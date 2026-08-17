El posible 11 de Boca Juniors para la vuelta frente a Recoleta por la Sudamericana: la decisión de Arruabarrena con los convocados

Boca Juniors jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Rodolfo Arruabarrena resolvió llevar a todo el plantel profesional a Asunción para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, una decisión que incluye a futbolistas que no venían siendo convocados. El encuentro ante Recoleta se disputará este martes desde las 19 en el Estadio Defensores del Chaco, con Boca Juniors en ventaja por el 3-1 obtenido en la ida, jugada en el Tomás Adolfo Ducó.

La gran novedad de la delegación xeneize es la primera convocatoria de Enner Valencia, flamante refuerzo que integrará el banco de suplentes. También fueron citados Williams Alarcón, Milton Giménez y el juvenil Facundo Herrera, todos ellos ausentes habituales en las listas anteriores.

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“Está trabajando, lo hace con el grupo, hace trabajo específico. Trabajó a la mañana con el Tanque Giménez y (Williams) Alarcón, lo vamos llevando. Veremos la lista que llevaremos, aunque ya te digo que vamos a ir todos. No habrá mucha lista, pero está bien. Hay momentos que, por características podemos jugar con un falso 9, como lo hicimos hoy, pensando en tratar de desbordar por los costados. Pero a mí siempre me gusta jugar con una referencia, sea Migue (Merentiel), el Tanque o Valencia”, había anticipado el Vasco en la conferencia de prensa posterior al empate con Platense.

LOS CONVOCADOS DE BOCA PARA EL DUELO CON RECOLETA

Los convocados de Boca Juniors para visitar a Recoleta

El equipo llega al partido con tres bajas que obligan a replantear el once inicial. La más sensible es la de Leandro Paredes: el capitán salió en el entretiempo del empate 1-1 ante Platense, el último sábado por la fecha 5 del Torneo Clausura, por una inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda. “Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, escribió en su cuenta de Instagram. Las otras dos ausencias se producen en la línea defensiva: Marco Pellegrino, quien también abandonó ese partido con un posible desgarro en el posterior de la pierna izquierda, y Leandro Lozano, con molestias en la misma zona que ya lo había marginado en tramos anteriores del semestre.

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Ante ese panorama, dos cambios parecen definidos: Dylan Gorosito ingresaría por Lozano y Ayrton Costa ocuparía el lugar de Pellegrino. El reemplazante de Paredes, en cambio, aún genera incertidumbre. Arruabarrena evalúa entre Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech si mantiene el esquema habitual, o bien apostar por Miguel Merentiel y sostener a Sebastián Villa en el ataque si opta por darle más vértigo al frente ofensivo.

El técnico no realizó práctica formal de fútbol este lunes y aprovechó la jornada previa al viaje para concentrarse en la recuperación física del plantel, que acumula partidos en los últimos días.

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El posible once de Boca para visitar a Recoleta

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

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Luego del cruce internacional, el próximo partido del elenco de la Ribera será el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, que se jugará este domingo a partir de las 21:30. A continuación, recibirá a Lanús y el miércoles 2 de septiembre se volverá a cruzar con Vélez Sarsfield en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.