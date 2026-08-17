Los hombres que más ultraprocesados consumen tienen hasta 30% más riesgo de cáncer de próstata

Un estudio con más de 17.000 adultos en Estados Unidos halló una asociación de hasta 30% mayor entre quienes basan buena parte de su ingesta en refrescos, bollería, snacks y carnes procesadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La evidencia sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados vuelve a estar en el centro del debate científico tras la publicación de un nuevo estudio en Estados Unidos.

Los hombres que más consumen este tipo de productos presentan hasta un 30% más de riesgo de cáncer de próstata respecto a quienes los evitan.

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El hallazgo de investigadores de la Universidad Atlántica de Florida y publicado en The American Journal of Medicine, sumó un nuevo argumento a las advertencias que desde hace años emiten expertos e instituciones sobre el impacto de la dieta moderna en la salud integral.

Qué son los alimentos ultraprocesados y por qué preocupan

En Estados Unidos, los alimentos ultraprocesados representan casi el 60% de la ingesta energética de los adultos y el 70% de la de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término alimentos ultraprocesados abarca productos elaborados industrialmente a partir de ingredientes como grasas refinadas, aceites, azúcares, almidones y aditivos. Entre ellos figuran refrescos, snacks, cereales, bollería y carnes procesadas. De acuerdo con la clasificación NOVA, ampliamente utilizada en investigación nutricional, estos alimentos se distinguen por su bajo valor nutricional y su amplia presencia en la dieta occidental.

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En Estados Unidos, los ultraprocesados representan casi el 60% de la ingesta energética de los adultos y el 70% de la de los niños, según datos de la Universidad Atlántica de Florida.

La preocupación sobre su impacto en la salud no es reciente. Diversos estudios asocian el consumo habitual de estos productos con mayor incidencia de obesidad, enfermedades metabólicas, cardiovasculares y muertes prematuras. Ahora, la nueva investigación amplía la alerta a una de las enfermedades oncológicas más comunes en varones.

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Nuevo estudio: vínculo entre ultraprocesados y cáncer de próstata

Un estudio de la Universidad Atlántica de Florida vinculó el mayor consumo de alimentos ultraprocesados con hasta un 30% más de riesgo de cáncer de próstata en hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio encabezado por la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida analizó los datos de 17.024 hombres estadounidenses de 18 años o más, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) entre 2003 y 2023.

Utilizando dos registros dietéticos de 24 horas y el sistema NOVA, los investigadores calcularon el porcentaje de calorías diarias de ultraprocesados para cada participante. Los hombres se agruparon en cuatro niveles, desde menos del 20% hasta más del 44% de la dieta diaria basada en este tipo de alimentos.

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Los resultados muestran que los hombres de los tres grupos de mayor consumo de ultraprocesados presentaron un riesgo 29% superior de cáncer de próstata, en tanto que los dos grupos más altos alcanzaron un 30% más de riesgo respecto al grupo de menor consumo.

Estos porcentajes se mantuvieron prácticamente intactos tras ajustar variables como edad, raza, tabaquismo y nivel socioeconómico. En el grupo de mayor ingesta, el riesgo ascendió al 34%, aunque este dato no alcanzó significación estadística debido al tamaño de la muestra.

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Según explicó Charles H. Hennekens, autor principal y profesor en la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt, “entre los hombres adultos de esta población estadounidense representativa a nivel nacional, aquellos que consumieron mayores cantidades de alimentos ultraprocesados presentaron riesgos significativamente mayores de desarrollar cáncer de próstata”.

Para el investigador, estos hallazgos refuerzan la necesidad de grandes estudios observacionales y ensayos aleatorizados que permitan confirmar la relación y establecer políticas preventivas.

Los alimentos ultraprocesados incluyen refrescos, snacks, cereales, bollería y carnes procesadas, y la clasificación NOVA los identifica por su bajo valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos de los ultraprocesados más allá del cáncer: sistema inmunológico e inflamación

El impacto de los ultraprocesados sobre la salud no se limita solo al cáncer de próstata. Investigaciones previas recogidas por Infobae, destacan su papel en la alteración de la función inmunológica. Más del 70% de las defensas corporales residen en el intestino, y los alimentos que afectan la microbiota intestinal reducen la capacidad del organismo para resistir infecciones. Según expertos citados en Hello Magazine, la elección diaria de alimentos influye en la respuesta frente a virus comunes y otras enfermedades.

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En particular, el consumo de azúcar añadida puede reducir en un 50% la eficacia de los macrófagos, las células encargadas de eliminar virus y bacterias, a partir de los 30 minutos tras la ingesta y hasta cinco horas después.

Además, las carnes procesadas y embutidos, también considerados ultraprocesados, se asocian con mayor riesgo de daño inmunológico y están clasificados como carcinógenos de grupo 1 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su consumo frecuente puede lesionar el intestino y favorecer la inflamación sistémica, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a enfermedades tanto agudas como crónicas.

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Los aditivos, emulsionantes, edulcorantes artificiales y conservantes presentes en estos productos pueden desestabilizar la microbiota intestinal y dañar la barrera natural del tracto digestivo. El estudio advierte que estos compuestos activan rutas metabólicas perjudiciales y modifican la respuesta de las células inmunitarias, lo que contribuye a un entorno inflamatorio sostenido.

Por qué la dieta importa para la prevención

Los investigadores creen que informar mejor a los pacientes y facilitar opciones frescas puede ayudar a bajar la exposición a una pauta alimentaria asociada con daños crónicos y un mayor peligro oncológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de la alimentación en la prevención de enfermedades va mucho más allá del metabolismo energético. Nutrientes como vitaminas, aminoácidos y antioxidantes participan en rutas metabólicas de las células inmunitarias y pueden reforzar o debilitar las defensas frente a agentes patógenos.

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Una dieta rica en productos ultraprocesados suele desplazar el consumo de frutas, verduras y fibras, que resultan indispensables para mantener el equilibrio de la microbiota y la salud general.

El impacto de la dieta sobre la inmunidad se observa tanto en la protección frente a infecciones respiratorias como en la prevención de enfermedades crónicas. Un control deficiente de la glucosa, sumado a la inflamación derivada del consumo de ultraprocesados, puede prolongar la duración de enfermedades comunes y empeorar su pronóstico.

Implicancias para la salud pública y recomendaciones

Una persona de complexión normal sostiene en una mano una jarra de cerveza y en la otra un bol de patatas fritas, ilustrando hábitos de consumo contemporáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del hallazgo llevó a los autores del estudio a comparar la situación actual con la historia de las advertencias sobre el tabaco. “Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es un reto complejo para la salud pública, sobre todo dada la prevalencia y accesibilidad de estos productos”, advirtió Timothy De Ver Dye, coautor y profesor en la Universidad Atlántica de Florida.

El especialista resaltó que muchos pacientes enfrentan barreras económicas y de acceso a alimentos más saludables, lo que exige políticas públicas más allá de las decisiones individuales.

Según el análisis publicado en The American Journal of Medicine, los profesionales de la salud deberían informar a sus pacientes de que el mayor consumo de ultraprocesados implica un aumento en el riesgo de cáncer de próstata. Además, recomiendan fomentar el acceso a opciones nutritivas y mínimamente procesadas como parte de una estrategia más amplia de prevención.

Panorama global del cáncer de próstata

El azúcar añadida y los aditivos de los ultraprocesados pueden alterar la microbiota intestinal, reducir la respuesta inmunológica y favorecer la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de próstata es considerado un problema de salud pública de primera magnitud. La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que más de 333.000 hombres serán diagnosticados con la enfermedad en Estados Unidos en 2026, y se prevé que más de 36.000 morirán a causa del cáncer de próstata.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cerca de 1,5 millones de hombres en todo el mundo fueron diagnosticados en 2022, con cerca de 400.000 muertes asociadas.

Los autores del estudio subrayan la importancia de continuar investigando la relación entre dieta y riesgo oncológico. “Todos los profesionales de la salud deberían alentar a los pacientes a adoptar hábitos de vida saludables y terapias basadas en la evidencia, además de ayudar a reducir el consumo de ultraprocesados”, expresó Hennekens.