Tendencias

4 ejercicios de core clave para correr más rápido y fortalecer los abdominales

Entidades de salud deportiva sugieren integrar rutinas para la zona media con el fin de lograr mayor eficiencia y prevenir molestias musculares

Guardar
Ejercicios de core para corredores
Ejercicios de core para corredores ayudan a mejorar la velocidad y reducir el riesgo de lesiones al fortalecer la zona central del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un core fortalecido es fundamental para correr más rápido y reducir el riesgo de lesiones, según destacó Running y Fitness. Incorporar ejercicios para la zona central del cuerpo mejora la técnica y la recuperación en corredores de cualquier nivel. Si bien los entrenamientos de intervalos y las rutinas de resistencia suelen ocupar el primer plano, la fuerza del core es indispensable para avanzar y evitar molestias frecuentes.

Entre los ejercicios de core más eficaces para correr más rápido y fortalecer los abdominales se encuentran el dead bug, la plancha lateral, el pájaro-perro y el paseo del granjero. Estas rutinas pueden realizarse tanto antes como después de correr, y contribuyen a optimizar la postura, reducir el impacto articular y proteger frente a lesiones, además de favorecer un rendimiento sostenible.

Practicar estos movimientos favorece la economía de carrera, la postura y una recuperación más rápida, ya que involucran los músculos estabilizadores y ayudan a prevenir desequilibrios que pueden desembocar en fatiga muscular o lesiones.

Fortalecer el core va más allá de trabajar los abdominales superficiales. También incluye los oblicuos, la espalda baja, los glúteos y los músculos estabilizadores. De acuerdo con Cristina Vila, especialista de Running y Fitness, “lo que muchos no saben es que también puede ser la clave para mejorar el rendimiento en el running y hacerlo de una forma mucho más eficiente”.

Un entrenamiento de core efectivo
Un entrenamiento de core efectivo incluye dead bug, plancha lateral, pájaro-perro y paseo del granjero, esenciales para la técnica y la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios de core para correr más rápido

El dead bug se ejecuta tumbado boca arriba, con las piernas dobladas a 90 grados y los brazos extendidos hacia el techo. Se baja una pierna y el brazo opuesto de manera alternada, manteniendo el abdomen activo. Este ejercicio mejora la coordinación y el equilibrio, siendo recomendado por fisioterapeutas deportivos para corredores que necesitan optimizar la transmisión de fuerza.

La plancha lateral activa la parte externa de los glúteos y favorece la movilidad de la cadera. Puede realizarse apoyando antebrazo o muñeca, ya sea manteniendo la postura o añadiendo un giro de tronco para pasar la mano por debajo del torso, lo que incrementa la dificultad y el compromiso muscular.

La plancha lateral y el
La plancha lateral y el pájaro-perro activan glúteos, estabilizan la cadera y fortalecen músculos profundos recomendados por fisioterapeutas y World Athletics

En el pájaro-perro, se parte de la posición de cuadrupedia. Se extienden simultáneamente la mano derecha y la pierna izquierda hasta formar una línea recta, para luego descender lentamente, alternando lados y asegurando la participación de la musculatura profunda. Este movimiento es recomendado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (World Athletics) para fortalecer el control motor y la estabilidad lumbar.

El paseo del granjero consiste en sujetar una kettlebell en cada mano y caminar con postura firme y el core activo. Este ejercicio no solo trabaja el abdomen y los oblicuos, sino que también fortalece la fuerza de agarre y el control postural, aspectos clave para mantener la técnica en largas distancias.

Cómo incorporar el core en tu entrenamiento

Running y Fitness indica que estos ejercicios pueden integrarse en los últimos diez minutos del entrenamiento, dos o tres veces por semana, o funcionar como movimientos finisher para potenciar el esfuerzo global.

No es necesario practicarlos todos en cada sesión; alternar opciones o incluirlos antes de correr ayuda a activar el núcleo muscular y mantener una postura adecuada durante toda la carrera. Según la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, realizar rutinas específicas de core contribuye a prevenir lesiones y mejora la economía de carrera en deportistas de fondo y velocidad.

Especialistas destacan que un core
Especialistas destacan que un core fuerte favorece la progresión deportiva y ayuda a prevenir lesiones articulares en corredores de todos los niveles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vila advierte que omitir este trabajo puede provocar que otros músculos asuman funciones indebidas, generando desequilibrios y una fatiga muscular anticipada durante la actividad. La base para un mejor rendimiento está en un cuerpo firme y equilibrado, lo que amplía las posibilidades de progresar y minimiza riesgos de lesiones articulares y sobrecargas compensatorias.

Contar con un core fuerte otorga estabilidad y eficiencia al movimiento, permitiendo que los corredores enfrenten los retos del entrenamiento diario con mayor seguridad y preparación, tal como subraya Running y Fitness. Este enfoque integral, avalado por especialistas y organismos internacionales, es clave para sostener la calidad técnica y la progresión deportiva a largo plazo.

Temas Relacionados

CorredoresEntrenamiento DeportivoCristina VilaMúsculos EstabilizadoresPrevención De LesionesRendimiento FísicoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Bryan Johnson revoluciona el envejecimiento con inteligencia artificial y una vida sin plásticos

El empresario estadounidense decidió convertir su cuerpo en un laboratorio viviente, apostando al uso de tecnología, protocolos extremos y datos masivos para retrasar el paso del tiempo y optimizar cada función vital

Bryan Johnson revoluciona el envejecimiento

De bosques nubosos a arrecifes rebosantes de vida: 6 destinos únicos que fusionan conservación ambiental y descanso

Al explorar estos paisajes remotos, los viajeros pueden sumarse a iniciativas donde pobladores y científicos impulsan experiencias participativas con impacto ecológico real. Desde monitoreo de fauna hasta aprendizaje de saberes ancestrales, qué hacer en cada uno

De bosques nubosos a arrecifes

Tu casa te está estresando por esto (y no te habías dado cuenta)

Por qué la posición de muebles, la luz y hasta un cuadro bien puesto influyen en tu bienestar diario sin que lo notes

Tu casa te está estresando

Cómo es la iniciativa de las calcomanías “Veterano de Malvinas”, el homenaje espontáneo para los ex combatientes

Una campaña nacional propone visibilizar y reconocer a los veteranos del conflicto de 1982 con un gesto cotidiano y entrañable. Javier Sánchez De la Puente, su impulsor, explica la importancia de que los héroes sean identificados en la vía pública y reciban muestras de gratitud ciudadana

Cómo es la iniciativa de

Olas gigantes y riesgo extremo: las 10 playas más peligrosas del mundo

Un recorrido internacional reveló las playas que, con paisajes espectaculares, esconden amenazas como tiburones, huracanes y contaminación, lo que eleva el riesgo para turistas y bañistas en estos destinos de alto peligro

Olas gigantes y riesgo extremo:
DEPORTES
James Milner y los tres

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La sincera confesión de Franco Colapinto tras el mal arranque de Alpine en la Fórmula 1: “Lleva tiempo mejorar estas cosas”

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

Qué significa el título de gran maestro del ajedrez que busca alcanzar el argentino Faustino Oro a los 12 años

TELESHOW
Hernán Lirio arranca una nueva

Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Guido Kaczka, otra vez listo para el prime time: “Mientras hagamos programas, la tele estará viva”

El Negro Tecla: “Con un show gané lo que otros ganan en un año”

Karina Mazzocco y el vuelco de su programa a las historias de vida de gente real: “Quiero crecer como comunicadora”

Wanda Nara expuso a Maxi López en MasterChef y contó las promesas incumplidas en su relación: “A los 3 meses era cornuda”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo es la primera ruta

Cómo es la primera ruta roja del mundo y para qué sirve

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

EN VIVO: El régimen iraní desafió a Estados Unidos y aseguró que está “a la espera” de su presencia en el Estrecho de Ormuz

Rafael Grossi: “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”

Cristina Banegas: “Si no hay más teatros, lo haremos en las plazas, en las calles, en los balcones; somos indomables”