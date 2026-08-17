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Tras colapsar el pase de Enzo Fernández, el Manchester City eligió al reemplazante de Rodri: la impactante cifra que pagará

Los números de la operación por el argentino con el Chelsea provocaron que los Ciudadanos apostaran por una promesa que brilló en el Mundial

Ayyoub Bouaddi, ante Mbappé, durante el Mundial 2026 (Reuters/Paul Rutherford)
Ayyoub Bouaddi, ante Mbappé, durante el Mundial 2026 (Reuters/Paul Rutherford)
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Durante semanas, el nombre de Enzo Fernández fue el que más veces se pronunció en los pasillos del Manchester City. El argentino, que llegó a la final del Mundial 2026 y a quien el entrenador Enzo Maresca conoce de memoria por su paso compartido en el Chelsea, era la prioridad. El plan parecía trazado. Pero el mercado de pases tiene una lógica propia, y el City acaba de cerrar la llegada de un mediocampista que, hace apenas unos meses, todavía no había debutado en una Copa del Mundo.

El elegido es Ayyoub Bouaddi, de 18 años, figura de Marruecos en el Mundial y promesa central del Lille. Según los medios europeos, el acuerdo por las condiciones personales del volante se selló hace algunos días, y la operación —que en principio se había proyectado para 2027— se adelantó. El costo total rondará los 100 millones de euros (alrededor de USD 116 millones).

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La salida de Rodri al Barcelona dejó un hueco que el City necesitaba cubrir con urgencia. La Premier League arranca en una semana, y Maresca fue explícito al respecto en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el Arsenal en la final de la Community Shield: “Sin duda cuanto antes llegue, mejor, porque empezamos la Premier League dentro de una semana. Si empiezan a entrenar con nosotros lo antes posible, mejor, porque así podrán entender la forma en que queremos jugar”, declaró el técnico italiano.

Sobre Fernández, Maresca fue deliberadamente hermético. El entrenador lo dirigió en el Chelsea y lo tiene en alta estima, pero cuando la prensa lo presionó con una pregunta directa sobre la posibilidad de su llegada, la respuesta no dejó margen: “En este momento tengo que darte la misma respuesta que desde el primer día, que siempre será la misma. Es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores”, afirmó. El argentino, que fue abucheado por los hinchas del Chelsea días atrás tras su coqueteo con el City, seguirá en Stamford Bridge al menos por ahora. Había sido tasado en 160 millones de dólares por su actual club.

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El perfil de Bouaddi explica, en parte, por qué el club decidió cambiar de rumbo. El marroquí mide 1,85 metros y combina físico, inteligencia táctica y una lectura del juego que resulta llamativa para alguien de su edad. Su mayor virtud aparece en la administración de la pelota: juega con naturalidad y seguridad en el círculo central, y se anticipa a las situaciones antes de que se desarrollen. Esas características lo convirtieron en una de las figuras del Lille en los últimos años y, luego, en uno de los jugadores más observados del Mundial 2026.

La madurez de Bouaddi contrasta con sus 18 años. Su personalidad dentro y fuera del campo lo ubica en un lugar poco habitual para alguien que recién se asoma a la élite del fútbol europeo. A eso se suma que su físico tiene margen de desarrollo, lo que transforma la inversión de 100 millones de euros en una apuesta que el City piensa sostener en el tiempo.

Con el acuerdo prácticamente cerrado, Manchester City resuelve así una de las dudas más grandes del mercado de verano en Inglaterra: quién puede pararse en el lugar que dejó Rodri sin que la diferencia se note demasiado.

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