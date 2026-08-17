Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El impresionante choque en cadena que dejó dos pilotos heridos durante una carrera en Carhué

El múltiple impacto en la primera vuelta de la Fórmula Uno de ACAS llevó a dos corredores al hospital y obligó a frenar la competencia en el Autódromo Héroes de Malvinas

En el circuito de Carhué la detención de un monoplaza en la largada desató una colisión en cadena
Guardar

Un múltiple choque en la Fórmula Uno de ACAS dejó a dos pilotos heridos en el circuito de Carhué, provincia de Buenos Aires. El accidente, que ocurrió durante la primera vuelta de la final, obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia ante un público aproximado de 1.300 espectadores.

La secuencia se desencadenó este domingo, cuando uno de los vehículos se detuvo en la zona de largada del Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas. Al intentar reanudar la marcha, los autos que venían desde atrás no lograron esquivarlo, lo que provocó una colisión en cadena y daños materiales en varios monoplazas.

PUBLICIDAD

La situación se complicó aún más debido a que la pista, de superficie de tierra, levantó una nube de polvo que dificultó la visibilidad en el sector del accidente. Las imágenes del siniestro, captadas en video, muestran los intentos de un responsable de alertar a los pilotos con la bandera amarilla, pero el polvo limitó la eficacia de la señalización y forzó a resguardarse rápidamente.

Múltiple choque en la Fórmula Uno de ACAS
Un múltiple choque en la primera vuelta de la Fórmula Uno de ACAS dejó imágenes impactantes (@poleposition_106.3)

Durante el siniestro quedaron involucrados Guido Ramos, Alejandro Balerdi, Gian Elortegui y Germán Pagella. Ramos y Balerdi no sufrieron heridas, mientras que Elortegui, de 29 años, y Pagella, de 55, debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el parte oficial, Gian Elortegui y Germán Pagella sufrieron lesiones de consideración. El primero fue dado de alta tras recibir atención médica, pero el segundo permanece internado en observación bajo estricto seguimiento médico para evaluar su evolución.

El accidente ocurrió en el contexto de una competencia de la categoría Fórmula Uno de ACAS, durante una carrera promocional en la localidad de Carhué. Mientras la acción sucedía se desplazaron por los aires distintas partes de los monoplazas como ruedas y piezas de la estructura hasta que luego se logró despejar la pista para evitar nuevos incidentes.

Múltiple choque en la Fórmula Uno de ACAS
Un auto quedó frenado en el medio de la pista y los demás pilotos no pudieron prevenirse de su presencia que finalizó con el accidente (@poleposition_106.3)

El hecho fue caratulado como “lesiones culposas en evento automovilístico”, lo que implica que se investiga como lesiones no intencionales en el marco de una competencia deportiva. La fiscalía interviniente, Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, tomó el caso para determinar las responsabilidades y las condiciones que derivaron en el choque.

El personal policial asignado al operativo de seguridad en el evento incautó los dos vehículos involucrados, con el objetivo de realizar peritajes técnicos que permitan reconstruir la mecánica del accidente. Además, se ordenó la realización de controles de alcoholemia a todos los pilotos implicados, como parte del protocolo estándar.

Múltiple choque en la Fórmula Uno de ACAS
Tanto Gian Elortegui como Germán Pagella fueron trasladados al hospital, aunque el de 55 años se mantiene en observación (@poleposition_106.3)

La División de Articulación Institucional en Eventos Deportivos, que coordina la seguridad en competencias automovilísticas, quedó a cargo de la investigación junto con la policía local, bajo supervisión de la Superintendencia Región Interior Oeste II.

Los primeros informes señalan que la principal dificultad para los pilotos fue la escasa visibilidad provocada por el polvo en la pista de tierra. Aunque un miembro del equipo de seguridad intentó advertir sobre el peligro con la bandera amarilla, la nube de polvo impidió que su señal fuera claramente visible para los conductores que llegaban a la zona del accidente.

El operativo de seguridad implementado en el evento incluyó la presencia policial y controles preventivos, además de los procedimientos habituales de asistencia médica.

Temas Relacionados

Fórmula Uno de ACASGian ElorteguiGermán PagellaGuido RamosAlejandro BalerdiAutomovilismoDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El posible 11 de Boca Juniors para la vuelta frente a Recoleta por la Sudamericana: la decisión de Arruabarrena con los convocados

El Xeneize defenderá la ventaja de 3-1 conseguida en el Tomás Adolfo Ducó

El posible 11 de Boca Juniors para la vuelta frente a Recoleta por la Sudamericana: la decisión de Arruabarrena con los convocados

Tras colapsar el pase de Enzo Fernández, el Manchester City eligió al reemplazante de Rodri: la impactante cifra que pagará

Los números de la operación por el argentino con el Chelsea provocaron que los Ciudadanos apostaran por una promesa que brilló en el Mundial

Tras colapsar el pase de Enzo Fernández, el Manchester City eligió al reemplazante de Rodri: la impactante cifra que pagará

Murió Tommy John, el lanzador que dio nombre a la cirugía que cambió el béisbol

Confirmaron que falleció por cáncer de vejiga. Su historia dio origen a un procedimiento que extendió carreras y hoy es frecuente entre pitchers de élite

Murió Tommy John, el lanzador que dio nombre a la cirugía que cambió el béisbol

En un duelo clave por la permanencia, Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la quinta fecha del Torneo Clausura

Más tarde, Vélez se mide con Defensa y Justicia desde las 19:15. Gimnasia de Mendoza-Talleres cierran la grilla (21:30)

En un duelo clave por la permanencia, Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la quinta fecha del Torneo Clausura

Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

Tras su histórico triunfo ante el serbio ex número 1° del mundo, el argentino superó a Martín Landaluce por 7-6 (5) y 7-6 (4) en el Masters 1000 estadounidense. Su próximo rival saldrá del cruce entre Jakub Mensik y Rinky Hijikata

Después de eliminar a Djokovic, Thiago Tirante volvió a ganar y avanzó a octavos de final en Cincinnati

MALDITOS NERDS

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 7, 8 y 9: Lo rápido no deja huellas

Kernel Hearts, el juego de acción argentino, llega a la Epic Games Store y tendrá una colaboración con Fornite

Asha Sharma ocultó ocho letras y disparó una teoría sobre ‘The Elder Scrolls VI’

Ewan McGregor quiere dedicar otra década a Obi-Wan Kenobi en Star Wars

Frogwares revela los actores de voz de ‘The Sinking City 2′ antes de su estreno

ENTRETENIMIENTO

La depresión posparto y las adicciones llevaron a Hayden Panettiere a ceder la custodia de su hija: “No podía ser una madre medianamente decente”

La depresión posparto y las adicciones llevaron a Hayden Panettiere a ceder la custodia de su hija: “No podía ser una madre medianamente decente”

Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Hayden Panettiere y el abuso que sufrió de su exnovio Brian Hickerson: “Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”

Lo que Hayden Panettiere confesó en sus memorias antes de morir: abuso, adicción y la custodia de su hija

Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

INFOBAE AMÉRICA

La alianza entre Guatemala y México que busca cerrar brechas ante una temporada de incendios cada vez más extrema

La alianza entre Guatemala y México que busca cerrar brechas ante una temporada de incendios cada vez más extrema

Una carrera de motocicletas termina en una trifulca en el Autódromo Los Volcanes de Guatemala

Volcán Rincón de la Vieja mantiene vigilancia tras explosiones y aumento de actividad en Costa Rica

Honduras captura a hombre requerido por Estados Unidos por el asesinato de una mujer en Pensilvania

Mujeres privadas de libertad en Panamá presentan dificultades de socialización para poder reinsertarse en la sociedad