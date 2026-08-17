Una carrera de motocicletas termina en una trifulca en el Autódromo Los Volcanes de Guatemala

Una carrera de motocicletas en el Autódromo Los Volcanes de Escuintla terminó en una pelea entre asistentes y competidores. (Autódromo Los Volcanes)

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Una jornada de diversión en entretenimiento en el Autódromo Los Volcanes de Escuintla se vio marcada por un episodio inesperado, ya que una carrera de motocicletas terminó en una pelea entre varios asistentes.

El incidente, que ocurrió la tarde del domingo 16 de agosto en las inmediaciones del principal circuito de velocidad de Guatemala, quedó grabado en video y circuló rápidamente en redes sociales, generando amplia repercusión.

El origen del altercado

De acuerdo con testimonios de los asistentes, el conflicto comenzó cuando uno de los competidores expresó su desacuerdo con el resultado de la prueba.

Esta inconformidad escaló en pocos minutos, involucrando tanto a participantes como a personas del público.

Quienes presenciaron la escena afirmaron que primero hubo un intercambio de insultos y gestos desafiantes -algunos similares a los que utilizan los pandilleros-, lo que intensificó la tensión en el ambiente deportivo.

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La tensión en el autódromo escaló de insultos y gestos desafiantes a empujones y golpes entre los involucrados. El episodio de violencia en el Autódromo Pedro Cofiño generó inquietud entre los asistentes al evento deportivo. El Autódromo Los Volcanes es sede de campeonatos nacionales de automovilismo y motovelocidad en Guatemala. (Redes Sociales)

De los insultos a los golpes

Las imágenes difundidas muestran que, antes de los golpes, varios involucrados optaron por los empujones, mientras otras personas intentaban intervenir o retirarse del foco del conflicto.

La pelea se extendió durante algunos segundos antes de que parte de los protagonistas se alejara del lugar. El episodio provocó una sensación de inquietud entre los asistentes, quienes observaron cómo el evento deportivo se transformó en un escenario de violencia inesperada.

“La pelea fue tan rápida que muchos no alcanzaron a entender el motivo, solo vimos que los ánimos estaban muy caldeados”, relató uno de los espectadores.

Una carrera de motocicletas en el Autódromo Los Volcanes de Escuintla terminó en una pelea entre asistentes y competidores. El incidente ocurrió el domingo 16 de agosto y el video se difundió en redes sociales de Guatemala. Testigos señalaron que el altercado comenzó cuando un competidor cuestionó el resultado de la prueba de motovelocidad. (Redes Sociaels)

Contexto y antecedentes del autódromo

El Autódromo Los Volcanes, cuyo nombre oficial es ahora Autódromo Pedro Cofiño, es reconocido en Guatemala como el epicentro del automovilismo y la motovelocidad en Guatemala.

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Este recinto alberga los campeonatos nacionales, así como jornadas especiales de pista y actividades multideportivas durante todo el año.

En materia de seguridad, el autódromo opera bajo esquemas que deslindan la responsabilidad directa de la gestión diaria, ya que los eventos son organizados por entidades externas mediante contratos de liberación de responsabilidad.

Los incidentes más frecuentes suelen estar asociados a los riesgos propios de la alta velocidad, como colisiones o accidentes médicos en plena competencia.

En junio de 2025, un piloto sufrió una convulsión durante una carrera, lo que derivó en un choque múltiple en la pista.

Violencia ocasional, no habitual

Fuentes relacionadas con la seguridad del recinto, afirmaron a Infobae que no existen antecedentes de violencia organizada o delincuencia común en el entorno del autódromo.

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No obstante, reconocieron la existencia de altercados personales esporádicos, generalmente derivados de la presión competitiva o desacuerdos sobre los resultados.

El episodio ocurrido este domingo representa uno de los pocos casos recientes documentados en video y ampliamente difundidos.

Actividad constante en el circuito

Testigos señalaron que el altercado comenzó cuando un competidor cuestionó el resultado de la prueba de motovelocidad. (Autódromo Los Volcanes)

Durante la temporada, el Autódromo Pedro Cofiño acoge tanto campeonatos oficiales de automovilismo, motovelocidad y kartismo, como eventos privados, cursos y jornadas de pista para aficionados.

La actividad se extiende de marzo a noviembre, con presencia constante de público y competidores. Además, el recinto se emplea para otros deportes, como duatlones y actividades atléticas.