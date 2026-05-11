El prestigioso ranking que ubicó a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1: “Es insuperable”

Juan Manuel Fangio fue elegido como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 (Photo by Bernard Cahier/Getty Images)

Juan Manuel Fangio es indiscutidamente uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Con cinco títulos, 24 victorias y 29 poles positions, no hay ninguna discusión respecto a que el Chueco de Balcarce se codea entre los más relevantes de todos los tiempos en el automovilismo. El diario británico The Telegraph realizó un ranking de los “20 mejores pilotos de todos los tiempos” y ubicó al argentino en lo más alto de la lista por encima de figuras como Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Alain Prost y Ayrton Senna.

“¿Cómo se puede comparar a Max Verstappen con Juan Manuel Fangio, dos campeones dominantes que compitieron con 60 años de diferencia? Es difícil”, se preguntó el medio citado. En un extenso análisis, el portal inglés llegó a la conclusión de que Fangio es el mejor piloto de la Fórmula 1 de toda la historia.

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“El mayor problema de cualquier clasificación es la dificultad de comparar épocas. Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones. Lo que no se puede negar es su dominio estadístico”, argumentó The Telegraph para poner al Chueco como el mejor de toda la historia.

Fangio ganó cinco títulos en la F1 y sigue siendo uno de los máximos galardonados de la historia

Más allá de que la huella de Fangio quedó marcada más allá de lo que es el Gran Circo, sus registros en la Fórmula 1 son contundentes. El argentino logró cinco títulos con cuatro marcas diferentes: 1951 con Alfa Romeo, 1954 y 1955 con Mercedes Benz, 1956 con Ferrari y 1957 con Maserati. “Si analizamos las cifras proporcionalmente en lugar de en su totalidad, Fangio es insuperable: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó”, explicó el medio citado.

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En esta misma línea, completó: “Ningún otro piloto, ni moderno ni de ninguna otra época, se le acerca. A esto hay que añadir que durante la mayor parte de su carrera tuvo más de cuarenta años, y que el riesgo de muerte era mayor entonces. Ganó sus cinco títulos con cuatro equipos diferentes. Sigue siendo la figura más importante del automovilismo, incluso después de que sus récords hayan sido superados”.

Michael Schumacher y Lewis Hamilton completaron el podio de los mejores pilotos de la historia de la F1 (Shutterstock)

Fangio fue posicionado por delante de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, quienes consiguieron siete títulos en su carrera y los máximos ganadores de la historia. La diferencia entre ellos para que la pelea se vuelque a favor del alemán, según The Telegraph, radicó en que “la calidad del coche que Schumacher tenía en sus años de lucha por el campeonato no era la misma que la de Hamilton. Con frecuencia, Schumacher sacaba provecho de un coche difícil de pilotar”.

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Los criterios del medio que realizó el ranking se basaron en “haber ganado al menos siete grandes premios o tener un porcentaje de victorias superior al 15 por ciento en un mínimo de 10 carreras disputadas”, además de que “utilizamos criterios como campeonatos, victorias, porcentaje de victorias, poles y porcentaje de poles, además de la trayectoria”.

LOS MEJORES PILOTOS DE LA HISTORIA DE LA F1, SEGÚN THE TELEGRAPH

Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1954 y 1957) / 24 victorias / 29 poles Michael Schumacher: 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / 91 victorias / 68 poles Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) / 105 victorias / 104 poles Jim Clark: 2 títulos (1963 y 1965) / 25 victorias / 33 poles Ayrton Senna: 3 títulos (1988, 1990 y 1991) / 41 victorias / 65 poles Alain Prost: 4 títulos (1985, 1986, 1989 y 1993) / 51 victorias / 33 poles Max Verstappen: 4 títulos (2021, 2022, 2023 y 2024) / 71 victorias / 48 poles Jackie Stewart: 3 títulos (1969, 1971 y 1973) / 27 victorias / 17 poles Niki Lauda: 3 títulos (1975, 1977 y 1984) / 25 victorias / 24 poles Alberto Ascari: 2 títulos (1952 y 1953) / 13 victorias / 14 poles Nigel Mansell: 1 título (1992) / 31 victorias / 32 poles Jack Brabham: 3 títulos (1959, 1960 y 1966) / 14 victorias / 13 poles Sebastian Vettel: 4 títulos (2010, 2011, 2012 y 2013) / 53 victorias / 57 poles Stirling Moss: 0 títulos (4 subcampeonatos) / 16 victorias / 16 poles Fernando Alonso: 2 títulos (2005 y 2006) / 32 victorias / 22 poles Mika Hakkinen: 2 títulos (1998 y 1999) / 20 victorias / 26 poles Nelson Piquet: 3 títulos (1981, 1983 y 1989) / 23 victorias / 24 poles Nico Rosberg: 1 título (2016) / 23 victorias / 30 poles Damon Hill: 1 título (1996) / 22 victorias / 20 poles Graham Hill: 2 títulos (1962 y 1968) / 14 victorias / 13 poles