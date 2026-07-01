Los 4 ejercicios con mancuernas que ayudan a fortalecer cuádriceps, glúteos e isquiotibiales

El uso de mancuernas en el entrenamiento de piernas permite ajustar la carga con rapidez y exige mayor activación muscular para estabilizar el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de piernas suele estar ligado a barras pesadas, estructuras de soporte y rutinas de alta carga. Sin embargo, una propuesta difundida por Men’s Health planteó una alternativa distinta: desarrollar fuerza en la parte inferior del cuerpo utilizando únicamente mancuernas, sin necesidad de equipamiento complejo.

La propuesta se centró en una idea concreta: los cuádriceps, glúteos e isquiotibiales pueden trabajarse de manera efectiva con cargas libres, siempre que exista control técnico, progresión y selección adecuada de ejercicios. Bajo esa lógica, una rutina breve de cuatro movimientos permite sostener estímulos de fuerza y coordinación sin recurrir a la barra.

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Entrenamiento con mancuernas como alternativa al trabajo con barra

El uso de mancuernas en rutinas de tren inferior ofrece una estructura adaptable tanto en entornos domésticos como en gimnasios. La carga variable facilita ajustes rápidos sin necesidad de racks o máquinas específicas, mientras que el movimiento libre obliga a una mayor activación muscular para estabilizar el cuerpo.

El entrenamiento de piernas con mancuernas trabaja cuádriceps, glúteos e isquiotibiales sin depender de barras ni máquinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina propuesta por los entrenadores certificados Brett Williams y Cori Ritchey se apoya en cuatro ejercicios principales que combinan fuerza, equilibrio y control del gesto. Cada uno incorpora un patrón distinto, con énfasis en la movilidad de cadera, la estabilidad del core y la coordinación entre ambos lados del cuerpo.

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Sentadilla con mancuerna en posición de copa

La sentadilla con mancuerna en posición de copa funciona como base del entrenamiento. El peso se sostiene frente al pecho con ambas manos, lo que modifica el centro de gravedad y obliga a mantener el torso erguido durante todo el recorrido.

El movimiento comienza con los pies alineados a la altura de las caderas. La cadera desciende hacia atrás como si el cuerpo se acomodara en una superficie baja, mientras el peso se distribuye de forma uniforme en ambos pies. La bajada continúa hasta que los muslos alcanzan una posición paralela al suelo, siempre que la movilidad articular lo permita sin comprometer la técnica.

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La sentadilla tipo copa con mancuerna mantiene el torso erguido y propone cuatro series de 6 a 8 repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso se produce mediante la extensión de piernas y la activación de glúteos, con las rodillas orientadas hacia afuera. El esquema recomendado establece cuatro series de 6 a 8 repeticiones.

Peso muerto a una pierna

El segundo ejercicio introduce un trabajo unilateral enfocado en la cadena posterior. El peso muerto a una pierna exige estabilidad y control, ya que el cuerpo debe sostenerse sobre un solo apoyo mientras la otra pierna permanece elevada sin contacto con el suelo.

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La ejecución comienza con el equilibrio sobre una pierna, mientras la otra se mantiene ligeramente elevada. El torso desciende en simultáneo con la cadera hacia atrás, manteniendo una ligera flexión en la rodilla de apoyo. La espalda permanece alineada, sin pérdida de tensión en el core.

El peso muerto a una pierna con mancuerna concentra el trabajo unilateral en la cadena posterior y plantea tres series de 8 a 10 repeticiones por lado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento alcanza su punto de mayor demanda cuando el torso se inclina y los isquiotibiales se activan con intensidad. El retorno a la posición inicial se realiza mediante la contracción de glúteos. La rutina propone tres series de 8 a 10 repeticiones por lado.

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Zancada inversa

La zancada hacia atrás introduce una variante con menor impacto sobre la rodilla frontal en comparación con la versión hacia adelante. El ejercicio mantiene la estructura de trabajo unilateral, con énfasis en estabilidad y control del tronco.

Desde una posición de pie, el cuerpo da un paso hacia atrás con una pierna, apoyando primero la punta del pie. Ambas rodillas se flexionan hasta aproximarse a un ángulo de 90 grados, mientras el torso permanece erguido y el abdomen activo.

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La zancada inversa con mancuernas reduce el impacto sobre la rodilla frontal y refuerza la estabilidad y el control del tronco (Freepik)

El retorno a la posición inicial se realiza mediante el impulso del pie delantero. El esquema de trabajo incluye tres series de 8 a 10 repeticiones por lado, manteniendo una ejecución controlada en cada fase del movimiento.

Estocada lateral

La estocada lateral desplaza el trabajo hacia un plano distinto al habitual, lo que introduce un estímulo adicional sobre aductores y musculatura estabilizadora de cadera. El movimiento se realiza hacia un costado, con una pierna que recibe la mayor carga mientras la otra se mantiene extendida.

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El descenso implica llevar la cadera hacia atrás y hacia el lado, mientras el torso puede inclinarse ligeramente sin perder control del abdomen. La profundidad depende del rango de movilidad disponible, siempre con prioridad en la estabilidad. El retorno al centro se produce mediante un impulso controlado. La estructura propuesta contempla tres series de 6 a 8 repeticiones por lado.

Formas de agarre y distribución de la carga

El uso de mancuernas permite distintas configuraciones de sujeción que modifican la intensidad del esfuerzo. La posición frontal coloca las pesas a la altura de los hombros, lo que incrementa la demanda sobre el tronco.

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La estocada lateral con mancuerna suma trabajo sobre aductores y musculatura estabilizadora de cadera con tres series de 6 a 8 repeticiones por lado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agarre tipo copa reúne el peso frente al pecho con ambas manos, favoreciendo la estabilidad durante movimientos como la sentadilla. La modalidad tipo maleta mantiene las mancuernas a los costados del cuerpo, lo que incrementa el desafío de control postural durante desplazamientos y zancadas.

Beneficios del trabajo con mancuernas en tren inferior

El entrenamiento con carga libre favorece el trabajo unilateral, lo que permite corregir desequilibrios entre lados del cuerpo. La ausencia de guías fijas incrementa la activación de músculos estabilizadores y refuerza la coordinación general del movimiento.

La variedad de cargas disponibles amplía el rango de adaptación del entrenamiento, desde niveles iniciales hasta esquemas avanzados. Este tipo de rutina integra patrones funcionales que replican acciones cotidianas, con participación simultánea de equilibrio, fuerza y control motor en cada repetición.