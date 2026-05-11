Todos los partidos podrán postular candidatos para nuevos escaños de la diáspora en la Asamblea Legislativa de El Salvador

Todos los partidos salvadoreños podrán presentar candidatos para la circunscripción de la diáspora bajo la nueva reforma constitucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la Asamblea Legislativa aseguró que todos los partidos, incluidos Arena, FMLN, Vamos, PDC, PCN y Nuevas Ideas, podrán presentar candidatos para la circunscripción de la diáspora a través de sus procesos internos.

Ernesto Castro presidente de la Asamblea Legislativa destacó que la reforma constitucional permitirá que seis diputados representen a los salvadoreños en el exterior, elegidos exclusivamente por quienes residen fuera del país.

PUBLICIDAD

Explicó que podrán postularse tanto salvadoreños que vivan en El Salvador como en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos legales, y subrayó que no existe ninguna restricción de residencia para ser candidato.

Castro consideró que este esquema abre una oportunidad para todas las fuerzas políticas y subrayó que la decisión final sobre los representantes recaerá únicamente en la diáspora.

PUBLICIDAD

“La decisión la van a tomar los salvadoreños que viven en el exterior”, afirmó. Además, explicó que los nuevos escaños se restarán a los departamentos de San Salvador y La Libertad, ajustando la representación interna para que los connacionales cuenten con delegados directos en la Asamblea Legislativa.

La reforma a la Constitución permite elegir a seis diputados que representarán exclusivamente a los salvadoreños en el exterior. (Foto: TSE)

Con la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución, los salvadoreños residentes en el extranjero podrán elegir a quienes los representaran en el pleno, algo que para Castro supone un cambio en la composición de la Asamblea.

PUBLICIDAD

Despartidización del Tribunal Supremo Electoral

Al abordar la reforma del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Castro explicó que la intención es sacar a los partidos políticos del proceso de integración de este organismo.

Detalló que en el esquema vigente hasta la reforma, el TSE estaba compuesto por cinco magistrados propietarios: tres de ellos eran propuestos por los partidos políticos y dos por la Corte Suprema de Justicia.

PUBLICIDAD

Los partidos con mayor votación en la última elección presidencial —primero, segundo y tercer lugar— designaban un magistrado cada uno, y la presidencia del Tribunal recaía de manera automática en el partido que obtuvo el primer lugar.

Castro señaló que, bajo este sistema, los partidos que no quedaban entre los tres primeros no tenían “ni voz ni voto” en el Tribunal. Actualmente, por ejemplo, Nuevas Ideas tenía un representante, igual que Arena y el FMLN. El presidente legislativo sostuvo que la reforma elimina ese mecanismo: “Te estoy hablando de Arena, del FMLN y de Nuevas Ideas. O sea, afuera”, remarcó.

PUBLICIDAD

La despartidización del Tribunal Supremo Electoral busca eliminar la intervención de partidos políticos en la elección de magistrados del TSE. (Foto archivo: Asamblea Legislativa)

Con el nuevo modelo, la selección de magistrados para el TSE se realizará del mismo modo que se eligen cargos como el fiscal general, el presidente de la Corte de Cuentas o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Cualquier salvadoreño que cumpla los requisitos legales podrá aspirar a ser magistrado del TSE, sin necesidad de pertenecer o ser postulado por un partido político.

PUBLICIDAD

El presidente de la Asamblea remarcó que todos los ciudadanos que quieran y cumplan con los requisitos tendrán la oportunidad de postularse. En sus palabras: “Así como se elige fiscal, así como se elige presidente de Corte de Cuentas, así como se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así, de la misma manera”.

En la parte final de la entrevista, Castro confirmó que buscará la reelección como diputado por San Salvador y descartó que vaya a postularse por la circunscripción de la diáspora.

PUBLICIDAD