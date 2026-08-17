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“La política nos hundió”: cerró la empresa textil de un ex entrenador de Los Pumas y su dueño lloró al despedir a 120 trabajadores

Will Der SA fabricaba indumentaria deportiva para Adidas, Puma y Macron y empleaba a 300 personas en la provincia de Buenos Aires; sus socios advirtieron que “no hay trabajo”

El cierre de la hilandería de Fabricato se hará en el primer semestre de 2026 - crédito Freepik
El cierre de la hilandería de Fabricato se hará en el primer semestre de 2026. (Freepik)
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El grupo textil Will Der SA, que fabricaba indumentaria deportiva para marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron, cerró sus dos plantas en General Pacheco y Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, y despidió a 120 trabajadores.

La decisión fue comunicada por los propios socios de la empresa. Uno de ellos es el ex entrenador de Los Pumas, Santiago “Tati” Phelan, quien figura como presidente de la firma. En varios audios que trascendieron, el deportista explicó su decisión a los operarios y aseguró que la empresa llegó a un punto de no retorno: “Los planes de trabajo desaparecieron, fui a buscar empresas de minería, de otros rubros para hacer mamelucos, aunque sea, tapando agujeros que mostraban el poco trabajo que hay”, dijo el ex rugbier. “Empieza a haber pedidos pero para el año que viene enero, febrero y marzo; estamos en agosto y ahora no hay laburo.”

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Phelan advirtió que el pago de las indemnizaciones tampoco está garantizado. “Lo que está pasando es una locura, nos queremos morir todos. No les voy a prometer nada, se va a pagar lo que se puede pagar, puede ser todo o puede ser nada”, dijo ante una sala donde, de fondo, se escuchaban llantos. Luego aclaró que la empresa no había sido vaciada: “No vaciamos la empresa, somos laburantes”, dijo el deportista en los audios que publicó BAE Negocios.

Armando Anasal, otro de los socios de la compañía con casi cinco décadas en el rubro textil, también se lamentó por la decisión: “Toda mi vida pensé en ser industrial, pero la política tiene que ver, levanta y hace caer a la gente”, dijo entre sollozos.

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Varios rollos de tela de algodón de colores claros apilados junto a una mesa de corte con una máquina cortadora industrial y patrones dibujados.
Un primer plano muestra rollos de tela de algodón y una cortadora industrial sobre una mesa con patrones marcados, en el entorno de una fábrica textil moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y sumó: “Yo nunca me metí en política; en diciembre cumplo 50 años en este rubro, jamás me metí porque yo siempre creí que trabajando podía llegar a adelante. La política digita nuestras vidas, digita el futuro de todos y nada depende de nosotros. Son 50 años tirados a la basura porque no puedo llegar a nada. Ustedes creen que soy una mierda, pero créanme, la política nos hundió”.

Luego fue más directo sobre la administración nacional actual: “Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, piensen a dónde los llevó. Con otros gobiernos todos sufrimos, pero teníamos plata en el bolsillo y teníamos para gastar. Solo les pido que piensen la próxima vez que voten porque la vida es política.”

Los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la situación financiera de la empresa: Will Der SA acumula 11 cheques rechazados sin fondos por un total de $24.692.653,44, sin ninguno abonado, lo que equivale a un porcentaje de regularización del 0 por ciento.

Según consta en su página de LinkedIn, la empresa llegó a operar con más de 280 empleados en sus dos plantas bonaerenses, más otras instalaciones en Catamarca y Malvinas Argentinas, donde fabrica medias. En abril, López Imizcoz declaraba tener 70 empleados en Catamarca y 300 en Buenos Aires. Tras el cierre del viernes, solo le queda un tercio de esa dotación.

El cierre de Will Der SA se produce en un momento crítico para la industria textil argentina. Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la producción cayó un 25,6% interanual en mayo, 10 veces más que el retroceso del 2,5% registrado por el conjunto de la industria manufacturera. En el acumulado de enero a mayo, la contracción del sector llegó al 26,5%. Las plantas textiles operan al 42,2% de su capacidad instalada, 16 puntos por debajo del promedio industrial. Desde diciembre de 2023, el sector perdió 383 establecimientos y más de 25.600 puestos de trabajo formales, a un ritmo de 1.200 empleos por mes.

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