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Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

En medio del tenso panorama entre el actor chileno y el futbolista, la arquitecta sorprendió con un sentido posteo repleto de reflexiones y postales emotivas

Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
La pareja del actor chileno salió en su defensa luego de los posteos del futbolista (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fin de semana estuvo marcado por un nuevo cruce de alto voltaje en el mundo del espectáculo, donde los nombres de Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tendencia. Todo comenzó luego de que Vicuña hablara en televisión sobre la distancia y el vínculo con sus hijos menores, fruto de su relación con la actriz. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión y, entre respuestas y lecturas en redes, la polémica subió de tono cuando Icardi decidió intervenir con mensajes directos y punzantes desde sus historias de Instagram. En medio del revuelo, Anita Espasandín, actual pareja del actor chileno, eligió un camino distinto y sorprendió al salir en su defensa.

A través de una serie de postales en blanco y negro, Espasandín compartió palabras de aliento y mensajes de introspección en sus plataformas sociales. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió Anita, bajo una secuencia de imágenes junto a Vicuña tomadas en paisajes naturales y urbanos, así como en escenarios que transmiten calma y conexión emocional.

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Entre las imágenes más comentadas, se destacó una postal sobre un muelle de madera, junto a un lago, donde Vicuña y Espasandín se fundieron en un abrazo. De fondo, el agua y los barcos refuerzan la intimidad y la serenidad del momento, sostenidos por la luz natural. Otra de las fotos muestra una serie de piedras dispuestas en círculo sobre un estanque rodeado de vegetación. Allí aparece la frase: “No tenés que ganarte el descanso, no tenés que demostrar lo que valés. Ya eras valiosa desde el momento en que llegaste a este mundo”.

Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
Entre abrazos, naturaleza y frases de resiliencia, Espasandín compartió una secuencia de imágenes en blanco y negro que resaltan la intimidad y la calma lejos del escándalo
Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
La pareja de Vicuña eligió diferentes frases e imágenes para reflexionar ante las críticas del fin de semana
Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
Vicuña y Espasandín compartieron un abrazo en la playa, rodeados de luz natural, reforzando su vínculo y alejándose del ruido mediático

La secuencia continúa con una imagen de la pareja en la playa, abrazados bajo el sol, y una foto de Anita de espaldas, caminando por una calle empedrada. En esta última, se puede leer: “Perdoná todas esas veces en las que dudaste de toda la belleza que hay en vos. Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés”. Más adelante, frente a dos vehículos decorados, la reflexión se profundiza: “Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”.

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En otra postal, Vicuña apareció flotando en aguas transparentes, y la frase elegida fue: “Soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo”. El recorrido visual se cerró con una toma en la que ella recorre un jardín y se acompaña de las palabras: “Estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé”. A lo largo de todos los mensajes, Espasandín construyó un relato personal de autoaceptación y amor propio, dirigido tanto a su pareja como a quienes la siguen, y se alejó de la lógica del enfrentamiento público.

Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
"Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés", escribió Espasandín
Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
En un intento de traer calma a la situación, Anita eligió algunas fotos viejas de su tiempo en pareja

Como broche de oro, Espasandín cerró: “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”. A su vez, Anita también invitó a sus seguidores a escuchar una canción de Joy Rhodes, sumando así un guiño musical y ampliando el clima de su mensaje.

En paralelo a la publicación de Espasandín, la polémica entre Vicuña y Mauro Icardi escaló en redes sociales a partir de lo que el actor chileno expresó en PH, Podemos Hablar (Telefe). Icardi no dudó en responder con una seguidilla de historias punzantes: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”. Más adelante, agregó: “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”. Y fue por más: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
En una imagen donde el actor chileno aparece flotando, Anita reforzó el mensaje de crecimiento personal: “Soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo”
Anita Espasandín salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi
En el cierre de la secuencia, Espasandín caminó entre plantas y escribió: “Estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé” (Instagram)

Como si fuera poco, el futbolista compartió la imagen de un baño de mármol, acompañada por tres emojis de risa y la canción “Ay, ay, ay”, de la propia China. Esta imagen fue interpretada en redes como una referencia directa a una vieja pelea mediática entre Vicuña y la actriz, ocurrida hace un año, cuando ella publicó el extenso texto “el padre del año” y muchos usuarios bautizaron al actor como “el padre del baño”. De este modo, Icardi reavivó la polémica y sumó un nuevo capítulo a la tensión entre todos los protagonistas.

Mientras las indirectas, las declaraciones cruzadas y las respuestas públicas siguen alimentando el conflicto, Espasandín apostó por un mensaje de contención, empatía y fortaleza personal. Junto a varias de sus imágenes más íntimas en pareja y frases de autoaceptación, se posicionó como un contrapunto al clima de escándalo y dejó en claro que, en medio de la exposición y la polémica, también hay lugar para la calma y el apoyo emocional.

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