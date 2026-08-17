Sindicalistas y empresarios impulsan nuevos espacios de debate: por qué los acercó Milei y qué objetivo buscan como aliados

Jorge Sola, Guillermo Moretti, ﻿Ricardo Pignanelli y Daniel Herrero

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A fines de mes, importantes sindicalistas y empresarios se unirán en dos encuentros distintos para debatir sobre economía, empleo y producción y, además, generar propuestas concretas que presentarán al ganador de las próximas elecciones presidenciales.

Ambas iniciativas revelan que, por más que los lazos entre los dos sectores siempre fueron fluido a pesar de las diferencias sectoriales, en los últimos meses se profundizaron los acercamientos ante los efectos negativos de las políticas de Javier Milei: desde que su asunción, en diciembre de 2023, cerraron 30.633 empresas y se perdieron 241.176 puestos de trabajo formales en el sector privado.

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El primero de los encuentros bilaterales se llama “Argentina Produce” y tendrá lugar el 27 de este mes en el Salón Empresario (AER) de la ciudad de Rosario, organizado por la CGT, la UIA, CAME y la Federación Industrial de Santa Fe, donde buscarán llegar a coincidencias frente al deterioro productivo y laboral y elaborar un documento consensuado con la idea de que sea entregado al próximo presidente de la Nación, sea quien sea el que llegue a la Casa Rosada en 2027.

Jorge Sola: “Argentina Produce es un gesto político para demostrar que somos capaces de dialogar"

Así lo reveló a Infobae el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros), el principal promotor de este encuentro, que, según explicó, surgió a partir de contactos que tuvo con empresarios en el interior del país, sobre todo en Santa Fe y Córdoba, y de allí nació la iniciativa de realizar una jornada para “pensar en conjunto” entre los sectores que representan a la inversión y al trabajo.

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El sindicalista dijo que en Rosario, por ejemplo, se reunió con Guillermo Moretti y Walter Andreozzi, vicepresidente y secretario de la Federación Industrial de Santa Fe, con quienes coincidió en “el diagnóstico de deterioro de la provincia”, y a ese intercambio se sumaron el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, y el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re. Luego afirmó, mantuvo un encuentro en Córdoba con la Unión Industrial provincial, donde encontró una mirada “alineada” con la idea de mostrar acuerdos entre “el capital inversor y la fuerza del trabajo”.

De acuerdo con Sola, con los empresarios santafesinos trazaron un diagnóstico compartido sobre la crisis que atraviesa la producción en la provincia y en polos fabriles de otras zonas como San Nicolás, por ejemplo.

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El titular de CAME, Ricardo Diab

La idea fue elegir a Rosario para “hacer una primera foto” para visibilizar la situación del interior, al que Sola describió como “castigado” desde el punto de vista de las pymes y de la industria. Remarcó que la decisión de salir de Buenos Aires busca poner en primer plano una realidad productiva que, según planteó, suele perder presencia en la agenda nacional. Desde la mirada gremial, añadió, el deterioro ya se percibe con fuerza en los cordones industriales, mientras que los empresarios de esas regiones no siempre encuentran el eco suficiente para trasladar sus problemas a las conducciones nacionales.

El líder cegetista afirmó que en las charlas con los empresarios se tomó a Brasil y Chile como referencias de países donde las políticas industriales se sostuvieron más allá de los cambios de gobierno. Sobre esa base se planteó la necesidad de acordar puntos que no queden sometidos a los vaivenes electorales y que no deberían depender sólo de la decisión “del político de turno”.

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El dirigente resaltó que “Argentina Produce” es también “un gesto político” para demostrar que “somos capaces de dialogar, más allá de que tengamos tensiones propias de los intereses que representamos”. “Discutimos salarios y condiciones de trabajo -dijo-, pero el objetivo final es que queremos lo mismo, que las empresas sigan vigentes, fuertes, que tengan sus ganancias y que los trabajadores tengan el empleo y que sea formal”.

Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA

El encuentro de Rosario incluirá 3 paneles. Uno se llama ”Macroeconomía y Competitividad: impacto sobre la producción y el empleo”; otro, “Empleo y futuro: Nuevos modos de producción de bienes y de servicios”, y el último será la conversación final para dar las conclusiones sobre un proyecto productivo e industrial en la Argentina.

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Este ámbito de debate sindical-empresarial impulsado por la CGT tiene un antecedente. En 2022, Sola y otros dirigentes dialoguistas organizaron su propio Coloquio de IDEA en Parque Norte, que se llamó “Desarrollo, Producción y Trabajo” y contó con la participación de José Urtubey, Carolina Castro, Eduardo Levy Yeyati, Martín Rapetti, Agustín Salvia, Flavia Costa, Carlos Leyba y Diego Bossio, entre otros.

Al día siguiente de “Argentina Produce”, el 28 de agosto, se llevará adelante una iniciativa similar en un predio del gremio de mecánicos en Cañuelas: se llama “Encuentro Industria, Trabajo, Productividad y Calidad de Vida” y es organizado por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que pilotea el líder de SMATA, Ricardo Pignanelli.

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Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, representante de Mercedes Benz en la Argentina

Allí, entre las 9 y las 18.30, habrá 5 paneles sobre “Industria y educación técnico-profesional”, “Industria, trabajo y calidad de vida”, “Industria, inteligencia artificial y productividad”, “Industria, comunicación y redes sociales” e “Industria, política económica y proyecto nacional argentino”, con la participación de 15 gremialistas y 15 empresarios, y fueron convocados estudiantes de escuelas técnicas y trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Por el sector sindical, además de Pignanelli, hablarán el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Héctor Morcillo (Alimentación), Hugo Benítez (textiles), Mariano Vilar (conductores navales) y Vanesa Siley (judiciales), entre otros, y empresarios como Daniel Herrero (Prestige Auto), Alejandro Gentile (UIPBA), José Tamborenea (CADIEEL), Dante Choy (Peabody), Alejandro Schwartz (Visuar), Luciano Galfione (Textil Los Andes), Norberto Fedele (Unión Industrial de San Martín), Jimena Martín (Baires Group), Juan A. Ciolli (Cámara Económica Sanmartinense), Natalia Facciolli (FEBA) y Sandra Cipolla (SPI Astilleros).

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También intervendrán en los distintos paneles la ex ministra de Industria Débora Giorgi, la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria); Franco Bartolacci (Consejo Interuniversitario Nacional), Gastón Menvielle (Polo IT de La Plata) y María Clara Ferrari (Conicet).