Adabel Guerrero, en guerra eterna con Moria, reveló que fue llamada para interpretarla en su serie

Adabel Guerrero habló sobre su relación con Moria Casán. Guerrero revela que audicionó para interpretar a Casán en su serie biográfica y expresa su postura sobre la elección de Siciliani para el rol

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El estreno de la serie sobre Moria Casán reavivó una vieja tensión en el mundo del espectáculo argentino: la relación conflictiva entre Adabel Guerrero y la diva. Las recientes declaraciones de Guerrero no solo confirmaron el distanciamiento, sino que sumaron detalles inéditos sobre el origen y la persistencia de ese vínculo marcado por la distancia y la incomodidad.

Consultada en Puro Show sobre la producción, Guerrero fue tajante: “No la voy a ver porque no la quiero a Moria, no la quiero”. La bailarina, lejos de buscar reconciliación, ratificó que esa distancia nunca se subsanó. Incluso fue más allá al revelar que había participado en el casting para interpretar a la propia Casán en la serie. “Yo castinié para hacer de Moria, más allá de que no la quiero a Moria, es trabajo y me venía bárbaro. Pero bueno, claramente eligieron a Griselda Siciliani. Perfecto, porque... me hubiese dado una superoportunidad haberlo hecho yo, y me dio bronca, así que no lo voy a ver”, relató, sumando una capa de malestar personal ante la decisión de producción.

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El conflicto no es nuevo ni superficial. Guerrero puntualizó que nunca existió una instancia de acercamiento real: “No creo que a Moria le interese llevarse bien conmigo y a mí tampoco me interesa llevarme bien con ella. No creo que sea algo que nos interese”. La bailarina atribuyó la mala relación a los reiterados malos tratos recibidos: “Nunca me tiró un centro, siempre me trató mal, siempre me... Bailando, cantando, en su programa, en las vayainas”.

Griselda Siciliani, en la piel de Moria Casán (Cr. Alina Schrwarcz / Netflix ©️2026)

Según explicó Guerrero, el origen del enfrentamiento se remonta a la época de las previas de Bailando por un Sueño. Allí, el trato distante y las interacciones tensas con Casán se convirtieron en algo habitual, sin que surgieran oportunidades de recomponer la relación. Guerrero recordó esos años como una etapa de incomodidad sostenida, marcada por la falta de gestos conciliadores y actitudes frías en cada encuentro televisivo.

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La bailarina explicó que nunca fue una cuestión personal contra ella, sino que percibía un patrón en Moria hacia ciertas personas. “No es personal conmigo, porque no tiene nada conmigo, porque no me conoce. Debe tener algo que ver con que quizás personas como yo no les caemos bien. Preguntale a ella, no sé”, reflexionó, mostrando desconocimiento sobre la causa concreta, pero reconociendo la existencia de un malestar persistente.

El relato de Guerrero incorpora un elemento clave para entender la profundidad de la tensión: una situación personal delicada que coincidió con la etapa de mayor exposición mediática. Luego de un breve romance con el productor teatral Marcelo Durán, Guerrero comenzó a vivir episodios de acoso que afectaron su vida diaria y profesional. “Marcelo se había obsesionado conmigo y siempre me hizo la vida imposible. Yo no quería ni nombrarlo porque aparecía. Estaba mal de la cabeza”, describió la bailarina al referirse al difícil contexto.

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En ese escenario, Guerrero buscó la comprensión de Casán. Decidió llamarla de manera directa para pedirle que evitara mencionar a Durán durante las galas del certamen. “La llamé y le pedí: ‘No lo nombres a Marcelo, porque después tengo problemas yo. Me llama por teléfono, viene a donde estoy’”, relató. Sin embargo, la respuesta de la conductora fue ignorar el pedido y continuar trayendo al productor a la conversación, lo que incrementó la incomodidad y el malestar de Guerrero.

Adabel Guerrero presumió de su físico luego de una dura rutina en el gimnasio

La actitud de Casán generó sospechas en la bailarina sobre los motivos de la insistencia en ese tema. “No sé si era amiga de Marcelo Durán o él le tiraba un sobrecito con plata para que lo nombrara”, disparó Guerrero, añadiendo un matiz de desconfianza sobre cómo se manejaban ciertos aspectos en el entorno televisivo.

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El presente muestra que la distancia entre ambas persiste. Guerrero subrayó que no existe interés de ninguna de las dos partes por acercarse ni recomponer el vínculo. “No creo que a Moria le interese llevarse bien conmigo y a mí tampoco me interesa llevarme bien con ella”, reiteró ante la consulta. La falta de interacción se mantiene incluso en eventos o espacios compartidos: “No me va a registrar. ¿O sea, entendés que no soy importante para ella? Pero bueno, si algún día en un evento estamos muy pegadas y... y la saludaré, qué sé yo, por educación”.

Respecto de si considera a Moria un ejemplo para las mujeres, respondió con distancia: “Depende para qué mujeres”, y evitó definirse hasta ver la serie: “Tendría que ver la serie y después te digo”.

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La serie sobre Moria Casán, lejos de abrir una instancia de reconciliación, terminó por exponer nuevamente un conflicto que, para Guerrero, no tiene resolución a la vista. El recuerdo de episodios de maltrato, la falta de empatía en momentos personales sensibles y la reciente frustración profesional por el casting, conforman un entramado de resentimientos y distanciamiento que, según la propia Guerrero, no interesa a ninguna de las dos modificar.

La carta se leyó al aire en dos oportunidades. En la primera, Lapegüe se mostró visiblemente movilizado, aunque logró mantener la compostura frente a cámara. Ya sobre el final del programa, él y su equipo retomaron el texto y reflexionaron sobre la angustia e incertidumbre que pudo haber atravesado Messi durante el Mundial, en medio del delicado estado de salud de su padre.

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