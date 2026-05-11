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El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

El Fortín quedó eliminado del Torneo Apertura en una noche que los hinchas hicieron sentir su malestar y el entrenador se enojó ante una pregunta sobre “¿cómo vivió el partido?”

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*El cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista

Vélez Sársfield cayó por 1-0 contra Gimnasia La Plata —que jugó media hora con un jugador menos— y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura luego de terminar tercero en la fase regular. No obstante, los hinchas en el Estadio José Amalfitani hicieron sentir su malestar por la derrota y, posteriormente, se generó un tenso momento en conferencia de prensa cuando Guillermo Barros Schelotto respondió con molestia a una consulta sobre su vínculo con el club platense y cómo vivió el enfrentamiento.

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“Te banqué y quiero que sigas en Vélez, pero tengo una pregunta personal. ¿Vivís los partidos diferente cuando está Gimnasia del otro lado? Porque si en este partido hubiese estado otra camiseta, creo que te echaban a vos, de la manera que vivís al partido. Porque el penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos por reloj para echar al jugador de Gimnasia, y te vi tranquilo. Te felicito”, fue la pregunta que derivó en el enojo de Guillermo.

Inmediatamente, Barros Schelotto dejó en claro su malestar por la consulta: “Prefiero no contestarte. Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”. El periodista, por su parte, agregó: “No te hago de mal gusto. Siento que lo vivís diferente el partido. Hoy vi un equipo sin actitud en la cancha”.

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Tras esto, Guillermo Barros Schelotto volvió a dejar en claro su enojo por la pregunta: “Entiendo lo que vos decís. Reitero, nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto. Yo no dije de mala intención. Te digo, no tiene respuesta la pregunta. Debuté cuando tenía 18 años y jamás tuve un problema bajo ningún sentido en el fútbol en toda mi vida. La pregunta está de más y es de mal gusto. No tiene respuesta”.

*El compacto de la victoria de Gimnasia sobre Vélez

La histórica conexión personal de Barros Schelotto con su exclub estuvo presente en la previa, ya que en Gimnasia debutó como profesional y actualmente su hijo integra ese plantel, aunque fue baja por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Bautista Barros Schelotto, sobrino del técnico, sumó minutos en el partido en Liniers.

Durante la noche, la hinchada de Vélez despidió a su equipo entre silbidos y cuestionamientos después de quedar fuera de competencia oficial hasta la segunda mitad del año, mientras Gimnasia avanzó a cuartos de final gracias al penal convertido por Marcelo Torres y enfrentará a River Plate en la siguiente fase.

El hincha tiene el derecho a expresarse, pero nosotros trabajamos para que Vélez esté lo mejor posible. Trabajamos para ganar. Nosotros enfocamos cada semana para poner a Vélez lo más alto”, reconoció el entrenador tras la fuerte reacción de los simpatizantes.

Vélez quedó eliminado de los playoffs del Torneo Apertura contra Gimnasia (Fotobaires)
Vélez quedó eliminado de los playoffs del Torneo Apertura contra Gimnasia (Fotobaires)

El director técnico analizó el rendimiento de Vélez, atribuyendo la eliminación a la falta de eficacia en ataque: “Manejamos la pelota, el partido, pero no pudimos generar situaciones de gol para emparejar el resultado, nos faltó tener claridad en los últimos 15 metros”, explicó ante la prensa. Sobre el desempeño arbitral, remarcó que “no tuvo influencia para nada”, descartando polémicas en ese aspecto.

En su balance del torneo, Barros Schelotto identificó que “el punto de quiebre fueron los partidos con Lanús y Mendoza”, donde el equipo perdió el liderazgo. No obstante, defendió el semestre del Fortín al señalar que mantienen la sexta posición y accederían a la Copa Libertadores, según sus cuentas: “No me parece que sea malo lo que se ha hecho estos seis meses. En líneas generales, Vélez hizo un muy buen torneo. Íbamos muy bien y, de repente, nos tocó perder esos dos partidos”, declaró.

Tras la eliminación, Vélez recién volverá a jugar después del Mundial. Del otro lado, Gimnasia visitará a River en el Estadio Monumental el miércoles a partir de las 21:30. Del mismo lado del cuadro, Racing chocará contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

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