Faena New York fue distinguido como el mejor hotel nuevo del mundo en un prestigioso ranking

Faena New York logró el reconocimiento como Mejor Hotel Nuevo en los Virtuoso Global Awards 2026 (Gentileza: Faena)

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El hotel Faena New York obtuvo el reconocimiento como Mejor Hotel Nuevo en los Virtuoso Global Awards 2026, un logro que coloca a la firma nacida en Argentina entre las referentes mundiales de la hotelería de lujo. Menos de un año después de su apertura en Manhattan, la distinción sitúa a Alan Faena y a su equipo frente a los nombres más prestigiosos del sector.

La premiación, celebrada durante la Virtuoso Travel Week en Las Vegas desde el 8 hasta el 14 de agosto, representa mucho más que un galardón para un hotel. Refleja el alcance internacional de una visión que partió de Buenos Aires y hoy fusiona arte, cultura y hospitalidad en destinos clave. La expansión de este universo creativo y la consolidación de su modelo en el escenario global quedan reflejadas en la proyección internacional de la marca y en su capacidad para reinventar el concepto de hospitalidad.

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Un hotel argentino premiado entre gigantes internacionales

Durante la edición 2026 de la Virtuoso Travel Week en Las Vegas, uno de los encuentros más relevantes del turismo de lujo, Faena New York recibió el galardón de Mejor Hotel Nuevo. El evento reunió a cerca de 4.000 asesores, líderes de agencias y socios de viajes de más de 100 países, quienes seleccionaron a los ganadores entre una lista de candidatos de alto perfil.

Menos de un año después de su apertura en Manhattan, el hotel Faena New York se posiciona entre los nombres más prestigiosos de la hotelería de lujo (Gentileza: Faena)

El hotel argentino compitió con establecimientos de talla mundial, incluidos Airelles Palladio Venice, Hotel del Coronado, Park Hyatt Tokyo y el emblemático Waldorf Astoria New York. La inclusión de Faena New York en esa categoría, en su primer año en Manhattan, lo posiciona entre los hoteles más reconocidos a nivel internacional.

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La distinción cobra una relevancia especial en Nueva York, donde la industria hotelera cuenta con íconos históricos. Compartir la categoría con el Waldorf Astoria subraya el alcance logrado por la propuesta argentina en el corazón de una ciudad que marca tendencia en hospitalidad.

El universo Faena: de Buenos Aires a Manhattan

La cadena Faena nació en Buenos Aires hace más de dos décadas, impulsada por la visión de Alan Faena. El proyecto inicial transformó la zona de Puerto Madero e introdujo el primer Faena District, que integró arquitectura, arte, gastronomía, música y comunidad en un mismo espacio.

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El hotel Faena New York, ubicado en West Chelsea junto al High Line, propuso una experiencia que conjuga arte, gastronomía, música y bienestar (Gentileza: Faena)

Con el tiempo, la marca expandió su enfoque a otras ciudades, primero en Miami Beach y luego en Nueva York. Cada destino mantiene una conexión profunda con la identidad local, pero conserva la esencia original: un espacio donde la experiencia va más allá del alojamiento tradicional y se convierte en un escenario para la creatividad y el encuentro social, señala el documento institucional de Faena.

La inauguración de Faena New York en 2025 marcó un nuevo momento en esa evolución. El hotel, ubicado en West Chelsea junto al High Line, se integró al paisaje cultural neoyorquino y propuso una experiencia que conjuga arte, gastronomía, música y bienestar. “Faena New York fue creado para llevar el espíritu de nuestro mundo a Nueva York, al mismo tiempo que abrazamos la energía, la cultura y la fuerza creativa que definen a esta ciudad. Recibir este reconocimiento tan temprano en su recorrido es un gran honor”, expresó Alan Faena.

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Proyección internacional y próximos destinos

Más de veinte años después de su fundación, Faena mantiene el objetivo de transformar espacios y experiencias cruzando culturas y continentes (Gentileza: Faena)

El modelo de Faena continúa su expansión hacia nuevos mercados. Después de Buenos Aires, Miami Beach y Nueva York, la cadena proyecta aperturas en Tulum, São Paulo, Abu Dhabi, Dubái, Wadi Safar y un nuevo proyecto residencial en Miami River.

Esta estrategia, basada en la creación de destinos concebidos como universos culturales y sociales, busca alejarse de fórmulas repetitivas y apuesta por una visión flexible y adaptada a cada contexto.

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El reconocimiento de Faena New York confirma una visión argentina que integra arte, hospitalidad y comunidad en escenarios internacionales (Gentileza: Faena)

A fines de 2026, Faena Island The Red Sea en Arabia Saudita inaugurará la primera isla operada por la marca, lo que amplía el alcance de la cadena a un territorio inexplorado dentro de la industria hotelera de lujo.

Más de veinte años después de su fundación, la compañía mantiene el objetivo de transformar espacios y experiencias, cruzando ciudades, culturas y continentes.

Faena logró un hito más en la hotelería de lujo

El reconocimiento obtenido por Faena New York no representa solo un triunfo local, sino la confirmación de una visión argentina que encontró un lenguaje propio y se proyecta en escenarios internacionales. Desde su nacimiento, la marca se define por la búsqueda de nuevas formas de experimentar el mundo, integrando arte, hospitalidad y comunidad en cada proyecto.

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