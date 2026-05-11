Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

Bosnia presentó la lista de 26 convocados al Mundial 2026 (Reuters)

Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en anunciar oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial 2026, según comunicó la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (N/FSBiH) a través de sus canales oficiales. El anuncio, realizado a un mes del inicio del torneo, posicionó al país balcánico en el foco de la atención internacional, ya que ninguna de las otras selecciones participantes había oficializado su nómina final.

El entrenador Sergej Barbarez apostó por un plantel que equilibra experiencia y juventud. El nombre más destacado es el del delantero Edin Dzeko, quien a sus 40 años vuelve a encabezar la convocatoria y portará el brazalete de capitán. Dzeko, máximo goleador histórico del país, llega tras lograr el ascenso a la Bundesliga con el Schalke 04 de Alemania. La federación informó en su cuenta oficial de Instagram: “El seleccionador Sergej Barbarez ha convocado a 26 jugadores de la selección nacional que representarán a Bosnia y Herzegovina en la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México”.

PUBLICIDAD

Barbarez explicó que la elección de los convocados responde a la búsqueda de equilibrio entre futbolistas con experiencia y jóvenes promesas, con la intención de que los Dragones compitan al máximo nivel en la cita mundialista.

Entre los nombres de peso que acompañan a Džeko, se encuentran el defensor Sead Kolasinac del Atalanta de Italia y Ermedin Demirovic, goleador del Stuttgart de Alemania. Ambos jugadores consolidaron su lugar en la lista tras destacadas actuaciones en sus respectivos clubes europeos durante la última temporada.

PUBLICIDAD

La apuesta de Barbarez por la veteranía de Dzeko se produce en la segunda participación de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo, luego de su debut como nación independiente en Brasil 2014. El equipo clasificó a esta edición tras superar a Italia por penales en la final del repechaje europeo, resultado que la federación definió como “histórico” en su comunicado oficial.

El sorteo ubicó a Bosnia en el Grupo B del Mundial, junto a Canadá, Qatar y Suiza. El debut está programado para el 12 de junio en Toronto, escenario donde la selección buscará avanzar por primera vez a la siguiente fase de la competición.

PUBLICIDAD

El conjunto bosnio debutará el 12 de junio frente a Canadá en el BMO Field de Toronto, posteriormente se medirá ante Suiza en el SoFi Stadium (California) el 18 y cerrará su participación en la primera fase ante Qatar en el Lumen Field de Seattle el 24.

La convocatoria de Bosnia estableció un precedente para el resto de las selecciones, que todavía no definieron sus listas debido a la finalización de sus competiciones domésticas. El comunicado de la N/FSBiH resaltó la importancia de la figura de Dzeko como referente en el vestuario. El delantero, quien ya había disputado el Mundial de Brasil 2014, afronta su última gran cita con la selección nacional. Cabe destacar que si algún jugador convocado sufre una enfermedad o una lesión grave, las selecciones tienen permitido realizar cambios y llamar a un reemplazante hasta 24 horas previas a su debut en el torneo.

PUBLICIDAD

En paralelo a la confirmación de la lista definitiva de Bosnia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la prelista de 55 convocados seleccionados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Entre los citados figuran seis futbolistas de River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Por el lado de Boca Juniors, fueron incluidos Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

La nómina preliminar también incluye a Gabriel Rojas, de Racing, y Facundo Cambeses, arquero destacado en la última temporada con la Academia, además de las estrellas ya consagradas en el plano mundialista como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernandez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul, entre otros.

PUBLICIDAD

La lista definitiva de 26 jugadores que representarán a las selecciones participantes en el máximo certamen del fútbol mundial podrá ser confirmada hasta el 30 de mayo como fecha límite.

Los 26 convocados de Bosnia para el Mundial 2026

PUBLICIDAD

Arqueros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.

Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunić, Nidal Celik.

PUBLICIDAD

Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic.

Delanteros: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.

PUBLICIDAD