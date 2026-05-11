Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque italiano en el puerto de Zárate

Así fue el operativo en el que Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incautaron 16 kilos de cocaína en Zárate

Un operativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitió secuestrar 16 kilos de cocaína a bordo de un buque de bandera italiana que había arribado al puerto bonaerense de Zárate. La Justicia Federal investiga ahora si el cargamento estaba vinculado a una maniobra de narcotráfico internacional.

Según informaron fuentes del caso, la droga fue encontrada dentro de una bolsa de arpillera ubicada en un sector de carga de la embarcación destinado al transporte de vehículos tipo motorhome. El hallazgo fue realizado por un tripulante luego de que el barco zarpara desde Montevideo, Uruguay.

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De acuerdo con la reconstrucción oficial, el marino notificó de inmediato la situación al capitán del buque, quien decidió resguardar la bolsa dentro de su camarote y registrar el hallazgo mediante fotografías y filmaciones. Una vez que la embarcación arribó al puerto de Zárate, el responsable de la nave informó lo ocurrido a las autoridades argentinas.

A partir de esa comunicación, personal especializado de Prefectura Naval y agentes de ARCA desplegaron una inspección integral sobre el buque y confirmaron que se trataba de 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total aproximado de 16 kilogramos. El valor estimado del cargamento supera los 340 millones de pesos.

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La droga fue encontrada dentro de una bolsa de arpillera ubicada en un sector de carga de la embarcación

Los ladrillos secuestrados tenían la inscripción “F1 – Fórmula 1”, una marca que, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, suele ser utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos asociados al narcotráfico internacional.

Además, durante el operativo fueron encontradas otras cinco bolsas de arpillera vacías de características similares en otro sector de carga del buque. Esos elementos quedaron incorporados al expediente judicial y serán sometidos a peritajes.

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La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que ordenó el secuestro de la droga, la realización de medidas periciales y el análisis de documentación y registros vinculados a la embarcación.

Los ladrillos secuestrados tenían la inscripción “F1 – Fórmula 1”, una marca que, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, suele ser utilizada por organizaciones criminales

En paralelo, las autoridades dispusieron la detención preventiva del buque con restricciones operativas, por lo que la nave permanece inmovilizada hasta nueva disposición judicial.

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Por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades. Sin embargo, los investigadores continúan trabajando para establecer el origen del cargamento, su posible destino y la modalidad utilizada para intentar trasladar la droga.

Personal de Prefectura trabajando en el buque

El procedimiento en Zárate ocurrió apenas unos días después de otro importante operativo antidrogas encabezado por la Prefectura Naval Argentina en Corrientes.

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En esa ocasión, la fuerza secuestró más de 91 kilos de marihuana valuados en 339 millones de pesos y detuvo a cuatro personas durante un despliegue realizado en la costa del río Paraná, en la ciudad de Ituzaingó.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo comenzó tras una denuncia anónima sobre movimientos sospechosos en una zona ribereña conocida como “Chancharía”, donde los agentes interceptaron a los sospechosos mientras descargaban bultos desde la costa.

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Durante el procedimiento, los prefectos secuestraron varios bultos que contenían panes de marihuana compactada y además incautaron vehículos y teléfonos celulares que ahora son analizados en el expediente judicial. La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal de Corrientes, que busca determinar si la maniobra estaba vinculada a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona del litoral.