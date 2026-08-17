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Receta de curry de calabaza, rápida y fácil

Un plato cálido, lleno de color y sabor, perfecto para cuando el cuerpo pide abrigo y algo distinto. La combinación de especias transforma ingredientes simples en una opción vegetariana liviana, llena de sabor y textura

Un tazón blanco con puntos marrones contiene curry de calabaza, arroz blanco, semillas de calabaza, cilantro y una cuchara. Hay un paño gris y una mesa de madera.
El aroma especiado y el color vibrante de la calabaza, protagonistas de este curry liviano y reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El irresistible aroma del curry caliente, mezclado con el dulzor de la calabaza, transforma cualquier día común en un momento especial, evocando hogar y calidez. Difícil encontrar un plato más reconfortante que un curry de calabaza cuando baja el sol y llega el fresco.

En la Argentina, la calabaza es protagonista en guisos y sopas, sobre todo en otoño e invierno. El curry de calabaza, con su toque exótico, se sumó como alternativa vegetariana rápida y fácil para quienes buscan sabor intenso y preparación simple, ideal para el ritmo cotidiano.

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Receta de curry de calabaza

El curry de calabaza es un guiso vegetariano a base de cubos de calabaza, zanahoria y otros vegetales, cocidos en caldo con especias como curry, comino y páprika. Se prepara en una sola olla y no requiere técnicas complejas, solo un buen salteado y cocción justa para lograr un plato cremoso, especiado y liviano.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Calabaza, zanahorias, granos de choclo, cebollas, morrón, papa, aceite, caldo de verduras, comino, nuez moscada, páprika, sal y pimienta sobre una encimera de cocina.
Preparación vegetariana y rendidora, ideal para quienes buscan sabor intenso sin complicaciones.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de calabaza, pelada y sin semillas
  • 300 gr de zanahorias
  • 300 gr de granos de choclo hervidos (puede ser de lata)
  • 2 cebollas medianas
  • ½ morrón colorado
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 1 papa chica
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de nuez moscada
  • 1 cucharadita de páprika
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer curry de calabaza, paso a paso

  1. Cortar la calabaza en cubos de 1cm y la zanahoria en rodajas finas.
  2. Pelar y picar la cebolla. Cortar el morrón en cubos chicos. Pelar y cortar la papa en cubos.
  3. Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Agregar el morrón y la cebolla, y saltear hasta que la cebolla esté casi transparente.
  4. Incorporar la calabaza y la zanahoria. Revolver y saltear 3 minutos más.
  5. Sumar la papa y cubrir con caldo (aprox. 1 litro o lo necesario para tapar las verduras).
  6. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la papa esté tierna.
  7. Apagar el fuego, agregar el choclo y mezclar. Dejar entibiar y triturar un poco con mixer o pisapapas, sin hacer puré total (deben quedar trozos).
  8. Volver la olla al fuego, condimentar con comino, nuez moscada, páprika, sal y pimienta. Cocinar 2 minutos más para integrar sabores.
  9. Servir caliente. Consejo: El punto justo de cocción es cuando la calabaza se deshace fácil pero aún hay textura.
Un bol oscuro con arroz, curry de garbanzos, trozos de calabaza, guisantes y hojas verdes sobre una mesa de madera con especias esparcidas.
Ingredientes simples y un toque de especias logran un plato sabroso y perfecto para compartir.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 3 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o caldo si es necesario.

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