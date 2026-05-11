Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

Sofía Solá, hija de Maru Botana, expuso detalles sobre su residencia en Barcelona y sus actividades laborales

Hace poco más de dos semanas, Sofía Solá, hija de la cocinera Maru Botana, decidió emprender un viaje a España para perseguir el sueño de iniciar su vida profesional como modelo. Desde su llegada a Barcelona, la joven compartió detalles cotidianos y personales a través de sus redes sociales, abriendo así su intimidad a la opinión pública y, en consecuencia, a una oleada de comentarios críticos y cuestionamientos sobre la veracidad de su incursión en el mundo del modelaje.

El interés de la joven por compartir su rutina en el extranjero la expone a la mirada constante de seguidores y detractores. En los últimos días, la joven fue blanco de un grupo de usuarios que pusieron en duda su relato sobre haber sido contratada por una agencia de modelos. Estas personas, identificadas en redes como ‘haters’, no tardaron en expresar sus sospechas y lanzar mensajes dirigidos a desacreditar la versión de Solá, llegando a calificar como “chamuyo” su experiencia profesional en la industria.

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La exposición mediática y el escrutinio público no son ajenos a quienes deciden mostrar su vida en internet. Sofía, consciente de la atención que genera por el peso de su familia, y de cómo sus publicaciones generan debate, decidió responder directamente a quienes la acusaron de engañar sobre su trabajo. En un mensaje dirigido a sus seguidores, la joven abordó los comentarios que cuestionaban su vínculo con el modelaje: “¡Lo del modelaje, chamuyo!”, citó una usuaria intentando desenmascararla. Frente a esa afirmación, Solá optó por explicar en detalle cómo es su situación laboral y su día a día en la ciudad catalana.

La modelo Sofia Sola posa con un body de encaje turquesa y un abrigo de piel sintética sobre los hombros, mostrando su impactante presencia.

“Hola, buen día, chicos. Bueno, esto es mi mañana. Estoy tipo clean face. Les comento todo el tema del modelaje porque vengo viendo varios comentarios. En principio, siempre fue mi sueño vivir en otra ciudad, más que nada Barcelona, porque desde que la conocí por primera vez me enamoré”, relató en sus historias. Lejos de sostener una narrativa grandilocuente, Solá describió su camino de forma espontánea, al reconocer que el mundo del modelaje es incierto para quienes recién comienzan; “El tema del modelaje es como que vos llegás y te suelen decir que podés trabajar o no trabajar. Más que nada el primer mes como que es más chill. El modelaje es un trabajo que no tenés ciertos horarios fijos y más si sos nueva en una ciudad... no, chicos, no forma parte de mi día a día. Pero tampoco voy a llegar acá y voy a ser la supermodel”.

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En la actualidad, la experiencia profesional de Sofía está marcada por la flexibilidad y la búsqueda de oportunidades. Aclaró que, aunque mantiene un vínculo con la agencia Two Management, su rutina diaria no está dominada por sesiones fotográficas ni compromisos exclusivos con el modelaje. Por el contrario, complementa su estadía en Barcelona trabajando en el local que su madre tiene en la ciudad. De este modo, la joven dejó claro que la realidad laboral de una modelo emergente dista de la imagen idealizada que muchos usuarios suponen o critican desde la distancia.

Según explicó, su búsqueda va más allá del reconocimiento como modelo de pasarela o revista. “Siempre quiero formar, ser más una persona en sí, más que ser modelo de pasarela y revista. Acá estoy teniendo mi vida. Ahora me tengo que hacer un bronceado porque tengo unas fotos. ¡Sí, tengo unas fotos! Pero bueno, no es que te digo ‘sí, tengo veinte fotos por día, porque acá soy la reina del modelaje’. No”, expresó. Así, la joven remarca que su proyecto personal en Barcelona prioriza la construcción de una identidad propia sobre los logros profesionales inmediatos.

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Sofia Sola respondió a las críticas sobre su presente laboral

En el ámbito profesional, aclaró que el trabajo como modelo es intermitente y no responde a un calendario estricto de compromisos. “El tema del modelaje es más que nada así. Por lo que yo entiendo. Los quiero mucho”, sentenció en un mensaje dirigido a sus seguidores. Esta explicación busca desmitificar la idea de que la vida de una modelo en Europa está signada por el glamour permanente o la actividad frenética, algo que los usuarios suelen sobrestimar o criticar sin conocer los desafíos reales del sector.

La exposición a los comentarios sobre su apariencia y su vida personal también la llevó a reflexionar sobre la importancia de la autopercepción frente a la mirada ajena. “No me digan nada por mi cara de huevo, mis ojeras ni nada, ¿ok? Dale. Los amo. Ni que estoy pelada, ni que no tiene pelo, ni que tiene frente, ni que nada. No, mentira... Los banco cuando me dicen esas cosas, pero porque me río y porque yo me lo digo a mí, pero ustedes no, no vale que me lo digan también”, comentó, mostrando una actitud de autocrítica lúdica, pero también el límite ante las intervenciones externas.

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En este contexto, la exposición pública implica para Sofía un aprendizaje constante sobre cómo manejar las opiniones ajenas sin perder de vista sus propios objetivos y deseos. La convivencia con las críticas y el desafío de construir una vida propia lejos de casa se presentan como dos caras de la misma experiencia, atravesadas por la búsqueda de una identidad genuina y la voluntad de sostener sus decisiones más allá del qué dirán.