La emoción de Sergio Lapegüe al despedir a su hijo Franco antes de viajar a Estados Unidos para estudiar en Harvard

La emoción de Sergio Lapegüe por su hijo ingresando a Harvard

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El aeropuerto de Ezeiza fue escenario de una despedida marcada por la emoción y el orgullo. Franco Elvis Lapegüe, hijo del periodista Sergio Lapegüe y de Silvia “Bochi” Todaro, emprendió viaje hacia Estados Unidos para iniciar una Maestría en Administración de Empresas en la prestigiosa Universidad de Harvard. A sus 28 años, Franco decidió avanzar en su carrera profesional y académica, consolidando un perfil alejado de los medios y centrado en las finanzas.

Como no podía ser de otra manera, la familia Lapegüe acompañó a Franco hasta el aeropuerto, donde compartieron un momento de profunda carga afectiva. El periodista publicó en sus redes sociales imágenes de la despedida y un mensaje en el que expresó tanto el orgullo por el logro de su hijo como el dolor de la distancia:

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Franco, rumbo a Harvard

“Hoy, Fran, toca despedirte. Hoy encaras tu máximo desafío. Siempre en silencio. Siempre bajo perfil en medio de nuestra familia de locos. No te alcanzó con tu tremendo promedio en la facultad que fuiste por más”, escribió el conductor.

La emoción de la familia a la hora dela despedida

El camino de Franco Lapegüe hacia Harvard estuvo marcado por la dedicación y el esfuerzo. El joven, que eligió no seguir la exposición mediática familiar, combinó sus estudios universitarios con trabajo y múltiples exámenes, manteniendo siempre un rendimiento académico destacado. La decisión de postularse a una de las universidades más reconocidas del mundo sorprendió incluso a sus padres, quienes recordaron el momento en que Franco anunció la noticia: “APLIQUÉ EN HARVARD. Voy a hacer un MBA en Business Administration”, le comunicó a su padre tras una larga preparación.

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Durante su estancia en Harvard, Franco no solo cursará la maestría sino que también vivirá en el campus universitario, un entorno de excelencia que ha sido el lugar de formación de ocho expresidentes estadounidenses y más de 160 premios Nobel.

“Es la universidad más importante del mundo. Vas a estudiar y vivir en el campus, donde se recibieron 8 ex presidentes norteamericanos y más de 160 premios noveles”, compartió el conductor de Lape Club Social (América TV).

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El viaje de Franco provocó manifestaciones de afecto entre sus seres queridos. Quien también expresó toda su emoción a través de las redes fue su madre, Silvia “Bochi” Todaro, que escribió: “Con mucho esfuerzo y entusiasmo hoy llegó el día de ir por aquello que deseabas, metas que vos solo te pusiste y a nosotros sorprendiste. Disfrutalo que esto que vas a vivir es único y merecido. Te amo y te admiro, siempre con vos”. Por su parte, Mica Lapegüe, hermana mayor de Franco, expresó: “Es mi hermano. Qué orgullo el mío. Te amo como a nadie”.

El orgullo de mamá ante la noticia del ingreso a Harvard

El núcleo familiar destacó la unión y el acompañamiento, elementos que resultan centrales en la vida de los Lapegüe. Sergio Lapegüe concluyó su mensaje con palabras dirigidas a su hijo: “Solo deseo que seas feliz. Que disfrutes cada paso. Siempre vamos a estar con vos a pesar de la distancia. No hay techo pa. Seguí tu camino. Tus amigos y tu familia te bancan y estamos orgullosos de cada paso sin hacer alardes de tus logros. Me seguís enseñando. Te amo”.

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Postal de emoción familiar, los Lapegüe en Ezeiza

Hace unos días, Lapegüe tomaba repercución pública al no poder contener su emoción con motivo de la carta pública de Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge, a los 68 años. El conductor abrió y cerró Lape Club Social con la lectura del mensaje que el capitán de la Selección Argentina le dedicó a su padre.

El saludo con su madre Bochi

“Acá estamos todos emocionados”, expresó el periodista, con la voz entrecortada. Luego, al recordar un fragmento del mensaje, opinó sobre su desempeño futbolístico en esta situación: “Fijate lo que él cuenta: ‘esperaba tu mensaje después de cada partido y vos no me llamabas’. Y él salía a jugar igual, y la rompía”, resaltó, y ya no pudo contener el llanto.

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El conductor se quebró al relatar lo que el capitán escribió en la carta que le dedicó a su papá, Jorge

La partida de Franco Lapegüe hacia Harvard representa un nuevo capítulo para la familia, en el que la emoción por la distancia se equilibra con la satisfacción por el crecimiento personal y profesional logrado tras años de dedicación y resiliencia.