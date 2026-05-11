Alarma en Escobar: una cámara de seguridad grabó a un puma en las inmediaciones de un barrio privado

Grabaron a un puma en las inmediaciones de un country en Escobar

La presencia de un puma alarmó a toda la localidad bonaerense de Escobar después de que una cámara de seguridad grabara al animal en las inmediaciones de un barrio privado. Las autoridades trabajan en la zona con un operativo de prevención y monitoreo por el área para evitar que el felino se aproxime a nuevos lotes de propiedades.

Todo ocurrió en una de las rejas que hay en el Náutico Country Club, ubicado en el barrio El Cazador, en la parte norte de Escobar. Se trata de una zona donde ya no se encuentran tantas casas y está a pocos kilómetros de uno de loz brazos del río Paraná.

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Según reportó El Día de Escobar, el avistamiento se produjo cerca de las 2 de la madrugada de este domingo cerca de la calle Manny y del fondo de la avenida Kennedy. Una vez que se detectó la presencia del animal, se dio aviso inmediato a las autoridades.

Las grabaciones nocturnas muestran al puma desplazándose con lentitud junto al cerco perimetral del country y un sendero iluminado. El felino avanza con cautela, se detiene por momentos y retoma la marcha, sin señales de agitación. Las imágenes evidencian que el animal transitó el sector sin que ningún residente lo advirtiera en tiempo real.

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El animal fue detectado en las inmediaciones de un barrio privado en Escobar

Tras conocerse la situación, Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna tomaron intervención para coordinar las tareas de monitoreo en el área, según destacó el medio Qué Pasa Web. Hasta el momento, los equipos no hallaron rastros del ejemplar, por lo que los operativos continúan activos en la zona.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron, según consignó El Día de Escobar, que este tipo de ejemplares tiene hábitos nocturnos y permanece oculto durante las horas diurnas entre sectores con vegetación densa. Esa característica dificulta su localización y eleva el nivel de alerta para los equipos de búsqueda.

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Se estima que el puma pudo haberse desplazado desde sectores rurales o franjas de monte cercanas al distrito en busca de alimento o refugio, aunque por el momento no trascendió información oficial que confirme su punto de origen. La proximidad del barrio El Cazador a uno de los brazos del Paraná es consistente con corredores de fauna silvestre que conectan zonas de vegetación con áreas periurbanas del norte del conurbano bonaerense.

Las autoridades remarcaron que estos animales tienden a evitar el contacto con personas y no atacan salvo que se sientan acorralados o amenazados. Ante la posibilidad de un nuevo avistamiento, las autoridades recomendaron no acercarse al animal, abstenerse de perseguirlo y comunicarse de forma inmediata con Defensa Civil al 103 o con Ojos y Oídos en Alerta al 11-2703-9985.

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La presencia del felino se detectó cerca de las 2 de la madrugada del domingo

En diálogo con TN, el subsecretario de Zoonosis de Escobar, Cristian Pisaco, señaló que este tipo de animales “es un habitante natural de toda la superficie argentina. En la zona norte, tenemos espacios verdes, donde estos animales se desplazan”.

Y explicó: “No se detecta si es un ejemplar adulto o es más pequeño. Ese corredor donde se lo detectó, conecta con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos; están las condiciones naturales para que pasen por la zona. Seguramente se estaba desplazando. Tuvimos el avistaje esa noche y no vimos nada más”.

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En tanto, respecto a las recomendaciones de cara a un posible encuentro con este tipo de animal, Piscao remarcó: “Primero que nada, no hay que asustarse. El animal es solitario y de hábitos nocturnos. Si se encuentran con un puma, no darle la espalda, levantarle las manos y hacer ruido para asustarlo. Puede generar un ataque si se encuentra acorralado o está en presencia de sus crías. Esto en zonas urbanas es muy difícil que suceda. Muchas veces los perros quieren agredirlo. Lo ideal es recluirlos o darle al puma vía de escape, porque si no puede reaccionar”.