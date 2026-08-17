El impresionante choque en cadena que dejó dos pilotos heridos durante una carrera en Carhué

En el circuito de Carhué la detención de un monoplaza en la largada desató una colisión en cadena

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Un múltiple choque en la Fórmula Uno de ACAS dejó a dos pilotos heridos en el circuito de Carhué, provincia de Buenos Aires. El accidente, que ocurrió durante la primera vuelta de la final, obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia ante un público aproximado de 1.300 espectadores.

La secuencia se desencadenó este domingo, cuando uno de los vehículos se detuvo en la zona de largada del Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas. Al intentar reanudar la marcha, los autos que venían desde atrás no lograron esquivarlo, lo que provocó una colisión en cadena y daños materiales en varios monoplazas.

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La situación se complicó aún más debido a que la pista, de superficie de tierra, levantó una nube de polvo que dificultó la visibilidad en el sector del accidente. Las imágenes del siniestro, captadas en video, muestran los intentos de un responsable de alertar a los pilotos con la bandera amarilla, pero el polvo limitó la eficacia de la señalización y forzó a resguardarse rápidamente.

Un múltiple choque en la primera vuelta de la Fórmula Uno de ACAS dejó imágenes impactantes (@poleposition_106.3)

Durante el siniestro quedaron involucrados Guido Ramos, Alejandro Balerdi, Gian Elortegui y Germán Pagella. Ramos y Balerdi no sufrieron heridas, mientras que Elortegui, de 29 años, y Pagella, de 55, debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

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De acuerdo con el parte oficial, Gian Elortegui y Germán Pagella sufrieron lesiones de consideración. El primero fue dado de alta tras recibir atención médica, pero el segundo permanece internado en observación bajo estricto seguimiento médico para evaluar su evolución.

El accidente ocurrió en el contexto de una competencia de la categoría Fórmula Uno de ACAS, durante una carrera promocional en la localidad de Carhué. Mientras la acción sucedía se desplazaron por los aires distintas partes de los monoplazas como ruedas y piezas de la estructura hasta que luego se logró despejar la pista para evitar nuevos incidentes.

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Un auto quedó frenado en el medio de la pista y los demás pilotos no pudieron prevenirse de su presencia que finalizó con el accidente (@poleposition_106.3)

El hecho fue caratulado como “lesiones culposas en evento automovilístico”, lo que implica que se investiga como lesiones no intencionales en el marco de una competencia deportiva. La fiscalía interviniente, Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, tomó el caso para determinar las responsabilidades y las condiciones que derivaron en el choque.

El personal policial asignado al operativo de seguridad en el evento incautó los dos vehículos involucrados, con el objetivo de realizar peritajes técnicos que permitan reconstruir la mecánica del accidente. Además, se ordenó la realización de controles de alcoholemia a todos los pilotos implicados, como parte del protocolo estándar.

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Tanto Gian Elortegui como Germán Pagella fueron trasladados al hospital, aunque el de 55 años se mantiene en observación (@poleposition_106.3)

La División de Articulación Institucional en Eventos Deportivos, que coordina la seguridad en competencias automovilísticas, quedó a cargo de la investigación junto con la policía local, bajo supervisión de la Superintendencia Región Interior Oeste II.

Los primeros informes señalan que la principal dificultad para los pilotos fue la escasa visibilidad provocada por el polvo en la pista de tierra. Aunque un miembro del equipo de seguridad intentó advertir sobre el peligro con la bandera amarilla, la nube de polvo impidió que su señal fuera claramente visible para los conductores que llegaban a la zona del accidente.

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El operativo de seguridad implementado en el evento incluyó la presencia policial y controles preventivos, además de los procedimientos habituales de asistencia médica.