Murió Tommy John, el lanzador que dio nombre a la cirugía que cambió el béisbol

Tommy John murió a los 83 años en Lakewood Ranch, Florida, a causa de cáncer de vejiga, según confirmó su esposa Cheryl John (AP)

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La muerte de Tommy John a los 83 años en su hogar de Lakewood Ranch, Florida, marcó el final de una figura ligada a una revolución de la medicina deportiva.

Su esposa, Cheryl John, confirmó que el exlanzador murió a causa de cáncer de vejiga.

Su nombre quedó asociado a la “cirugía de Tommy John”, un procedimiento que cambió el tratamiento de lesiones de codo en el béisbol.

La operación se originó en 1974, cuando se rompió el ligamento colateral cubital del codo izquierdo mientras jugaba para los Dodgers de Los Ángeles.

El médico del equipo, Frank Jobe, aplicó un método que hasta el momento no tenía antecedentes: reemplazó el ligamento dañado por un tendón de la muñeca derecha del propio John.

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La cirugía de Tommy John nació en 1974, cuando el exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles sufrió la rotura del ligamento colateral cubital del codo izquierdo (AP)

En ese entonces, el cirujano estimó una probabilidad del 1% de que el lanzador pudiera regresar al montículo.

John volvió a jugar tras un año y medio de rehabilitación y, después de su regreso, firmó algunas de sus mejores campañas.

En 2023, un tercio de los lanzadores activos en las Grandes Ligas se habían sometido a este procedimiento, incluidos Shohei Ohtani, Justin Verlander y Chris Sale.

Durante su carrera, John recibió el apodo de “el Hombre Biónico”. En el año de su regreso, igualó victorias y derrotas, registró un promedio de carreras limpias superior al habitual y fue elegido Jugador Regreso del Año de la Liga Nacional por The Sporting News.

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Además, participó en cuatro Juegos de Estrellas y disputó tres Series Mundiales.

La cirugía, conocida formalmente como reconstrucción del ligamento colateral cubital, se convirtió en una herramienta para extender carreras.

Gerrit Cole, pitcher de los Yankees de Nueva York, lo agradeció públicamente tras regresar a la competencia luego de pasar por la intervención: “La cirugía en sí nos está salvando, pero el jugador tuvo que presentarse y hacerlo”.

Un legado que trasciende los récords

Tommy John volvió a las Grandes Ligas tras un año y medio de rehabilitación y consiguió parte de sus mejores temporadas después de la cirugía

La vida profesional de Tommy John abarcó 26 temporadas en las Grandes Ligas, con un registro de 288 victorias, 231 derrotas y 2.245 ponches. 164 de sus triunfos llegaron después de la cirugía.

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Su carrera comenzó en 1963 con los Cleveland Indians, antes de pasar a los Chicago White Sox, donde se afianzó en la rotación gracias a su sinker, un lanzamiento con efecto descendente.

Luego jugó para los Dodgers y, tras la operación, también vistió la camiseta de los Yankees de Nueva York, California Angels y Oakland Athletics.

Los Yankees lo describieron como uno de los favoritos de la afición y una base de la rotación, y lo destacaron como un pionero en el plano atlético y médico.

John no ingresó al Salón de la Fama. Su promedio de carreras limpias fue de 3.34 y en tres temporadas lideró la Liga Americana en blanqueadas. Solo Nolan Ryan superó su longevidad en el montículo en la era moderna.

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Familia, vida personal y advertencias sobre la cirugía

John nació en 1943 en Terre Haute, Indiana. Se casó dos veces y fue padre de cuatro hijos: Tommy, Travis, Tamara y Taylor, quien murió en 2010 tras una convulsión relacionada con una sobredosis de medicamentos.

En sus declaraciones públicas, John expresó su preocupación por el aumento de cirugías en adolescentes. Advirtió sobre los riesgos de intervenir a menores que no completaron su desarrollo físico y sostuvo que más de la mitad de estas operaciones ya se realizaban en menores de edad.

Tommy John (a la izquierda en la foto) advirtió sobre el aumento de esta cirugía en adolescentes y cuestionó las operaciones en menores que no habían completado su desarrollo físico (AP)

Tras retirarse del béisbol en 1989, trabajó en televisión, dirigió equipos e impartió charlas motivacionales. Se despidió de la vida pública poco antes de su muerte, cuando difundió un mensaje de agradecimiento a los Yankees y al médico que permitió que su carrera no terminara prematuramente.

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El impacto de su decisión en el béisbol moderno

El propio John explicó el alcance que tuvo su caso para otros lanzadores. “Esa cirugía desde entonces ha salvado las carreras de innumerables pitchers, incluidos muchos de los mejores del juego en la actualidad”, escribió en un mensaje de despedida.

Antes de la existencia de este procedimiento, figuras como Sandy Koufax se retiraron a los 30 años por lesiones similares.

Con la cirugía desarrollada por Jobe, la reconstrucción del ligamento colateral cubital se transformó en una opción para jugadores de distintos niveles.