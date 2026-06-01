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Donald Trump movió sus fichas y nominó a Nathaniel Morris como embajador de Estados Unidos en Colombia: quién es él

El Senado del EE. UU. será el que determine si aprueba o rechaza el nombramiento

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El presidente Donald Trump designó a Nathaniel Morris como embajador de Estados Unidos en Colombia - crédito University of Kentucky

Washington y Bogotá vuelven a quedar unidos por una decisión diplomática que abre un nuevo ciclo de revisión en el Senado de Estados Unidos. El presidente Donald Trump designó a Nathaniel Morris como embajador en Colombia, una postulación que reordena la agenda bilateral a la espera de su trámite legislativo.

La designación no produce efectos inmediatos. El nombre de Morris entra ahora en fase de estudio en la Cámara Alta, instancia que define si el exsenador de Kentucky accede o no al cargo. Sin ese aval, la representación oficial en Bogotá permanece sin titular confirmado.

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El anuncio reaviva la atención sobre una plaza diplomática que sigue sin embajador desde 2022. La Casa Blanca impulsó el nombramiento, pero la última palabra recae en el Senado, que somete cada perfil a revisión y votación.

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