Presidente Abinader mantiene 51.7 % de aprobación en República Dominicana pese a percepción económica

Luis Abinader mantiene un respaldo político amplio según la última encuesta Gallup República Dominicana. (Foto: Gobierno de República Dominicana)

El presidente dominicano, Luis Abinader, conserva un respaldo político amplio tras casi seis años al frente del Gobierno y a solo dos años de concluir su segundo mandato.

Los datos de la más reciente encuesta de Gallup República Dominicana para Diario Libre muestran que una parte significativa de la población aún valora positivamente su gestión, incluso en un contexto social marcado por preocupaciones económicas y de seguridad.

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Según el estudio realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026, un 51.7 % de los consultados califica a Abinader como “un buen presidente”, mientras que el 36.9 % lo evalúa negativamente y un 9.7 % lo considera “regular”. Estos resultados reflejan que el presidente aún cuenta con un capital político amplio, pese al tiempo que lleva en el cargo y a los desafíos actuales del país.

El 51.7 % de la población valora positivamente la gestión del presidente Abinader tras casi seis años de Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel de aprobación contrasta con la visión general sobre la economía nacional: el 62.9 % de los encuestados considera mala o muy mala la situación económica, y solo un 21.6 % mantiene una opinión positiva.

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La ciudadanía parece distinguir la figura presidencial del manejo económico, permitiendo que Abinader mantenga legitimidad y apoyo, aun cuando aumenta el malestar por la inflación y la inseguridad.

Turismo y obras públicas: pilares del respaldo

El turismo se destaca como uno de los principales motores del apoyo al Gobierno. Un 73.4 % de los encuestados aprueba la gestión en este sector, impulsada por la recuperación tras la pandemia y la llegada de nuevas inversiones hoteleras. Este desempeño ha ofrecido visibilidad y confianza internacional a la administración.

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El gráfico muestra el respaldo en las acciones realizadas en turismo que alcanza el 73.4%, Educación 67.9%, Transporte público 58.9% y Obras públicas 57.4%, destacando la relevancia de cada sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno también presenta cifras positivas en otros ámbitos. En educación, la aprobación es del 67.9 %; en transporte público, 58.9 %; y en obras públicas, 57.4 %. Proyectos como la ampliación del Metro de Santo Domingo y nuevas infraestructuras viales han reforzado la presencia estatal en el territorio.

Economía, seguridad y demandas sociales

Aunque existen aspectos valorados por la población, la encuesta señala que persisten áreas que requieren atención. La seguridad ciudadana continúa siendo uno de los temas que más preocupa a los consultados: el 55 % considera insuficiente la gestión en este aspecto, reflejando la incidencia de la violencia en la vida cotidiana.

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En cuanto a la reducción de la pobreza, el 64.5 % expresa desacuerdo con los avances logrados hasta el momento. El manejo de la deuda pública también presenta opiniones divididas, con un 55.9 % que lo ve de manera negativa.

En el plano individual, el 43.9 % describe su situación económica como mala o muy mala, mientras que un 30 % manifiesta una percepción favorable.

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Entre las decisiones más recientes adoptadas por el presidente figura la suspensión del proyecto minero Romero en San Juan, fundamentada en la Ley de Medio Ambiente. Esta acción busca fortalecer la imagen de compromiso con la protección ambiental, aunque puede generar distintas opiniones dentro del sector empresarial.

El estudio de Gallup República Dominicana incluyó 1.200 entrevistas presenciales y tiene un margen de error del ±2,8 %. (EFE/Orlando Barría)

La encuesta de Diario Libre y Gallup República Dominicana muestra a un oficialismo respaldado por la figura presidencial y logros sectoriales como el turismo. No obstante, el Gobierno afronta mayores demandas sociales, en un contexto en el que la economía sigue siendo un eje central en las expectativas de los ciudadanos.

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El estudio se basó en 1,200 entrevistas presenciales, aplicando métodos aleatorios y la cartografía del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. El margen de error es de ±2.8 % y el nivel de confianza del 95 %, según la ficha técnica.