercana al 22% frente a 33,1% de inflación, y en marzo 23% frente a 32,6%.

Jujuy recibió $16.163 millones en regalías mineras entre enero y abril de 2026, clave para equilibrar las cuentas provinciales(Foto: Shutterstock)

Además Siufi añadió que el mayor golpe para las finanzas provinciales no proviene de la coparticipación. Sostuvo que la pérdida más fuerte está en los programas nacionales, los Aportes del Tesoro Nacional, la obra pública, salud, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y otros fondos que dejaron de transferirse.

PUBLICIDAD

Sobre los ATN, el funcionario aseguró que el año pasado dejaron de enviarse alrededor de 740 mil millones de pesos a las provincias y que, en lo que va de este año, la reducción ronda los 400 mil millones de pesos para el conjunto de las jurisdicciones.

El sector en alza

Las exportaciones mineras de Argentina pueden llegar a USD 9.000 millones en 2026 por la suba del oro y el litio, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, un salto de casi 49% frente a 2025 que reforzaría el peso del sector en la economía, aunque la entidad advirtió que el desafío es convertir ese ingreso en empleo, proveedores locales y desarrollo dentro del país.

PUBLICIDAD

Si los siete proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones avanzan por completo, podrían sumar USD 22.000 millones en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio, según CAEM. La cámara también informó que hay 13 proyectos presentados y que dos de ellos, los de Glencore y Vicuña, concentran más de USD 30.000 millones en pedidos de incentivo.

Según declaraciones realizadas en el mes de abril por Roberto Cacciola, presidente de CAEM, el cierre de 2025 dejó exportaciones por USD 6.056 millones, un alza del 30% respecto de 2024. Cacciola dijo durante una presentación de la cámara en Buenos Aires que la proyección para 2026 se hizo con precios internacionales del oro, la plata y el litio tomados con un criterio conservador: “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

PUBLICIDAD

La respuesta central del sector es esta: la minería argentina exportaría más en 2026 por la recuperación de los precios internacionales, sobre todo en oro y litio, y no solo por un mayor volumen de producción. En el caso del litio, además, CAEM proyectó ventas externas por encima de USD 1.400 millones para 2026.