Receta de curry de calabaza, rápida y fácil

El aroma especiado y el color vibrante de la calabaza, protagonistas de este curry liviano y reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El irresistible aroma del curry caliente, mezclado con el dulzor de la calabaza, transforma cualquier día común en un momento especial, evocando hogar y calidez. Difícil encontrar un plato más reconfortante que un curry de calabaza cuando baja el sol y llega el fresco.

En la Argentina, la calabaza es protagonista en guisos y sopas, sobre todo en otoño e invierno. El curry de calabaza, con su toque exótico, se sumó como alternativa vegetariana rápida y fácil para quienes buscan sabor intenso y preparación simple, ideal para el ritmo cotidiano.

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Receta de curry de calabaza

El curry de calabaza es un guiso vegetariano a base de cubos de calabaza, zanahoria y otros vegetales, cocidos en caldo con especias como curry, comino y páprika. Se prepara en una sola olla y no requiere técnicas complejas, solo un buen salteado y cocción justa para lograr un plato cremoso, especiado y liviano.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Preparación vegetariana y rendidora, ideal para quienes buscan sabor intenso sin complicaciones.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

500 gr de calabaza, pelada y sin semillas

300 gr de zanahorias

300 gr de granos de choclo hervidos (puede ser de lata)

2 cebollas medianas

½ morrón colorado

2 cucharadas de aceite

1 litro de caldo de verduras

1 papa chica

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de páprika

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer curry de calabaza, paso a paso

Cortar la calabaza en cubos de 1cm y la zanahoria en rodajas finas. Pelar y picar la cebolla. Cortar el morrón en cubos chicos. Pelar y cortar la papa en cubos. Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio. Agregar el morrón y la cebolla, y saltear hasta que la cebolla esté casi transparente. Incorporar la calabaza y la zanahoria. Revolver y saltear 3 minutos más. Sumar la papa y cubrir con caldo (aprox. 1 litro o lo necesario para tapar las verduras). Tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la papa esté tierna. Apagar el fuego, agregar el choclo y mezclar. Dejar entibiar y triturar un poco con mixer o pisapapas, sin hacer puré total (deben quedar trozos). Volver la olla al fuego, condimentar con comino, nuez moscada, páprika, sal y pimienta. Cocinar 2 minutos más para integrar sabores. Servir caliente. Consejo: El punto justo de cocción es cuando la calabaza se deshace fácil pero aún hay textura.

Ingredientes simples y un toque de especias logran un plato sabroso y perfecto para compartir.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 36 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 3 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o caldo si es necesario.