El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

Ceremonial inaugural del Campeonato Sudamericano Sub 14 que se disputará en las instalaciones del Jockey Club de Rosario 20226 (AAT)

Con la presencia de las diez delegaciones sudamericanas, este domingo se llevó a cabo la ceremonia inaugural y el sorteo del Campeonato Sudamericano Sub 14, certamen juvenil organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputará del 11 al 16 de mayo en las instalaciones del Jockey Club de Rosario (Wilde 298), con entrada libre y gratuita para todo el público.

Durante el acto realizado en la cancha central del club rosarino quedaron definidos los grupos de ambas ramas. En la competencia masculina, la Zona A estará integrada por Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Uruguay, mientras que la Zona B tendrá a Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Por el lado femenino, la Zona A quedó conformada por Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Perú, en tanto que la Zona B reunirá a Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay.

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Además de la pelea por el título continental, el certamen entregará dos plazas por rama para el Mundial Sub 14 de Prostějov, en República Checa, el torneo más prestigioso del mundo en la categoría.

En ese contexto, Gastón Brum, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis, en diálogo con Infobae desde el club rosarino, destacó la importancia de recibir el torneo en el país y explicó los objetivos que persigue la Asociación con el nuevo proyecto de desarrollo juvenil. “Tenemos dos objetivos muy distintos. El primero, con la nueva conformación del equipo técnico juvenil, es unificar todo el desarrollo técnico de los chicos desde los 8 hasta los 18 años. Y tener la oportunidad de hacerlo en casa es realmente muy importante para nosotros”, expresó.

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Brum remarcó además que el enfoque de la entidad madre del tenis nacional no está centrado únicamente en los resultados inmediatos, sino en la construcción de carreras sostenibles a largo plazo. “Nosotros no buscamos únicamente resultados en edades tempranas, sino que se desarrollen en el momento indicado y puedan construir carreras largas”, sostuvo.

En esa misma línea, explicó los cambios que se vienen implementando en la estructura competitiva del tenis argentino juvenil. “Apuntamos a que tengan carreras lo más extensas posibles y que los logros lleguen cuando tienen que llegar, sin quemar etapas”, afirmó. Y agregó: “Aumentamos la cantidad de torneos internacionales juveniles en Argentina y sumamos más Futures de 15 mil dólares, para que los jugadores puedan ir creciendo de manera progresiva”.

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El dirigente también hizo hincapié en la importancia de que los jóvenes puedan desarrollarse cerca de sus familias durante las primeras etapas de formación. “La idea es que no tengan que salir demasiado jóvenes a competir al exterior, que puedan seguir cerca de sus familias y atravesar cada etapa de su vida de la manera correcta”, señaló.

Por otra parte, Brum se refirió a su reciente participación en el Workshop ATP-COSAT, realizado días atrás en Cartagena de Indias, Colombia, encuentro que reunió a autoridades de las distintas federaciones sudamericanas y organizadores de torneos Challenger. Además, durante la misma semana se desarrolló el Congreso Ordinario COSAT 2026.

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Los equipos argentinos participarán del Campeonato Sudamericano Sub 14 Rosario 2026 (Crédito: AAT)

Los miembros de la AAT, además de afianzar vínculos institucionales y participar activamente de las presentaciones de otras organizaciones, expusieron el modelo de gestión de la entidad nacional. En el marco de las charlas sobre el ATP Challenger Tour, Brum presentó el método implementado por la Asociación Argentina de Tenis para alcanzar cifras récord del circuito en el país: este año Argentina contará, por primera vez en la historia, con ocho torneos Challenger, superando los seis realizados en 2024 y 2025. Asimismo, en relación con el ITF World Tennis Tour, destacó la importancia de la planificación y organización de estos certámenes en el país, ya que representan la base del desarrollo para los tenistas que comienzan su camino en el profesionalismo.

En ese sentido, el dirigente explicó que estos encuentros también permitieron comenzar a trabajar en una planificación conjunta para el futuro calendario regional. “Ya estamos trabajando en el calendario 2027 junto al resto de los países de la región, algo que tiempo atrás parecía impensado”, señaló. Además, remarcó que el objetivo es fortalecer el circuito sudamericano para acercarlo al modelo europeo: “La idea es que Sudamérica pueda construir un calendario similar al europeo, o al menos soñar con una estructura parecida”, aseguró.

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Por último, el director ejecutivo de la AAT se refirió a las metas institucionales de cara a los próximos años y puso el foco en la consolidación del nuevo proyecto formativo. “Es una apuesta muy grande la unificación entre el Departamento de Capacitación y el de Desarrollo, trabajando de manera conjunta con los entrenadores”, indicó.

Y cerró con uno de los grandes anhelos de la actual gestión: “El gran objetivo es tener la Casa del Tenis lista este año y ya en funcionamiento”. En ese sentido, se espera próximamente la inauguración de dos canchas rápidas y otras dos de polvo de ladrillo en el Parque Manuel Belgrano —popularmente conocido como KDT—, en el marco de un convenio firmado entre la Asociación Argentina de Tenis y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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