Honduras ofrece orientación legal a migrantes afectados por la cancelación del TPS

Más de 50 mil hondureños dependen actualmente del TPS. (FOTO: Blogs Unah)

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El Gobierno de Honduras mantiene un programa de orientación para los ciudadanos hondureños que enfrentan las consecuencias de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, informó el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

El diplomático explicó que la representación hondureña dispone de un grupo de abogados encargado de brindar orientación a los connacionales que buscan conocer cuáles son las alternativas disponibles ante el cambio en su situación migratoria.

La asistencia busca guiar a los hondureños durante el proceso y ayudarlos a identificar las opciones que podrían estar disponibles de acuerdo con sus circunstancias personales.

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Flores explico a la estación HRN en Honduras que no existe una respuesta única para todos los beneficiarios afectados, debido a que la situación migratoria de cada persona puede ser diferente.

La representación diplomática hondureña busca, mediante el equipo legal disponible, orientar a los migrantes sobre los caminos que podrían tener a su alcance dentro del sistema migratorio estadounidense.

“Tenemos un grupo de abogados que brindan una guía a los emigrantes hondureños”, señaló Flores Bermúdez

El TPS es un mecanismo migratorio estadounidense que permite a ciudadanos de determinados países permanecer legalmente en Estados Unidos cuando existen condiciones extraordinarias que dificultan su regreso seguro.

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Roberto Flores Bermúdez afirmó que cada caso de TPS requiere una evaluación particular dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.(FOTO: White House)

Honduras busca opciones

Ante el nuevo escenario, el Gobierno hondureño mantiene una postura favorable a la posibilidad de que la decisión pueda ser modificada, aunque el propio embajador reconoció las dificultades que implica intentar revertir una medida adoptada por la administración estadounidense.

Flores Bermúdez aseguró que Honduras mantiene el optimismo respecto de una eventual reconsideración, pero admitió que el objetivo constituye una tarea compleja.

“Siempre somos optimistas, pero es difícil revertir la decisión del Gobierno Trump de cancelar el TPS”, afirmó el diplomático hondureño.

El Ejecutivo hondureño mantiene así una doble estrategia: por un lado, continuar buscando alternativas diplomáticas ante las autoridades estadounidenses y, por otro, proporcionar orientación a los migrantes que ya enfrentan un cambio en su estatus de protección.

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La cancelación del TPS representa un asunto relevante para Honduras debido a la cantidad de ciudadanos que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo este programa.

Para los afectados, el cambio implica la necesidad de revisar su situación migratoria y determinar qué opciones legales pueden estar disponibles una vez que finalice la protección correspondiente.

Esto significa que las posibilidades de cada persona pueden depender de factores como su historial migratorio, solicitudes pendientes, vínculos familiares, procesos judiciales u otras circunstancias contempladas por la legislación estadounidense.

Representación hondureña

La embajada de Honduras en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales puntos de orientación para los ciudadanos afectados por los cambios relacionados con el TPS.

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El equipo legal mencionado por Flores Bermúdez busca proporcionar información y acompañamiento inicial a los hondureños para que puedan conocer las alternativas que podrían aplicar a sus circunstancias.

El Gobierno de Honduras mantiene un programa de orientación para los afectados por la cancelación del TPS

No obstante, la asistencia diplomática no sustituye el análisis individual que corresponde realizar a profesionales especializados en derecho migratorio estadounidense, especialmente en casos que involucren procedimientos judiciales o solicitudes migratorias específicas.

El embajador Flores Bermúdez reconoció, sin embargo, que modificar una determinación de la administración de Donald Trump representa un proceso complicado y que Honduras enfrenta desafíos diplomáticos para lograrlo.

Por ahora, la representación hondureña sostiene que continuará brindando orientación a los connacionales y evaluando las vías disponibles para defender los intereses de los migrantes.

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