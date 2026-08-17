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Karina Milei encabezará mañana la primera reunión para organizar la visita del papa León XIV: cuáles serán los temas a tratar

El encuentro se organizará en la Casa Rosada e incluirá a representantes de la Iglesia y del gobierno de la ciudad de Bueos Aires. Por qué no se invitó en esta oportunidad a las autoridades cordobesas ni bonaerenses

Karina Milei junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
Karina Milei junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
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Luego de las conversaciones informales que se generaron en el último tiempo con los diferentes actores involucrados, Karina Milei inaugurará este martes en la Casa Rosada las reuniones oficiales de coordinación para la visita a la Argentina del Papa León XIV, que visitará la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la organización, el encuentro comenzará a las 17:00 e incluirá tanto a funcionarios nacionales como del gobierno porteño, además de representantes de la Iglesia Católica.

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Si bien los preparativos vienen desarrollándose desde hace algunos meses por los canales no protocolares, la mesa de trabajo interdisciplinaria recién se armó una vez que el Vaticano confirmó, hace tan solo dos semanas, que el país estaba incluido en la gira que el Santo Padre hará por América Latina.

El Sumo Pontífice se quedará entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su viaje por Uruguay y antes de partir hacia Perú, lugar donde ejerció como misionero y obispo y que será su última parada antes de regresar a Roma.

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Tal como anticipó este medio, la secretaria general de la Presidencia decidió formar un equipo de trabajo para coordinar los pormenores de la visita, desde el recibimiento y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo, hasta los operativos de seguridad, que incluyen además los cortes de calle en los sitios por donde pasará la caravana.

El Papa llegará a la Argentina en noviembre
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Las autoridades nacionales ya adelantaron que, al ser una visita oficial, el Papa tendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei, aunque no se descarta que también tenga entrevistas con otras figuras importantes del Estado.

En esta ocasión solamente se invitó a la Casa Rosada a los funcionarios del gobierno porteño porque se van a tratar exclusivamente las cuestiones vinculadas a las recorridas que León XIV va a hacer por distintos sitios de la ciudad de Buenos Aires.

Luego será el turno de las autoridades de Córdoba, que ya tuvieron un primer acercamiento con la Nación por este tema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque de manera informal.

“Habla con frecuencia del tema con su par de esa provincia, Juan Pablo Quinteros, aunque todavía no hubo precisiones sobre las medidas a tomar. Para cada actividad hay un plan delineado, pero no está definido cuáles van a ser allá”, explicó a este medio una fuente al tanto de la situación.

Por parte de la Iglesia Católica, en tanto, este martes participarán de la reunión en la Casa Rosada el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Los tres integran la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, que creó recientemente la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) especialmente para preparar internamente la llegada del Santo Padre.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, encabezará la reunión como representante de la Iglesia (REUTERS/Agustín Marcarian)
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, encabezará la reunión como representante de la Iglesia (REUTERS/Agustín Marcarian)

Aunque no irán a Balcarce 50 por cuestiones de organización, también son miembros de ese grupo el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y sus colegas Raúl Pizarro, Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino.

Según la institución religiosa, esta comisión tiene como misión principal el delineado de los criterios generales y la narrativa de la visita del Papa, orientar su preparación y acompañar su desarrollo, procurando que las distintas acciones expresen el sentido pastoral de la presencia de León XIV en el país.

Asimismo, se conformó un Equipo Coordinador General, encargado de planificar y llevar adelante los distintos aspectos necesarios para la realización de la estadía del líder católico, ejecutar las decisiones adoptadas y articular el trabajo con los equipos de cada uno de los lugares que visitará.

En este caso, estarán al frente de la tarea el mencionado Pizarro, como coordinador general; el sacerdote Taricco, como director operativo; y el contador Pablo Sabatté, como gerente de proyecto. En tanto, Jurcinovic se encarga de la comunicación.

El grupo lo completan, en Logística e Infraestructura, el Dr. Gonzalo Zabala; el área de Voluntarios, a cargo del Dr. Federico Desteffaniz; el sector de Eventos y Liturgia, con el Lic. Pedro Inzaurraga y el Lic. Rodrigo Martínez; el departamento de Contenidos, donde trabaja la Lic. Constanza Levaggi; y Recursos, con el Ing. Marcelo Cancelliere como cabeza.

A su vez, en Buenos Aires, Córdoba y Luján se conformarán Equipos Locales de Coordinación, conducidos por un director operativo local y articulados por Pizarro.

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