Receta de curry de calabaza, rápida y fácil

El irresistible aroma del curry caliente, mezclado con el dulzor de la calabaza, transforma cualquier día común en un momento especial, evocando hogar y calidez. Difícil encontrar un plato más reconfortante que un curry de calabaza cuando baja el sol y llega el fresco.
En la Argentina, la calabaza es protagonista en guisos y sopas, sobre todo en otoño e invierno. El curry de calabaza, con su toque exótico, se sumó como alternativa vegetariana rápida y fácil para quienes buscan sabor intenso y preparación simple, ideal para el ritmo cotidiano.
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Receta de curry de calabaza
El curry de calabaza es un guiso vegetariano a base de cubos de calabaza, zanahoria y otros vegetales, cocidos en caldo con especias como curry, comino y páprika. Se prepara en una sola olla y no requiere técnicas complejas, solo un buen salteado y cocción justa para lograr un plato cremoso, especiado y liviano.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 500 gr de calabaza, pelada y sin semillas
- 300 gr de zanahorias
- 300 gr de granos de choclo hervidos (puede ser de lata)
- 2 cebollas medianas
- ½ morrón colorado
- 2 cucharadas de aceite
- 1 litro de caldo de verduras
- 1 papa chica
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de nuez moscada
- 1 cucharadita de páprika
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer curry de calabaza, paso a paso
- Cortar la calabaza en cubos de 1cm y la zanahoria en rodajas finas.
- Pelar y picar la cebolla. Cortar el morrón en cubos chicos. Pelar y cortar la papa en cubos.
- Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Agregar el morrón y la cebolla, y saltear hasta que la cebolla esté casi transparente.
- Incorporar la calabaza y la zanahoria. Revolver y saltear 3 minutos más.
- Sumar la papa y cubrir con caldo (aprox. 1 litro o lo necesario para tapar las verduras).
- Tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la papa esté tierna.
- Apagar el fuego, agregar el choclo y mezclar. Dejar entibiar y triturar un poco con mixer o pisapapas, sin hacer puré total (deben quedar trozos).
- Volver la olla al fuego, condimentar con comino, nuez moscada, páprika, sal y pimienta. Cocinar 2 minutos más para integrar sabores.
- Servir caliente. Consejo: El punto justo de cocción es cuando la calabaza se deshace fácil pero aún hay textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 36 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 3 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o caldo si es necesario.
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