Guatemala

Los homicidios continúan en disminución en Guatemala durante enero-abril de 2026, aunque se modera la velocidad de descenso

El reporte del CIEN señala que la disminución de casos se mantiene en términos globales, sin embargo, la diferencia entre los datos de abril y el año anterior es marginal y podría anticipar una posible estabilización

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Infografía sobre homicidios en Guatemala enero-abril 2026, mostrando mapa con puntos calientes, gráficos de barras y de evolución, y estadísticas clave.
Guatemala registra 871 homicidios de enero a abril de 2026, una disminución de 169 casos respecto al año anterior, aunque la desaceleración en abril y la concentración de violencia en ciertas áreas y grupos de víctimas genera preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia homicida en Guatemala mostró una disminución sostenida durante los primeros cuatro meses de 2026, con 871 casos reportados, dato que representa 169 muertes menos respecto al mismo período de 2025 y sugiere una continuidad en la tendencia descendente que caracterizó el año anterior, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN); no obstante, el ritmo de esa mejora experimentó una desaceleración en abril, lo que abre interrogantes sobre la consolidación futura de esta dinámica.

En abril la reducción se desacelera: el descenso sigue frente a 2025

El informe mensual del CIEN señala que la baja acumulada de homicidios en el periodo enero-abril de 2026 es uno de los principales logros en materia de seguridad ciudadana reciente, pero el comportamiento de abril marca un punto de inflexión.

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Ese mes, las autoridades registraron 258 homicidios, solo tres menos que en abril de 2025, cuando se contabilizaron 261. Esta diferencia representa la menor brecha interanual en lo que va del año y es interpretada por los analistas del centro como un posible indicio de estabilización temporal, en contraste con las disminuciones mucho más marcadas observadas en los meses previos.

CIEN reporta reducción de homicidios de enero a abril en Guatemala
La violencia homicida en Guatemala evidenció una reducción sostenida durante los primeros cuatro meses de 2026, según cifras del CIEN. (Fotografía estadística: CIEN de Guatemala )

En enero de 2026, según el CIEN, se documentaron 204 casos, una caída respecto a los 252 de enero de 2025, lo que supone una reducción de 48 homicidios. Febrero mostró una tendencia aún más notoria: frente a los 252 casos de febrero de 2025, el mismo mes de 2026 cerró con 172 homicidios, cifra que implica 80 víctimas menos y representa el descenso más pronunciado del cuatrimestre.

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Marzo reforzó el descenso con 237 asesinatos, frente a 275 del año anterior, es decir, una diferencia de 38 sucesos.

Estos registros permiten calcular el descenso de los homicidios este año: entre enero y abril de 2026, Guatemala experimentó una caída de 169 homicidios en comparación interanual, concentrando la mayoría de esa reducción en febrero, según el análisis del CIEN.

Aunque abril presentó una mejora marginal, el saldo global valida la continuidad de una tendencia descendente en el principal indicador de violencia letal del país.

Fluctuaciones mensuales y el antecedente de 2025

Los datos observados en el arranque de 2026 adquieren relevancia al ser comparados con la fuerte volatilidad mensual del año previo. El CIEN precisa que 2025 cerró con registros que oscilaron entre 234 y 305 homicidios mensuales, con mayo como el mes de mayor violencia (305 casos) y octubre como el punto más bajo (234 homicidios).

Frente a esa variabilidad, los primeros cuatro meses de 2026 demuestran una consistencia a la baja, sin picos como los del año pasado.

CIEN reporta reducción de homicidios de enero a abril en Guatemala
La violencia homicida en Guatemala evidenció una reducción sostenida durante los primeros cuatro meses de 2026, según cifras del CIEN. (Fotografía estadística: CIEN Guatemala)

El análisis publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales determina que la reducción de 169 homicidios en el cuatrimestre posiciona a la seguridad ciudadana como uno de los avances más perceptibles en el país hasta la fecha, aunque la desaceleración de abril obliga a un seguimiento cercano para precisar si la tendencia descendente puede sostenerse en los meses siguientes.

El comportamiento descendente en los homicidios mantiene a 2026 en el rango más bajo de la serie histórica reciente, solo superado por el desempeño de 2024 (cuando los registros mensuales fueron 227 en enero, 156 en febrero y 205 en marzo), de acuerdo con el informe del CIEN.

Concentración de la violencia y perfil de las víctimas

El descenso nacional contrasta con la concentración territorial de la violencia homicida. Nueve de cada diez homicidios se producen en tan solo diez de los 22 departamentos del país, y el 44% de las muertes violentas se localizan en el departamento de Guatemala. El municipio de Guatemala capital reúne, por sí solo, el 17% del total nacional, y el 45% de los homicidios tienen lugar en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Escuintla, Amatitlán, Villa Canales, San José Pinula, Chimaltenango, Chinautla y San Miguel Petapa.

En el municipio de Guatemala capital, los homicidios aumentaron entre febrero y marzo de 2026, pasando de 28 a 33. Las zonas 18, 6, 7, 1 y 5 concentraron el 63% de los asesinatos reportados a nivel local.

Respecto al perfil de las víctimas, el informe advierte un aumento preocupante en los homicidios de mujeres, que pasaron de 19 en febrero a 33 en marzo, equivalentes al 14% de todas las víctimas homicidas del último mes analizado. Además, el 60% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, lo que revela el impacto de la violencia sobre la población joven.

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