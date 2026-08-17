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Detectan aumento de matrimonios falsos en República Dominicana para obtener residencia en Estados Unidos

El consulado estadounidense advierte sobre la creciente frecuencia de uniones simuladas para acceder a beneficios migratorios en Estados Unidos, mientras intensifica los controles y revisiones en las solicitudes de visa de inmigrante

Primer plano de la mano de un hombre con anillo plateado y la mano de una mujer con anillo dorado, con sus dedos índice tocándose levemente.
Las autoridades de Estados Unidos detectaron un aumento de matrimonios presuntamente falsos en República Dominicana para acceder a la residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades estadounidenses han detectado un aumento en la frecuencia de matrimonios presuntamente falsos en República Dominicana como vía para acceder a la residencia en Estados Unidos.

El fenómeno ha generado preocupación en los organismos migratorios, que han decidido intensificar los controles y profundizar la investigación sobre las solicitudes que involucran vínculos matrimoniales.

Esta advertencia se desprende de declaraciones de William Swaney, cónsul de Estados Unidos en República Dominicana, quien explicó a Diario Libre que la presencia de matrimonios fraudulentos no es un hecho nuevo, aunque la frecuencia actual resulta más significativa para las autoridades. “Una frecuencia alarmante, para decirle la verdad”, afirmó Swaney al ser consultado sobre la incidencia de estos casos.

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El cónsul sostuvo que esta práctica, utilizada para facilitar procesos migratorios, persiste en el país desde hace décadas y representa un reto para el personal consular.

“En ese entonces era un problema, todavía es un problema”, recordó el funcionario, quien aseguró conocer esta situación desde su primera asignación en República Dominicana hace casi 30 años.

Primer plano de una pareja de novios tomados de la mano. La mujer viste de blanco con encaje y velo; el hombre, un traje oscuro con flor en la solapa
William Swaney, cónsul de Estados Unidos en República Dominicana, calificó como alarmante la frecuencia actual de matrimonios fraudulentos. (Foto archivo)

Según Swaney, los matrimonios simulados representan una proporción pequeña en relación con el total de solicitudes, pero la cantidad detectada en los últimos meses ha obligado a las autoridades a reforzar los mecanismos de verificación. “Son pocos, pero son difíciles estos casos. Son difíciles de identificar y resolver porque toma mucho tiempo para llenar las pruebas”, precisó el cónsul, al referirse a la dificultad que enfrenta el personal consular para identificar fraudes de este tipo.

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El funcionario explicó que uno de los principales desafíos radica en la complejidad para identificar este tipo de fraude. Los procesos de revisión suelen ser extensos, pues es necesario recabar información variada para determinar si la relación es auténtica. Swaney indicó que la embajada cuenta con una unidad especializada en la detección de fraude, la cual ejecuta investigaciones adicionales cuando surgen dudas sobre la legitimidad de una unión.

El impacto de estas investigaciones afecta también a quienes tramitan su residencia de manera legítima. La existencia de matrimonios simulados provoca que el personal consular deba dedicar más tiempo a analizar cada caso y, en consecuencia, los solicitantes enfrentan procesos más largos y entrevistas más detalladas. “Los buenos pagan para los pecados de los mal creados”, lamentó Swaney, al destacar que las revisiones exhaustivas impactan a quienes cumplen con todos los requisitos legales.

Un escritorio de madera con un formulario de solicitud de visa abierto, un bolígrafo, un pasaporte, gafas y un ordenador portátil.
El consulado de Estados Unidos señaló que los matrimonios simulados en República Dominicana persisten desde hace décadas como vía en procesos migratorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de las nuevas estrategias migratorias, el cónsul mencionó que las autoridades estadounidenses están profundizando la revisión de las solicitudes de visa de inmigrante. Este enfoque implica analizar en mayor detalle la situación económica de los solicitantes y la capacidad de establecerse de forma independiente en el país. Entre los aspectos que se consideran figuran la edad, la experiencia laboral, el dominio del inglés, el estado de salud y la situación económica de la familia que respalda la solicitud.

Swaney aclaró que las leyes migratorias no han cambiado, pero el enfoque de evaluación se ha ampliado para prevenir prácticas fraudulentas. Durante el proceso, los agentes consulares verifican que la información proporcionada por los solicitantes sea precisa y cumplen con los parámetros establecidos por la normativa estadounidense.

Primer plano de un pasaporte abierto mostrando una visa estadounidense estampada con la palabra "REVOKED" en tinta negra sobre una mesa de madera.
La embajada de Estados Unidos en República Dominicana cuenta con una unidad especializada que investiga posibles fraudes cuando surgen dudas sobre la legitimidad de una unión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario también abordó el tema del llamado “turismo de parto”, que consiste en viajar a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz y así obtener la ciudadanía para el hijo. “No se puede ir solo para dar a luz en Estados Unidos”, advirtió Swaney, y agregó: “No importa si pagó o no, eso es insulto encima del abuso”.

En este contexto, las medidas de control buscan no solo detectar prácticas fraudulentas, sino también garantizar que los solicitantes de residencia en Estados Unidos tengan un plan de establecimiento realista y suficiente soporte económico. El cónsul recomendó a los solicitantes acudir a las entrevistas preparados para responder preguntas sobre su situación financiera y sus intenciones de establecerse en el país, y consideró útil que el peticionario acompañe al solicitante durante el proceso.

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