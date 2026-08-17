Receta de suprema con salsa de espinaca y crema, rápida y fácil

Hay platos que evocan la mesa de un mediodía familiar, cuando todo gira alrededor de la fuente humeante y el aroma a pollo rebozado recién hecho. La suprema con salsa de espinaca y crema es uno de esos clásicos que invitan a mojar el pan en la salsa y a disfrutar del bocado reconfortante, ideal para días frescos o para resolver una comida rica y contundente en poco tiempo.
En Argentina, la suprema es la estrella de las minutas en bares y restaurantes, pero también se luce en casa en versiones rápidas, acompañada de salsas suaves y cremosas. Esta receta propone una variante sencilla, perfecta para resolver con ingredientes que seguramente tenés en la heladera.
PUBLICIDAD
Receta de suprema con salsa de espinaca y crema
La suprema con salsa de espinaca y crema consiste en una pechuga de pollo rebozada y dorada, servida con una salsa veloz a base de espinaca salteada y crema de leche. Es un plato que combina crocancia y suavidad, con el toque fresco de la espinaca, ideal para quienes buscan una comida rápida y sabrosa.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 supremas de pollo
- 2 huevos
- 100 gr de pan rallado
- 200 gr de espinaca fresca (o 150 gr de espinaca congelada)
- 1 cebolla chica
- 150 cc de crema de leche
- 1 diente de ajo
- 30 gr de manteca
- Sal y pimienta, a gusto
- Aceite para freír
Cómo hacer suprema con salsa de espinaca y crema, paso a paso
- Salpimentar las supremas y pasarlas primero por huevo batido y después por pan rallado. Para un rebozado más crocante, repetir el paso.
- Calentar abundante aceite y freír las supremas a temperatura media-alta (170 °C) hasta dorar de ambos lados (aprox. 6-8 minutos por lado). Escurrir sobre papel absorbente.
- Mientras tanto, rehogar la cebolla picada y el ajo en manteca hasta que transparenten, sin que se quemen.
- Incorporar la espinaca lavada y picada (o descongelada), y cocinar hasta que pierda el líquido. Salar a gusto.
- Añadir la crema de leche, mezclar y dejar reducir 3 minutos a fuego bajo. Rectificar sal y pimienta. La salsa debe quedar cremosa pero no líquida.
- Servir la suprema bien caliente y bañar con la salsa de espinaca y crema por encima. Consejo técnico: no sobrecocinar la espinaca para que mantenga su color y sabor fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 470 kcal
- Grasas: 26 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 35 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Si se desea, se puede freezar la suprema ya cocida (sin la salsa) hasta 2 meses. La salsa conviene consumirla fresca.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD