La alianza entre Guatemala y México que busca cerrar brechas ante una temporada de incendios cada vez más extrema

La CONRED de Guatemala y la CONAFOR de México suscribieron un memorándum de entendimiento para la prevención, detección, combate y manejo del fuego. (Conred)

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La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de los Estados Unidos Mexicanos suscribieron un memorándum de entendimiento clave para la prevención, detección, combate y manejo del fuego.

Este instrumento jurídico fortalece de manera significativa la colaboración y coordinación bilateral ante la creciente amenaza de los siniestros ambientales.

El acuerdo establece un marco estratégico que facilitará el intercambio dinámico de experiencias, conocimientos especializados e información técnica de vanguardia.

Con estas acciones, ambos gobiernos buscan preservar la vida humana, resguardar los recursos naturales y mitigar drásticamente los impactos socioambientales adversos en la región fronteriza y en sus respectivos territorios.

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Asimismo, se promoverá el flujo constante de protocolos operativos y casos de éxito en el manejo integral del fuego.

La alianza contempla potenciar las capacidades institucionales mediante la rotación de especialistas, el desarrollo de ejercicios tácticos conjuntos y la consolidación de una cultura de prevención con arraigo comunitario, involucrando activamente a las poblaciones vulnerables y expuestas al riesgo.

El memorándum también incorpora mecanismos ágiles para que ambas naciones soliciten asistencia operativa mutua en situaciones críticas.

El acuerdo bilateral entre Guatemala y México establece un marco para intercambiar experiencias, conocimientos especializados e información técnica sobre incendios forestales. (Conred)

Para ello, se designaron autoridades coordinadoras responsables de mantener canales de comunicación eficientes, garantizando una respuesta oportuna y coordinada cuando la magnitud de los eventos rebase la capacidad local. Este compromiso de cooperación interinstitucional tendrá una vigencia inicial de diez años.

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Radiografía del fuego: estadística y zonas de mayor incidencia en Guatemala

Los incendios forestales representan una de las amenazas más recurrentes para el patrimonio natural del país.

Las estadísticas oficiales de la CONRED y del Sistema Integral de Información para la Gestión de Fuego detallan que los departamentos con mayor incidencia de siniestros suelen concentrarse en Guatemala, Quiché, Sacatepéquez y Petén.

En cuanto a la superficie dañada, las regiones con terrenos de alta pendiente y bosques densos como Huehuetenango, Jutiapa y Quiché acumulan históricamente las mayores extensiones de hectáreas afectadas, debido a factores topográficos y climáticos adversos que aceleran la propagación de las llamas.

Impacto ambiental y socioeconómico de los siniestros

Los efectos de los incendios forestales trascienden la pérdida de masa boscosa, generando una cadena de graves consecuencias ecológicas y humanas. Entre los principales impactos se encuentran:

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Destrucción de la biodiversidad: Muerte masiva de fauna silvestre y degradación irreversible de hábitats naturales críticos.

Degradación del suelo: Pérdida de la capa fértil, erosión acelerada y propensión a deslaves durante la época de lluvias.

Crisis en la calidad del aire: Emisión masiva de gases de efecto invernadero y partículas contaminantes que provocan afecciones respiratorias severas en la población.

Guatemala y México habilitaron mecanismos de asistencia operativa mutua y fijaron una vigencia inicial de diez años para el acuerdo. (Conred)

Afectación económica: Pérdida de medios de subsistencia locales, daños a la infraestructura comunitaria y elevados costos operativos para las instituciones de emergencia.

Estrategias de prevención y recomendaciones oficiales de la CONRED

Para contrarrestar esta problemática, la CONRED enfatiza que la prevención es la herramienta más eficaz y hace un llamado enérgico a la ciudadanía para adoptar medidas de autoprotección y responsabilidad ambiental.

Evitar quemas agrícolas: No realizar quemas ni rozas, especialmente en terrenos con pendientes pronunciadas o bajo condiciones de fuertes vientos y No realizar quemas ni rozas, especialmente en terrenos con pendientes pronunciadas o bajo condiciones de fuertes vientos y altas temperaturas

Control de fogatas: Si se encienden fogatas, rodearlas con barreras de piedras y asegurarse de apagarlas completamente con agua y tierra antes de abandonarlas.

No arrojar elementos ignífugos: Evitar desechar colillas de cigarrillos, fósforos encendidos o vidrios en zonas boscosas o carreteras.

Activación de respuesta: Reportar de inmediato cualquier columna de humo o inicio de incendio al número de emergencia 119 de la CONRED, brindando una ubicación precisa para facilitar la intervención oportuna de las brigadas de respuesta.