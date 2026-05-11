10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

El 50% de los adultos en el Reino Unido presentan niveles subóptimos de vitamina D, según el Servicio Nacional de Salud británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D ocupa un lugar central en la salud humana por su impacto en diversas funciones biológicas más allá de la tradicional relación con los huesos. Investigaciones recientes ampliaron el conocimiento sobre sus efectos, subrayando su relevancia en áreas como la respuesta inmunológica, la función cognitiva y la prevención de enfermedades crónicas.

El cuerpo humano obtiene vitamina D principalmente a través de la exposición solar directa sobre la piel y, en menor medida, mediante la dieta o suplementos. Sin embargo, factores como la latitud, la estación del año o la pigmentación cutánea pueden dificultar la síntesis suficiente, lo que explica que la mayoría de las personas tenga déficit de este nutriente. En el Reino Unido, por ejemplo, cerca del 50% de los adultos tienen niveles por debajo de lo recomendado, según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

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Los especialistas sugieren una ingesta diaria de 10 microgramos (400 UI) de vitamina D para adultos y niños mayores de cinco años durante los meses de menor exposición solar. Los grupos de riesgo, entre los que se cuentan adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con piel oscura o exposición solar limitada, pueden requerir suplementación durante todo el año para mantener valores óptimos.

Beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Esta infografía ilustra los beneficios esenciales de la Vitamina D para la salud, sus principales fuentes de obtención y los síntomas asociados a su deficiencia, destacando su importancia integral en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances científicos han identificado una serie de beneficios asociados a la vitamina D, respaldados por estudios clínicos y revisiones especializadas:

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Mejora la respuesta a la quimioterapia en cáncer de mama. 24 % en el grupo placebo al 43 % en el grupo suplementado. El aumento de los niveles séricos de 25(OH)D se asoció a una mayor probabilidad de remisión, sugiriendo que la vitamina D podría ser una opción complementaria y accesible para mejorar los resultados del tratamiento en pacientes oncológicos. Un ensayo clínico realizado en Brasil con 80 mujeres mayores de 45 años demostró que la suplementación diaria con 2.000 UI de vitamina D durante la quimioterapia neoadyuvante elevó la tasa de respuesta patológica completa del. El aumento de los niveles séricos de 25(OH)D se asoció a una mayor probabilidad de remisión, sugiriendo que la vitamina D podría ser una opción complementaria y accesible para mejorar los resultados del tratamiento en pacientes oncológicos. Reduce el riesgo de infarto recurrente. Investigadores de Intermountain Health en Estados Unidos observaron que la administración de una dosis ajustada de vitamina D3 a pacientes que habían sufrido un infarto disminuyó en un 50% el riesgo de un segundo episodio. La doctora Heidi May, epidemióloga cardiovascular y autora principal del estudio, señaló que no se registraron efectos adversos relevantes asociados al uso de dosis elevadas de suplementos de vitamina D3. Favorece la salud cardiovascular y cerebral. El profesor David Llewellyn, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, indicó que niveles bajos de vitamina D se asocian de manera constante a malos resultados cardiovasculares y mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Además,Nutrients destaca que la vitamina D podría ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la recuperación tras eventos vasculares, aunque se requieren más investigaciones para consolidar estas conclusiones. . El profesor David Llewellyn, de la Facultad de Medicina de la, indicó quey mayor riesgo de. Además, una revisión publicada en la revistadestaca que la vitamina D podría ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la recuperación tras eventos vasculares, aunque se requieren más investigaciones para consolidar estas conclusiones. Mejora la función cognitiva y protege frente a demencia. 53% más de probabilidades de desarrollar demencia y un 69% más de padecer enfermedad de Alzheimer. La deficiencia grave duplicaba el riesgo. El profesor Llewellyn subrayó la capacidad de la vitamina D para atravesar la barrera hematoencefálica y su papel en la reducción de inflamación, protección contra el estrés oxidativo y eliminación de depósitos proteicos asociados a Alzheimer. Un estudio en Estados Unidos que siguió a más de 1.600 personas encontró que quienes presentaban deficiencia leve de vitamina D tenían uny unde padecer enfermedad de Alzheimer. La deficiencia grave duplicaba el riesgo. El profesor Llewellyn subrayó la capacidad de la vitamina D para atravesar la barrera hematoencefálica yy eliminación de depósitos proteicos asociados a Alzheimer. Fortalece huesos y dientes. Uno de los efectos más conocidos de la vitamina D es su contribución a la absorción y retención de calcio y fosfato, esenciales para la mineralización ósea y dental. La insuficiencia de vitamina D puede provocar raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, además de aumentar el riesgo de fracturas en personas mayores. Un estudio de 2022 comprobó que la suplementación reduce significativamente el riesgo de caídas en personas con déficit. Beneficia la salud bucal. muestran una clara relación entre bajos niveles de vitamina D y mayor prevalencia de caries, periodontitis y cicatrización deficiente tras implantes dentales. La vitamina D mejora el metabolismo del calcio y fosfato, y ejerce efectos antiinflamatorios y antimicrobianos en los tejidos orales, lo que favorece la resistencia ante infecciones. Estudios muestran una clara relación entre bajos niveles de vitamina D y mayor prevalencia detras implantes dentales. La vitamina D mejora el metabolismo del calcio y fosfato, y ejerce efectos antiinflamatorios y antimicrobianos en los tejidos orales, lo que favorece la resistencia ante infecciones. Contribuye a la fuerza muscular. Un metaanálisis de 2023 y un estudio con más de 3.200 adultos mayores de 50 años concluyeron que la deficiencia de vitamina D incrementó en 70% el riesgo de dinapenia, es decir, la pérdida de fuerza muscular relacionada con la edad. La vitamina D participa en la reparación y contracción muscular, así como en la reducción de procesos inflamatorios. Los beneficios se observan sobre todo en adultos con déficit comprobado. Refuerza el sistema inmunológico. La vitamina D favorece una respuesta defensiva eficiente, ayudando a combatir bacterias y virus. Diversos estudios indican que la suplementación en personas con déficit puede optimizar la función inmunitaria y reducir la incidencia de infecciones respiratorias. Participa en el funcionamiento neuromuscular. Es esencial para la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, así como para el desarrollo adecuado del sistema nervioso desde etapas tempranas, según informes de Verywell Health y Harvard Health. Puede influir en la salud mental. En personas con trastorno depresivo mayor y deficiencia de vitamina D, la suplementación ha mostrado beneficios sobre el estado de ánimo, aunque se requieren más estudios para establecer una relación causal robusta en otras poblaciones.

Recomendaciones de ingesta y grupos de riesgo

La suplementación con vitamina D durante el embarazo contribuye al desarrollo óseo y neuromuscular del feto, reduce el riesgo de complicaciones como preeclampsia y favorece la salud inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las necesidades de vitamina D varían según la edad, la exposición solar y las condiciones de salud individuales. El Servicio Nacional de Salud británico recomienda 10 microgramos diarios para adultos y niños mayores de cinco años durante los meses de menor luz solar. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con piel oscura o exposición solar limitada, y quienes presentan enfermedades que afectan la absorción intestinal o la síntesis cutánea, deben prestar especial atención a la suplementación durante todo el año.

Fuentes, síntomas y riesgos de deficiencia de vitamina D

Pescados grasos como el salmón y el atún, yema de huevo, hongos, productos lácteos y alimentos fortificados como cereales y jugos de naranja son fuentes clave de vitamina D en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina D se produce principalmente en la piel por efecto de la radiación solar ultravioleta. Factores como la latitud, el uso de protectores solares, la estación y la pigmentación cutánea pueden limitar su síntesis natural. Entre los alimentos ricos en vitamina D se encuentran los pescados grasos, la yema de huevo, los productos lácteos, ciertos hongos y los alimentos fortificados como cereales y jugos de naranja enriquecidos.

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La deficiencia puede ser silente o manifestarse con debilidad muscular, fatiga, dolor óseo, problemas dentales y deterioro cognitivo. Los principales grupos de riesgo incluyen personas sometidas a cirugía de bypass gástrico, pacientes con enfermedad celíaca, osteoporosis, trastornos renales o hepáticos crónicos, y personas con enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn.

El exceso de vitamina D, casi siempre derivado de la suplementación inadecuada, puede generar hipercalcemia, con síntomas como náuseas, vómitos, debilidad muscular, pérdida de apetito, sed excesiva y, en casos graves, insuficiencia renal o arritmias. Por este motivo, la suplementación debe realizarse bajo control médico.

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Consideraciones sobre suplementación y seguridad

La suplementación con vitamina D3 es preferida sobre la D2 por su eficacia en aumentar y mantener niveles adecuados en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del suplemento debe basarse en la calidad y en la verificación independiente del producto. Se recomienda utilizar vitamina D3, ya que favorece un aumento más eficaz de los niveles en sangre. Los suplementos deben administrarse conforme a indicación médica, generalmente junto con alimentos ricos en grasas para optimizar la absorción.

Antes de iniciar la suplementación, resulta fundamental consultar con un profesional de la salud, especialmente en casos de enfermedades como hiperparatiroidismo, insuficiencia renal o antecedentes de hipercalcemia, para evitar posibles complicaciones. El control regular mediante análisis de sangre permite ajustar las dosis y garantizar la eficacia y seguridad del tratamiento.

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