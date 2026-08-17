Receta de suprema con salsa de espinaca y crema, rápida y fácil

Suprema dorada, acompañada de una salsa cremosa de espinaca recién hecha.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay platos que evocan la mesa de un mediodía familiar, cuando todo gira alrededor de la fuente humeante y el aroma a pollo rebozado recién hecho. La suprema con salsa de espinaca y crema es uno de esos clásicos que invitan a mojar el pan en la salsa y a disfrutar del bocado reconfortante, ideal para días frescos o para resolver una comida rica y contundente en poco tiempo.

En Argentina, la suprema es la estrella de las minutas en bares y restaurantes, pero también se luce en casa en versiones rápidas, acompañada de salsas suaves y cremosas. Esta receta propone una variante sencilla, perfecta para resolver con ingredientes que seguramente tenés en la heladera.

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Receta de suprema con salsa de espinaca y crema

La suprema con salsa de espinaca y crema consiste en una pechuga de pollo rebozada y dorada, servida con una salsa veloz a base de espinaca salteada y crema de leche. Es un plato que combina crocancia y suavidad, con el toque fresco de la espinaca, ideal para quienes buscan una comida rápida y sabrosa.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Un clásico de la cocina argentina: pollo crocante y salsa suave en un solo plato.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 supremas de pollo

2 huevos

100 gr de pan rallado

200 gr de espinaca fresca (o 150 gr de espinaca congelada)

1 cebolla chica

150 cc de crema de leche

1 diente de ajo

30 gr de manteca

Sal y pimienta, a gusto

Aceite para freír

Cómo hacer suprema con salsa de espinaca y crema, paso a paso

Salpimentar las supremas y pasarlas primero por huevo batido y después por pan rallado. Para un rebozado más crocante, repetir el paso. Calentar abundante aceite y freír las supremas a temperatura media-alta (170 °C) hasta dorar de ambos lados (aprox. 6-8 minutos por lado). Escurrir sobre papel absorbente. Mientras tanto, rehogar la cebolla picada y el ajo en manteca hasta que transparenten, sin que se quemen. Incorporar la espinaca lavada y picada (o descongelada), y cocinar hasta que pierda el líquido. Salar a gusto. Añadir la crema de leche, mezclar y dejar reducir 3 minutos a fuego bajo. Rectificar sal y pimienta. La salsa debe quedar cremosa pero no líquida. Servir la suprema bien caliente y bañar con la salsa de espinaca y crema por encima. Consejo técnico: no sobrecocinar la espinaca para que mantenga su color y sabor fresco.

Ideal para mojar el pan y disfrutar en familia, con todo el sabor de lo casero.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 470 kcal

Grasas: 26 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 35 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Si se desea, se puede freezar la suprema ya cocida (sin la salsa) hasta 2 meses. La salsa conviene consumirla fresca.