Mourinho, el objetivo del Real Madrid en medio de la crisis: las dos condiciones que puso el técnico y una cláusula clave

El técnico luso tiene una cláusula en su contrato que facilitaría su salida (AP)

El futuro del banco del Real Madrid vuelve a situar a José Mourinho en el centro de las discusiones. Según informó el medio AS, el círculo en torno al entrenador portugués se ha estrechado y su nombre encabeza la lista de opciones que maneja la directiva para sustituir a Álvaro Arbeloa. La posibilidad de que Mourinho regrese al club merengue responde al convencimiento, cada vez más extendido en la cúpula blanca, de que es el perfil adecuado para reconducir el rumbo deportivo de la entidad. Según el periódico madridista, el club ya ha dado un primer paso, con un acercamiento entre Jorge Mendes, representante del técnico, y la directiva blanca, aunque no se han producido aún contactos directos entre Mourinho y la institución.

De acuerdo con la información, las conversaciones formales quedarán en suspenso hasta que tanto el Benfica como el Real Madrid concluyan sus respectivos campeonatos. Mourinho, concentrado en asegurar la clasificación europea con el conjunto portugués, tiene previsto tomar una decisión sobre su futuro al finalizar la temporada, que cierra el fin de semana del 16-17 de mayo. Fuentes consultadas por el diario madrileño detallaron que el entrenador “está feliz en el Benfica”, ya que su regreso a Portugal le ha permitido estar más cerca de su familia y dirigir a un club histórico como las Águilas.

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No obstante, la posibilidad de regresar al Real Madrid podría modificar sus planes. El club dispone de una ventana de diez días, a partir del último partido del Benfica, para ejecutar la operación sin que el coste sea prohibitivo, ya que existe una cláusula en el contrato de Mourinho que le permite salir por tres millones de euros durante ese periodo.

El interés por Mourinho se intensificó en el contexto de una temporada marcada por la crisis deportiva e institucional del Real Madrid. La derrota en el clásico ante el FC Barcelona y la segunda campaña consecutiva sin títulos han precipitado el cambio de rumbo.

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Mourinho está entre los candidatos a dirigir el Real Madrid

En El Tertulión de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el periodista Siro López sostuvo que “cuando acabe la temporada se anunciará el fichaje de Mourinho por el Real Madrid”. A su vez, coincidió con As en afirmar que el técnico “no miente cuando dice que no ha hablado de su posible contratación con el presidente”, pero sí lo han hecho sus representantes, como Jorge Mendes, con la cúpula blanca. “Solo falta que llame Mourinho para que firmen el contrato”, añadió López.

Entre las condiciones que Mourinho habría puesto para regresar a la entidad blanca, se destacan dos aspectos. Primero, desea tener peso en las decisiones sobre los refuerzos, no necesariamente sobre los nombres, pero sí sobre las posiciones en las que la plantilla necesita ajustes. En su primer diagnóstico, el entrenador portugués considera que el plantel está descompensado en ciertas áreas.

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La segunda petición de Mourinho se refiere a la estructura interna del club. El técnico ha insistido en la importancia de que se respeten las jerarquías y el trabajo de todas las áreas, de modo que la gestión del primer equipo quede bajo su control directo. El objetivo es evitar situaciones que puedan desestabilizar el rendimiento deportivo, como las vividas esta temporada con figuras como Vinicius y el desencuentro con Xabi Alonso, o recientemente las de Arbeloa con parte del plantel.

Mourinho podría volver al Real Madrid tras su paso por el club entre 2010 y 2013 (Reuters)

El debate sobre el respeto a la figura del entrenador ha sido uno de los ejes de la crisis reciente en el vestuario blanco. Ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa lograron conectar con jugadores de peso como Vinicius, Jude Bellingham o Federico Valverde, lo que alimentó la inestabilidad interna. Siro López argumentó que “tiene que venir Mourinho, porque los jugadores lo van a respetar, porque sabe que tiene el respaldo del presidente”, en referencia a Florentino Pérez.

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En este contexto, el regreso de José Mourinho se perfila como el primer gran movimiento de la reconstrucción del Real Madrid. El club aguardará al desenlace de la temporada para cerrar una decisión que podría marcar el futuro inmediato de la entidad.