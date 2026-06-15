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Los 5 ejercicios de pierna que recomienda Cristiano Ronaldo para ganar fuerza y potencia

La rutina reúne movimientos funcionales para aumentar la potencia del tren inferior, mejorar la coordinación y sostener la forma física con trabajo unilateral, estabilidad de cadera y activación del abdomen

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Cristiano Ronaldo recomienda ejercicios de pierna sin equipo para sostener la longevidad deportiva y el alto rendimiento (REUTERS/Rodrigo Antunes)
Cristiano Ronaldo recomienda ejercicios de pierna sin equipo para sostener la longevidad deportiva y el alto rendimiento (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Los ejercicios de pierna sin equipo recomendados por Cristiano Ronaldo refuerzan la longevidad deportiva y el alto rendimiento del futbolista portugués, según GQ. El deportista destaca por mantener su capacidad física y competitividad a los 41 años, gracias a entrenamientos funcionales enfocados en fuerza y potencia de piernas, sin requerir gimnasio ni implementos sofisticados.

Para ganar fuerza y potencia sin utilizar aparatos, Cristiano Ronaldo recomienda cinco ejercicios funcionales. Esta rutina, revelada por GQ, permite trabajar grandes grupos musculares, mejorar estabilidad, equilibrio y movilidad, y puede realizarse en cualquier lugar, adaptándose a quienes desean fortalecer su tren inferior sin equipo profesional.

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A diferencia de muchos otros atletas, Cristiano Ronaldo ha orientado su entrenamiento y disciplina diaria a maximizar su rendimiento futbolístico y sostener una salud física integral. Su meta, de acuerdo con GQ, no es la apariencia, sino conservar un cuerpo funcional y eficiente que le permita mantenerse activo y competitivo en la cancha por más tiempo.

Cristiano Ronaldo mantiene su capacidad física y su competitividad a los 41 años con un enfoque en fuerza y potencia de piernas (REUTERS/Hayk Baghdasaryan/File Photo)
Cristiano Ronaldo mantiene su capacidad física y su competitividad a los 41 años con un enfoque en fuerza y potencia de piernas (REUTERS/Hayk Baghdasaryan/File Photo)

Su propuesta subraya que el trabajo en las piernas y el core son esenciales tanto para prevenir lesiones como para impulsar el rendimiento deportivo. Además, estos ejercicios tienen la ventaja de ser accesibles y adaptables al entorno doméstico, lo que facilita la inclusión del entrenamiento funcional en la vida cotidiana de cualquier persona.

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Los cinco ejercicios de pierna preferidos por Cristiano Ronaldo

El entrenamiento funcional presentado por Cristiano Ronaldo se basa en cinco movimientos fundamentales. Cada uno aporta fuerza, equilibrio y movilidad a grandes cadenas musculares, permitiendo obtener resultados eficaces sin necesidad de máquinas ni pesas.

Puente de glúteos a una pierna para potenciar la estabilidad

Mujer en top deportivo gris y leggings oscuros realiza puente de glúteos a una pierna en una esterilla azul sobre suelo de madera en una sala de estar iluminada.
El puente de glúteos a una pierna fortalece toda la cadena posterior del cuerpo con el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puente de glúteos a una pierna se utiliza para fortalecer toda la cadena posterior del cuerpo. Solo requiere el peso corporal y permite trabajar cada pierna por separado, ayudando a corregir desequilibrios.

Este movimiento, según GQ, activa glúteos, isquiotibiales y el core. También promueve la estabilidad de la pelvis y la columna, mejora la movilidad de la cadera y puede aliviar molestias en la espalda baja y las rodillas.

Para ejecutarlo, acuéstate boca arriba, flexiona las rodillas y apoya los pies en el suelo. Eleva una pierna, empuja con el talón de la otra para levantar la cadera y formar una línea recta entre hombros, cadera y rodilla. Mantén la posición y desciende lentamente antes de repetir en el lado opuesto.

Desplantes invertidos para fortalecer y proteger las articulaciones

Una mujer de cabello oscuro recogido, con top deportivo gris y leggings negros, realiza un desplante frontal en un gimnasio blanco con aparatos al fondo.
Los desplantes invertidos forman parte de la rutina de Ronaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejercicios destacados por la rutina de Ronaldo están los desplantes invertidos. Esta variante reduce la carga sobre las rodillas y contribuye a fortalecer piernas y a equilibrar la musculatura entre ambos lados del cuerpo.

Con los desplantes invertidos se logra estabilidad en los tobillos y balance general. Son especialmente útiles para quienes buscan prevenir desequilibrios y proteger las articulaciones.

La técnica correcta consiste en colocarse de pie, con la espalda recta, y dar un paso amplio hacia atrás, bajando la rodilla trasera a pocos centímetros del suelo. Tras mantener la posición unos segundos, regresa a la posición inicial usando el pie trasero y alterna las piernas en cada repetición.

Sentadillas con salto, el secreto para la potencia explosiva

Una mujer con ropa deportiva está en medio de una sentadilla con salto, con las rodillas flexionadas y los brazos extendidos hacia arriba, dentro de un gimnasio con ventanas.
Las sentadillas con salto integran los ejercicios pliométricos recomendados para aumentar la fuerza y la agilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sentadillas con salto forman parte de los ejercicios pliométricos recomendados para aumentar la fuerza y la agilidad. Según GQ, este movimiento eleva el ritmo cardíaco, incrementa la quema de calorías y favorece el desarrollo de potencia explosiva en el tren inferior.

Para realizarlo, separa los pies a la altura de la cadera y mantiene la espalda recta. Baja en sentadilla hasta que los muslos queden paralelos al suelo y, desde esa posición, impulsa el cuerpo en un salto, elevando los brazos.

Tras aterrizar, salta de nuevo lo antes posible, procurando que el tiempo de contacto con el suelo sea mínimo. Mantén el abdomen y los glúteos activos durante todas las repeticiones.

Elevación de pierna acostado de lado para una mayor fuerza funcional

Mujer de espalda tumbada sobre colchoneta morada, elevando una pierna recta hacia arriba en un gimnasio iluminado por el sol.
La elevación de pierna acostado de lado forma parte de la rutina de Cristiano Ronaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elevación de pierna acostado de lado es un ejercicio unilateral esencial en la rutina de Cristiano Ronaldo. Este trabajo fortalece la estabilidad de la cadera, así como el core y los glúteos.

El movimiento potencia los músculos clave utilizados al caminar o subir escaleras. Se puede aumentar la dificultad agregando bandas elásticas o peso fijo en los tobillos, pero basta el peso corporal para un efecto notorio.

Para hacerlo, recuéstate de lado, flexiona la pierna inferior y mantenla firme. Eleva la otra pierna en línea recta, controla el gesto al subir y al bajar sin llegar a descansar completamente en el suelo antes de iniciar la siguiente repetición.

Desplantes con caminata para un entrenamiento dinámico y efectivo

Una mujer con ropa deportiva negra hace desplantes en un gimnasio. Se observan equipos de ejercicio, mancuernas, bancos y otras personas entrenando.
Los desplantes con caminata transforman una sesión estática en un trabajo dinámico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desplantes con caminata transforman una sesión estática en un trabajo dinámico, desarrollando fuerza, aumentando la quema de calorías y mejorando la coordinación.

Para realizarlos, parte de una posición de pie, da un paso largo hacia el frente y baja la rodilla trasera lo más cerca posible del suelo. A continuación, avanza alternando las piernas, manteniendo el abdomen firme y la espalda recta durante toda la serie.

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