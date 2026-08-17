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Stephanie Demner reveló el nombre de la beba que espera y cómo lo eligieron con su pareja

La influencer compartió cómo tomó la decisión previa a la llegada de su segunda hija, la importancia de las historias familiares y cómo transita el embarazo junto a Guido Pella

En medio del transcurso de su gestación, Stephanie Demner dio a conocer cómo llegó a elegir el nombre de Jazmín y, además, qué decisión tomó respecto al parto de su bebé (Instagram)

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Stephanie Demner vive una etapa repleta de emociones intensas y motivos para celebrar. En plena espera de su segunda hija junto a Guido Pella, la influencer abrió su intimidad y compartió con sus seguidores cómo transita nuevamente el proceso del embarazo. Lejos de los misterios o los secretos, eligió contar en detalle cómo tomó una de las decisiones más importantes de esta etapa: el nombre de su beba por nacer. Además, relató con sinceridad qué tipo de parto planea en esta oportunidad y cómo imagina el día a día con dos niñas pequeñas a su cuidado.

Fue a través de un posteo en Instagram donde Stephanie actualizó a sus seguidores, quienes desde hace semanas siguen de cerca cada novedad de la familia. En ese espacio, bajo el título “¿Cómo elegí el nombre Jaz?”, compartió todo el proceso que la llevó a tomar una decisión que, según sus propias palabras, jamás habría imaginado. “La realidad es que nunca hubiese pensado que le iba a poner a una hija Jazmín, nunca. Ariana tampoco. No tenía nombres así pensados. Tenía quizás nombres como Sofía para una hija, pero con Guido nos descargamos una aplicación que vas poniendo si te gusta o no el nombre y van haciendo match entre los nombres que dijeron que les gustaban”, relató.

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Demner continuó con la historia y explicó que el proceso fue mucho más intuitivo de lo esperado. “Entonces vos vas viendo los nombres que te gustan y los que no y vas haciendo como filtros, porque hay muchísimos nombres. Y de repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’. Mi mamá tiene una planta de jazmín, Charo tiene una planta de jazmín y es la flor favorita de mi abuela. Así que dije Jazmín es el nombre de mi segunda hija y así fue como lo decidimos. Y a Guido le gustaba obviamente por Aladdin”, contó, sumando así una cuota de dulzura y de complicidad familiar al relato.

Stephanie Demner, embarazada y sonriente, junto a Guido Pella abrazando a su hija, quien muestra orgullosa la ecografía del futuro bebé
En medio de la dulce espera, Stehpanie Demner contó el motivo por el que eligió el nombre de su segunda hija

Pero la influencer no esquivó otras preguntas habituales de sus seguidores, quienes no tardaron en consultarle cómo planea organizarse con dos niñas. Con honestidad, respondió: “¿Cómo voy a hacer para organizarme con dos niñas? No tengo idea, pero de alguna manera claramente lo voy a resolver. Yo creo que voy a ser medio mamá canguro y se las va a llevar a las dos a todos lados. Voy a tener a alguien que obviamente me acompañe a los lugares porque obvio van a tener necesidades y yo quizás estoy en el medio del evento o en un momento donde no puedo. Entonces voy a ir acompañada, pero seguro vaya con las dos a todos lados”.

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En cuanto al parto, Stephanie dejó en claro que ya tiene tomada la decisión y que está completamente convencida. “Voy a ir a cesárea, ya lo tengo súper definido. Lo tengo definido desde que tuve a Ari y dije: ‘Cuando tenga otra, otro, voy a también ir a cesárea’. Estoy totalmente convencida”, comentó frente a la cámara.

De cara a la llegada de su segunda beba, Demner planteó cómo se manejará con dos hijas a su cargo (Instagram)
De cara a la llegada de su segunda beba, Demner planteó cómo se manejará con dos hijas a su cargo (Instagram)

“Sé que muchas mujeres me van a decir ‘experimentá porque es algo hermoso’. No me parece, no tengo la necesidad de experimentarlo. Les agradezco un montón el consejo, pero voy a ir a cesárea y no por eso promuevo que vayan a cesárea. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y que sean muy felices”, expresó.

Con la espontaneidad y claridad que la caracterizan, Demner mostró cómo vive este segundo embarazo, entre decisiones compartidas, el respaldo de su pareja, la conexión con sus afectos y la construcción de una maternidad a su medida. Lejos de idealizaciones, eligió la autenticidad para hablar de sus elecciones personales y dejar un mensaje de libertad para todas las mujeres que la siguen. Así, mientras la familia espera la llegada de Jazmín, la influencer sigue sumando motivos para celebrar y compartir cada paso de esta nueva etapa.

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Stephanie DemnerGuido PellaArianaJazmínEmbarazoPartoCesárea

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