Anita Espasandín apoyó a Benjamín Vicuña tras los dichos de Mauro Icardi: “No tenés que demostrar tu valor”

La pareja del actor chileno salió en su defensa luego de los posteos del futbolista (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana estuvo marcado por un nuevo cruce de alto voltaje en el mundo del espectáculo, donde los nombres de Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tendencia. Todo comenzó luego de que Vicuña hablara en televisión sobre la distancia y el vínculo con sus hijos menores, fruto de su relación con la actriz. Sus declaraciones no tardaron en generar repercusión y, entre respuestas y lecturas en redes, la polémica subió de tono cuando Icardi decidió intervenir con mensajes directos y punzantes desde sus historias de Instagram. En medio del revuelo, Anita Espasandín, actual pareja del actor chileno, eligió un camino distinto y sorprendió al salir en su defensa.

A través de una serie de postales en blanco y negro, Espasandín compartió palabras de aliento y mensajes de introspección en sus plataformas sociales. “No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, escribió Anita, bajo una secuencia de imágenes junto a Vicuña tomadas en paisajes naturales y urbanos, así como en escenarios que transmiten calma y conexión emocional.

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Entre las imágenes más comentadas, se destacó una postal sobre un muelle de madera, junto a un lago, donde Vicuña y Espasandín se fundieron en un abrazo. De fondo, el agua y los barcos refuerzan la intimidad y la serenidad del momento, sostenidos por la luz natural. Otra de las fotos muestra una serie de piedras dispuestas en círculo sobre un estanque rodeado de vegetación. Allí aparece la frase: “No tenés que ganarte el descanso, no tenés que demostrar lo que valés. Ya eras valiosa desde el momento en que llegaste a este mundo”.

Entre abrazos, naturaleza y frases de resiliencia, Espasandín compartió una secuencia de imágenes en blanco y negro que resaltan la intimidad y la calma lejos del escándalo

La pareja de Vicuña eligió diferentes frases e imágenes para reflexionar ante las críticas del fin de semana

Vicuña y Espasandín compartieron un abrazo en la playa, rodeados de luz natural, reforzando su vínculo y alejándose del ruido mediático

La secuencia continúa con una imagen de la pareja en la playa, abrazados bajo el sol, y una foto de Anita de espaldas, caminando por una calle empedrada. En esta última, se puede leer: “Perdoná todas esas veces en las que dudaste de toda la belleza que hay en vos. Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés”. Más adelante, frente a dos vehículos decorados, la reflexión se profundiza: “Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”.

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En otra postal, Vicuña apareció flotando en aguas transparentes, y la frase elegida fue: “Soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo”. El recorrido visual se cerró con una toma en la que ella recorre un jardín y se acompaña de las palabras: “Estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé”. A lo largo de todos los mensajes, Espasandín construyó un relato personal de autoaceptación y amor propio, dirigido tanto a su pareja como a quienes la siguen, y se alejó de la lógica del enfrentamiento público.

"Empezá a hablarte con la misma bondad que merecés", escribió Espasandín

En un intento de traer calma a la situación, Anita eligió algunas fotos viejas de su tiempo en pareja

Como broche de oro, Espasandín cerró: “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”. A su vez, Anita también invitó a sus seguidores a escuchar una canción de Joy Rhodes, sumando así un guiño musical y ampliando el clima de su mensaje.

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En paralelo a la publicación de Espasandín, la polémica entre Vicuña y Mauro Icardi escaló en redes sociales a partir de lo que el actor chileno expresó en PH, Podemos Hablar (Telefe). Icardi no dudó en responder con una seguidilla de historias punzantes: “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”. Más adelante, agregó: “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”. Y fue por más: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

En una imagen donde el actor chileno aparece flotando, Anita reforzó el mensaje de crecimiento personal: “Soy suficiente, incluso mientras sigo creciendo”

En el cierre de la secuencia, Espasandín caminó entre plantas y escribió: “Estoy completa, incluso cuando todavía no lo sé” (Instagram)

Como si fuera poco, el futbolista compartió la imagen de un baño de mármol, acompañada por tres emojis de risa y la canción “Ay, ay, ay”, de la propia China. Esta imagen fue interpretada en redes como una referencia directa a una vieja pelea mediática entre Vicuña y la actriz, ocurrida hace un año, cuando ella publicó el extenso texto “el padre del año” y muchos usuarios bautizaron al actor como “el padre del baño”. De este modo, Icardi reavivó la polémica y sumó un nuevo capítulo a la tensión entre todos los protagonistas.

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Mientras las indirectas, las declaraciones cruzadas y las respuestas públicas siguen alimentando el conflicto, Espasandín apostó por un mensaje de contención, empatía y fortaleza personal. Junto a varias de sus imágenes más íntimas en pareja y frases de autoaceptación, se posicionó como un contrapunto al clima de escándalo y dejó en claro que, en medio de la exposición y la polémica, también hay lugar para la calma y el apoyo emocional.