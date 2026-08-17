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El Gobierno recibirá a las provincias del Norte Grande para negociar por las zonas cálidas

Será una respuesta por parte de la Casa Rosada al reclamo que realizaron la semana pasada los mandatarios provinciales por obras en la región y en medio de las negociaciones para una ley que afecte las tarifas energéticas ante la llegada de las altas temperaturas

Tres hombres de traje y corbata conversan en un salón interior con un banner azul y ventanas
Diego Santilli encabezará una reunión con representantes de las provincias del Norte Grande.
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El Gobierno recibirá a los representantes de las provincias del Norte Grande para dar una respuesta al planteo por el proyecto de zonas cálidas. Se trata de la respuesta del Poder Ejecutivo al reclamo de los mandatarios provinciales por obras y en medio de las negociaciones por la normativa que afectará a las tarifas energéticas en la región.

Según pudo saber Infobae de fuentes de la Jefatura de Gabinete, el encuentro se llevará a cabo este martes en el Ministerio de Economía, donde se recibirá a los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy, más representantes de otras provincias. El objetivo principal será analizar las alternativas al proyecto de zonas cálidas en la previa a la llegada de los meses con mayor consumo eléctrico en la región por las altas temperaturas.

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Estarán presentes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

El encuentro fue acordado la semana pasada durante la 24° Asamblea del Norte Grande, celebrada el lunes en Posadas con la presencia de diez mandatarios del NOA y el NEA. Asistieron los gobernadores Hugo Passalacqua de Misiones, Raúl Jalil de Catamarca, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Zdero del Chaco, Carlos Sadir de Jujuy, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Elías Suárez de Santiago del Estero. Los mandatarios de Formosa y La Rioja enviaron representantes. Santilli participó del cónclave junto al titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

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Tres hombres en traje sentados en una mesa, dos de ellos sonríen, con micrófonos y una pequeña bandera de franjas roja, azul y blanca
La discusión se centrará en el armado del proyecto de zonas cálidas ante la llegada de las altas temperaturas

En esa asamblea, los mandatarios plantearon una agenda amplia que incluyó el acceso a infraestructura y gas natural, la situación de las rutas nacionales, la reversión del gasoducto del norte, el calado de la hidrovía y la preparación ante los efectos climáticos de El Niño. El gobernador catamarqueño Jalil adelantó que, en relación a la cuestión energética, habría una reunión en Buenos Aires, y fue el primero en mencionar el tema de las zonas cálidas como uno de los puntos centrales del intercambio. El gobernador correntino Valdés remarcó la necesidad de extender la red de gas: “Nos daría más igualdad”, sostuvo, y señaló que Corrientes, al igual que Chaco y Misiones, no tiene acceso al fluido. “En el Norte Grande hay falta de infraestructura de gas, electricidad y de rutas”, resumió.

Santilli, por su parte, se mostró optimista al término del encuentro en Posadas: “El 90% de la agenda con los gobernadores está resuelta”, afirmó, y detalló que se habían preadjudicado todas las concesiones de corredores viales, que representan más de 9 mil kilómetros y el 70% de la red vial argentina, con entrada en obra prevista para fines de agosto o principios de septiembre.

La reunión de este martes se produce en el marco de un giro del Gobierno en su relación con las provincias, impulsado tras los tropiezos de la semana pasada. Según informó Infobae, la derrota en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y las dificultades para reunir voluntades para suspender las PASO llevaron al Ejecutivo a adoptar una postura más dialoguista. En ese contexto, Caputo acompañó a Santilli en un viaje a Catamarca y el ala política habilitó a que los mandatarios o sus delegados técnicos participen de la discusión sobre el detalle de la ley de zonas cálidas, que creará un sistema de tarifas diferenciadas por zona geográfica según la temperatura.

Once hombres de traje y corbata se alinean junto a dos soldados con uniforme de gala frente a una fila de banderas y astas en un patio mojado
El Gobierno busca aprobar el proyecto y tener el apoyo a la iniciativa de zonas frías que cuenta con media sanción en Diputados

Desde el Gobierno describieron el esquema previsto: “Chaco, Santiago del Estero y Corrientes son zonas súper cálidas: van a tener un esquema propio”, indicó un funcionario nacional adentrado en los diálogos. El mismo funcionario aclaró que “no va a haber tarifa plana” y que los detalles del sistema de subsidios según el consumo aún están en discusión. El proyecto también se articula con el debate legislativo por la modificación del régimen de Zonas Frías, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está pendiente de tratamiento en el Senado.

En la Casa Rosada aclararon que esta dinámica de coautoría con las provincias no necesariamente se extenderá a todos los temas, pero reconocieron que la unilateralidad con que se elaboran algunas normas genera demoras y rispideces evitables en el Congreso. “No vamos a decir y hacer cualquier cosa, la idea es que después la reglamentación salga bien”, fue el mensaje que el Gobierno transmitió a los mandatarios norteños, de quienes espera respaldo para las iniciativas que considera prioritarias.

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