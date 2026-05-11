Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

En plena emisión, Mario Pergolini le agradeció a la audiencia por el apoyo que recibió a poco tiempo de comunicar la muerte de su mamá (Vorterix/X)

El jueves pasado fue un día especialmente difícil para Mario Pergolini y su familia. La muerte de su madre, Beatriz, conmocionó al conductor y a su entorno más cercano, llevando incluso a suspender las grabaciones de Otro día perdido, el ciclo que conduce en El Trece. A menos de una semana del doloroso adiós, Mario eligió agradecer públicamente el cariño y la contención recibidos, en un gesto que conmovió tanto a su audiencia como al ambiente artístico.

Fue este lunes, al volver a ponerse frente a la cámara en Vorterix, que Pergolini se abrió ante el público y compartió unas palabras sinceras: “Gracias a todos. Antes que nada, no quiero decir mucho con todo esto. Gracias al cariño de todos. La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho... No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”.

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Sus palabras fueron breves pero sentidas, y rápidamente el video se viralizó en redes sociales, especialmente en X, previamente conocido como Twitter, donde seguidores y usuarios anónimos le enviaron mensajes de apoyo. “Un genio, Mario, creo que te devuelven el respeto que das”; “Mis condolencias”; “Te mereces lo mejor”, fueron solo algunos de los textos que circularon en las horas siguientes.

Pergolini junto a su mamá, Beatriz, años atrás (Instagram)

El impacto público de la noticia se sintió de inmediato. El jueves, tras conocerse la muerte de Beatriz, la producción del ciclo decidió suspender la grabación de esa jornada, priorizando el duelo de Mario y su familia. La noticia fue aún más llamativa porque apenas un día antes, en la emisión del miércoles, Pergolini había mencionado a su madre en el programa, sin imaginar el desenlace que vendría después. En tono humorístico y reflexivo, relató una anécdota vinculada a uno de esos consejos maternos que, con el tiempo, cobran un significado especial.

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Con su estilo irónico, Mario compartió al aire la clásica advertencia que muchas madres transmiten a sus hijos: la importancia de llevar siempre ropa interior limpia y presentable, “para que, si te pasa algo, el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo sangrentado y te falte un ojo”. El conductor explicó entre risas que actualmente suele pasar mucho tiempo en una clínica, aclarando que no por temas personales, y que allí fue testigo de varias situaciones insólitas: “En los primeros días tuve que estar en emergencias y vi pasar pacientes en condiciones poco presentables. Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije ‘mirá mi mamá cuánta verdad’. Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?’, pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!’”.

Mario Pergolini recordó con mucho humor en su programa del miércoles un aprendizaje de Beatriz, quien murió este jueves (Otro día perdido - El Trece)

El recuerdo, contado con humor apenas horas antes de la noticia, cobró otro significado tras el fallecimiento de Beatriz. Para muchos, fue la última vez que Mario habló de su madre en público, sin saber que la despedida estaba tan cerca. La coincidencia, y la ternura detrás de la anécdota, sensibilizó aún más a su audiencia, que lo acompañó en el proceso de duelo con mensajes de afecto y respeto.

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En tiempos en los que la televisión y la radio parecen haber perdido la calidez del encuentro, la experiencia de Mario y su homenaje a su madre, Beatriz es un recordatorio de que, detrás de cada figura pública, hay historias personales, duelos y afectos que trascienden el rating y las tendencias. El conductor, que supo ser referente de varias generaciones, hoy se muestra vulnerable y agradecido, eligiendo compartir el dolor y también el aprendizaje que queda cuando una madre se va, pero sus enseñanzas siguen acompañando cada paso que da.