Subrogación de vientre en Argentina: las claves del debate y el panorama legal

Débora Ranieri explicó en Infobae al Mediodía que todo contrato de maternidad subrogada es nulo en Argentina porque va contra una ley de orden público

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En una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía, la abogada Débora Ranieri, presidenta de PRODECI (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles), se refirió al debate por la subrogación de vientre en Argentina: “Todo contrato de maternidad subrogada en la Argentina hoy es nulo porque va en contra de una ley de orden público”. Su intervención sirvió para profundizar en las contradicciones legales y éticas que plantea la técnica en el país, donde la práctica carece de habilitación normativa.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Ranieri detalló los alcances de la legislación vigente: “El código civil establece que es madre la que da a luz, sea o no su óvulo. Por eso, si nace un bebé por subrogación, hay que inscribirlo a nombre de la mujer que lo gestó”.

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Esta temática cobró aun más protagonismo tras la llegada a Buenos Aires de Olivia Maurel. Maurel es una figura internacional por su lucha contra la maternidad subrogada y representa la Declaración de Casablanca. Es autora de ¿Dónde estás mamá?, un libro en el que relata su experiencia como hija nacida por subrogación y su historia de abandono. El lunes 10 de agosto, visitó la Argentina para brindar charlas destinadas a concientizar sobre esta práctica.

Subrogación de vientre: el panorama legal en Argentina

Ranieri remarcó que, pese a la extendida creencia de un vacío normativo, la Argentina cuenta con una regulación clara sobre filiación: “En 2015 se discutió en el Congreso todas las cuestiones de las formas de filiación: la filiación natural, la filiación por técnicas de reproducción humana y la filiación por adopción. Se quiso introducir la legalización de la maternidad subrogada y los legisladores optaron por quitarla de ese proyecto con argumentos que, a mi modo de ver, por lo menos desde el punto de vista jurídico, abarcaban muchas de las problemáticas que hoy estamos viendo bastante tiempo después”.

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El código civil argentino establece que es madre la mujer que da a luz, por eso debe inscribirse a nombre de quien gestó al bebé por subrogación, según explicó la abogada

La especialista recordó que en 2024 la Corte Suprema de Justicia resolvió un caso paradigmático: “La Corte dijo: ‘El código civil es bien claro en esto. Puedo yo estar de acuerdo o no, pero lo que no puedo hacer es dejar de aplicar lo que la ley establece’”.

Los integrantes del equipo de Infobae al Mediodía señalaron que “muchas personas que tienen dinero recurren a la subrogación en Estados Unidos, donde la práctica está habilitada por la ley”, y Ranieri confirmó: “Sí, se rigen por las leyes del país donde van”.

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Identidad, ovodonación y derechos del niño

El debate se extendió a los efectos sobre la identidad de los nacidos bajo técnicas de reproducción asistida y subrogación. Ranieri citó el testimonio de Olivia Maurel: “Ella cuenta que ese desapego instantáneo al nacer le generó una personalidad marcada por la ansiedad y el temor al abandono”. Según la abogada, “ese desapego es lo que se llama el síndrome de abandono”.

El staff planteó la diferencia entre subrogación y ovodonación, a lo que Ranieri respondió: “En la fertilización asistida, más allá de quién es el óvulo, la ley argentina prevé que la mujer que da a luz es madre. Sin embargo, el niño recién puede acceder a sus datos genéticos a la mayoría de edad”. Añadió que existen casos internacionales donde esta falta de información produjo consecuencias inesperadas: “Hay un caso en España de dos medio hermanos que fueron fecundados por el mismo semen, se enteraron ahora, son novios y hay un lío legal”.

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El rol de la mujer y los dilemas éticos

El debate sobre subrogación incluye el impacto en la identidad de los nacidos por esta técnica y el testimonio de ansiedad y desapego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el staff se puso sobre la mesa la cuestión de la autonomía y el consentimiento. Ranieri matizó: “En estos contratos hay una relación de sometimiento. El caso de Belén, una madre argentina que gestó para terceros y hoy reclama la maternidad de su hijo, muestra los límites de atar la voluntad de una mujer durante nueve meses”.

La abogada advirtió que la vulnerabilidad económica puede condicionar el consentimiento real: “En países donde la maternidad subrogada es legal, muchas veces son mujeres muy pobres, y se hace un negocio de esto”. Subrayó que siempre “el derecho existe para proteger al más vulnerable, y en este caso ese lugar lo ocupa el niño, pero también la mujer que gesta”.

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Ranieri concluyó: “Muchos grupos feministas se oponen. Olivia, que es militante feminista, dice: ‘La mujer de ningún modo puede nunca ser objeto de un contrato su cuerpo’, porque es cosificar a la mujer para que cumpla el deseo de otro”.

La entrevista completa a Débora Ranieri

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