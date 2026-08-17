La oferta que rechazó Mauro Icardi y el histórico club italiano que busca contratarlo

Mauro Icardi y China Suárez comparten un momento de complicidad en medio de los festejos del Galatasaray por su último título de Liga

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Mauro Icardi tiene 33 años, 77 goles en el Galatasaray y ningún club confirmado para la próxima temporada. El delantero rosarino, libre desde el 30 de junio, negocia con la Lazio en medio de una brecha salarial que complica el acuerdo.

El director deportivo del club romano, Angelo Fabiani, tomó contacto con el entorno del atacante en los últimos días para explorar una incorporación que el periodista Gianluca Di Marzio describió como “audaz”. La Lazio puso sobre la mesa una propuesta de aproximadamente 2,5 millones de euros por año, cifra que está lejos de los 5 millones anuales que exige el jugador. Según Sky Sport, la distancia entre las partes es real, pero el club romano no abandonó la puja: en las últimas horas retomó los contactos con los representantes del delantero.

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El principal obstáculo no es nuevo. En el Galatasaray, Icardi percibía alrededor de 10 millones de euros netos por temporada, un salario que ningún club en el mercado actual parece dispuesto a igualar. El propio club turco le ofreció la mitad —5 millones— para renovar el contrato, sin éxito, aunque en ese caso el problema no fueron los ingresos, sino la extensión del vínculo (el punta pretendía dos años). La Lazio parte desde una posición aún más alejada de ese piso, aunque la ventaja que tiene es que no deberá abonar ningún costo de transferencia: Icardi está libre.

El técnico de la Lazio, Gennaro Gattuso —quien llegó al cargo tras conducir a la selección de Italia— fue quien impulsó la búsqueda de un centrodelantero de área con historial goleador. Con el fichaje del mediocampista Davide Frattesi cerrado, la dirigencia biancoceleste volcó su atención sobre el mercado de atacantes y el nombre del argentino apareció como una opción concreta, según Sky Sport.

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Icardi, por su parte, tiene una condición que la Lazio no puede cumplir: el club romano no participará de la Champions League la próxima temporada. El delantero fijó esa competencia como prioridad al evaluar las propuestas, aunque según la información disponible, no descartó de plano la oferta italiana. Su disposición a volver a la Serie A —donde se formó, primero en la Sampdoria y luego en el Inter, donde convirtió 121 goles— facilitó que la conversación siguiera abierta.

Hace unos días, Icardi rechazó una oferta del Olympiacos de Grecia. En la última liga local terminó segundo, detrás del campeón AEK de Atenas. No trascendieron las cifras de la propuesta, pero en la Champions quedó en el camino y no logró su objetivo de llegar a la fase Liga: lo eliminó el NEC de Países Bajos.

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El legado en Turquía y una salida con sabor amargo

La historia de Icardi con el Galatasaray fue prolífica en títulos y goles, pero terminó con tensiones que el propio jugador no ocultó. En 134 partidos con la camiseta amarillo-roja, el argentino anotó 77 goles y entregó 25 asistencias, lo que lo convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club. A ese registro se suman cuatro títulos de la Süper Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa.

Pese a ese palmarés, la relación con la institución se deterioró al punto de que Icardi, según el portal turco Fanatik, confesó a su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. Al momento de su partida, no publicó ningún mensaje de despedida en sus redes sociales, un silencio que habló por sí solo.

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Mercado abierto y opciones descartadas

Mientras la negociación con la Lazio avanza a paso lento, el nombre de Icardi circuló por varios clubes sin que ninguno prosperara. Su nombre fue ofrecido al Besiktas —rival histórico del Galatasaray— sin resultado. El Como, que disputará la próxima Champions League y donde actúa el argentino Nico Paz, también apareció en la órbita del atacante.

En Argentina, pese a que su representante Elio Pino descartó públicamente un regreso —“Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”, declaró—, su nombre fue ofrecido a Boca y River, y también sonó en Estudiantes y Platense.

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Icardi se mantiene en forma de manera independiente mientras aguarda una oferta que se ajuste a sus condiciones. El cierre del mercado de transferencias se acerca: quedan apenas 20 días. La Lazio, según Sky Sport, mantiene vivo el interés y el contacto con sus agentes. Un regreso a Roma implicaría además instalarse allí junto a su pareja, la China Suárez, un factor que el entorno del jugador no ignora al evaluar las opciones disponibles.