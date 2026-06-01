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Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

El productor hará su debut en el cine animado como un personaje completamente nuevo que llegará en la esperadísima película de Disney y Pixar

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Bizarrap se suma al elenco de Toy Story 5 y presta su voz al personaje 'Santa de Jardín' en la versión en español (Video: Disney Pixar)

Bizarrap lo hizo de nuevo: el productor argentino más influyente del momento sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que será parte de Toy Story 5, la nueva entrega de la icónica saga de Disney y Pixar. En un posteo que rápidamente acumuló likes y comentarios, el artista reveló que prestará su voz a “Santa de Jardín”, un personaje nuevo que aparecerá en la versión doblada al español tanto para Latinoamérica como para España. “Soy la voz de ‘santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió Bizarrap, agradeciendo a Disney por la oportunidad.

La noticia fue confirmada por la propia compañía, que además adelantó que la película, dirigida por Andrew Stanton (ganador del Oscar por Buscando a Nemo y WALL·E), se estrenará exclusivamente en cines el próximo 18 de junio. La trama de Toy Story 5 promete mezclar nostalgia, tecnología y nuevos desafíos para Woody, Buzz Lightyear, Jessie y compañía, quienes deberán enfrentarse a Lilypad, una tableta disruptiva que llega con ideas propias sobre cómo debe jugar su niña, Bonnie.

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El estreno de Toy Story 5 está confirmado para el 18 de junio de 2026 con dirección de Andrew Stanton y Kenna Harris
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Bizarrap celebró en sus redes sociales la oportunidad de formar parte de Toy Story 5 utilizando la referencia a su misteriosa 'capítulo 42'
Bizarrap celebró en sus redes sociales la oportunidad de formar parte de Toy Story 5 utilizando la referencia a su misteriosa 'capítulo 42'

Pero el desembarco de Bizarrap en el universo de Pixar no será el único guiño musical: el film también contará con la participación especial de Bad Bunny, quien dará voz a “Pizza con Anteojos”. La dupla de artistas compartirá una escena clave, en un encuentro tan inesperado como imperdible para los fans de la animación y de la música urbana.

El personaje de Bizarrap, “Santa de Jardín”, se suma así a una franquicia que a lo largo de casi tres décadas ha sabido reinventarse y sumar voces de distintas generaciones y estilos. El personaje es un gnomo de jardín, los cuales simbolizan principalmente protección, buena suerte y conexión con la naturaleza. En las imágenes compartidas por el productor, se lo ve posando con Woody y Buzz Lightyear y luciendo su clásica gorra con las siglas BZRP con el estilo de Toy Story, en una postal que mezcla el universo pop con el legado de la saga.

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El personaje de Bizarrap, un gnomo llamado 'Santa de Jardín', representa protección, buena suerte y conexión con la naturaleza en la película
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Toy Story 5 mezcla nostalgia, tecnología y cultura pop, incorporando a figuras clave de la música latina como Bizarrap y Bad Bunny
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En sus redes, Bizarrap celebró la experiencia como un nuevo “capítulo 42”, una referencia que no pasó desapercibida para sus seguidores más atentos. En la numeración de las BZRP Music Sessions, la Session 42 es una de las grandes incógnitas y misterios en la discografía del productor, ya que nunca fue publicada y es tema de especulación permanente entre el fandom. “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió, alimentando las teorías y el juego con su propia marca registrada.

La película, dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, contará nuevamente con la música de Randy Newman, el compositor original de la saga. El guion, escrito por Stanton y Harris, promete combinar la nostalgia de los personajes históricos con el desembarco de la tecnología y los desafíos de la infancia actual.

Bizarrap aportará su voz para 'Santa de Jardín' en la versión doblada al español de Toy Story 5, tanto para Latinoamérica como para España
Bizarrap aportará su voz para 'Santa de Jardín' en la versión doblada al español de Toy Story 5, tanto para Latinoamérica como para España
Bizarrap celebró este logro como su 'capítulo 42', una referencia intrigante para sus seguidores por la misteriosa BZRP Music Session nunca publicada
Bizarrap celebró este logro como su 'capítulo 42', una referencia intrigante para sus seguidores por la misteriosa BZRP Music Session nunca publicada

El estreno de Toy Story 5 está previsto para el 18 de junio de 2026 y se espera que sea uno de los grandes eventos cinematográficos del año. La participación de Bizarrap y Bad Bunny, dos de los referentes más importantes de la música latina, suma un atractivo extra a una franquicia que supo mantenerse vigente a lo largo de los años.

El cruce entre la cultura pop, la animación y la música urbana se materializa así en una película que promete dejar huella. Para Bizarrap, que ya acumula récords de reproducciones y premios internacionales, la incursión en el mundo de Pixar es una nueva confirmación de que no hay techo para quienes apuestan a la creatividad, la originalidad y el trabajo constante.

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