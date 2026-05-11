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La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

La mediática compartió en redes sociales su asombro y alegría tras recorrer las atracciones del lugar temático

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Charlotte Caniggia, con orejas de Minnie Mouse, compartió las imágenes de su visita a Disneyland Shanghai

La visita de Charlotte Caniggia a Disneyland Shanghai se convirtió en mucho más que un simple viaje turístico para la mediática. Sus publicaciones y relatos en redes sociales reflejaron cómo la experiencia impactó profundamente sus emociones, desde el asombro inicial hasta una sensación de felicidad que, según sus propias palabras, perdurará en su memoria.

A lo largo de su estadía, Charlotte compartió impresiones cargadas de entusiasmo. En uno de sus mensajes más resonantes, confesó: “Conocí Disneyland Shanghai y todavía no puedo creer lo increíble que fue esta experiencia”. De esta manera, dejó claro que el parque no solo superó sus expectativas, sino que le provocó una admiración difícil de describir.

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Charlotte Caniggia, con top y falda rosa, orejas de Minnie y gafas de sol, posa frente a la entrada de Disneyland Shanghai, con un reloj y jardines florales
Charlotte Caniggia irradia estilo en Disneyland Shanghai, posando frente a la icónica entrada con el reloj de Mickey Mouse y exuberantes jardines florales bajo un cielo azul claro.

En varias de las imágenes difundidas, aparece sonriente y con una actitud relajada, posando frente a escenarios que parecen extraídos de una película de fantasía. La fusión entre tecnología, espectáculo y magia, característica del parque, se transformó en un estímulo sensorial que Charlotte transmitió con frases como: “Un lugar donde la magia, la tecnología y los sueños se mezclan en cada rincón”.

La emoción se intensificó cuando recorrió el castillo principal, del que Charlotte destacó que “es el castillo de Disney más alto, grande y complejo jamás construido”, y relató que este imponente edificio supera los 60 metros de altura. El recorrido por el castillo fue uno de los momentos más impactantes de su visita, según mostró en sus historias y publicaciones.

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Charlotte Caniggia, con cabello oscuro, gafas de sol y orejas de Minnie Mouse con un lazo rojo, sonríe frente a globos de colores en un parque temático
Charlotte Caniggia posa con orejas de Minnie Mouse y gafas de sol, rodeada de vibrantes globos de Disney en Disneyland Shanghai.

La experiencia de Charlotte se vio potenciada por el entorno único del parque. Disneyland Shanghai se distingue por su combinación de tecnología de última generación, espectáculos en vivo, desfiles y áreas temáticas inspiradas en películas y relatos clásicos. Cada sector está diseñado para transportar a los visitantes a un universo de fantasía, algo que sorprendió especialmente a Charlotte.

En su recorrido, la mediática se fotografió en distintos puntos emblemáticos: desde el ingreso principal adornado con jardines coloridos y una gran torre reloj, hasta los caminos centrales que conducen al enorme castillo. Las imágenes muestran detalles como arreglos florales exuberantes, globos multicolores y estructuras que remiten a mundos animados.

Primer plano de mujer con gafas de sol y orejas de Minnie Mouse con lazo rojo brillante, frente al Castillo de los Sueños Encantados de Disneyland Shanghái
Charlotte Caniggia visita Disneyland Shanghái, luciendo las icónicas orejas de Minnie Mouse frente al majestuoso Castillo de los Sueños Encantados.

El parque, según explicó la propia Charlotte, está pensado para estimular todos los sentidos. Los desfiles y shows en vivo, la decoración temática y las atracciones extremas ofrecen una experiencia completa. La variedad de espacios permite disfrutar de juegos, espectáculos y recorridos por zonas que evocan desde cuentos de princesas hasta películas animadas contemporáneas.

En una de las postales más comentadas, se la puede ver posando frente al reloj principal del parque, rodeada de jardines de flores y con una sonrisa que transmite el clima festivo del lugar. Otras imágenes la muestran disfrutando de los globos clásicos de Disney, recorriendo senderos entre flores y sentada en bancos rodeados de vegetación.

Charlotte Caniggia con orejas de Minnie, gafas de sol y camiseta blanca con lazo, posando al aire libre frente a un jardín de flores moradas y rosadas bajo el sol
Charlotte Caniggia posa con orejas de Minnie en Disneyland Shanghai, luciendo un atuendo festivo frente a coloridas flores en un día soleado.

La estética de las publicaciones combina elementos de la cultura pop con la fantasía del universo Disney. El ambiente colorido, las luces y la decoración temática forman parte del relato visual que Charlotte compartió con sus seguidores. Cada fotografía parece multiplicar el efecto de maravilla y diversión, reforzando la idea de que “todo parece sacado de una película”, tal como ella misma escribió.

Las publicaciones de Charlotte sobre su viaje a Disneyland Shanghai no tardaron en generar repercusión. Los videos y fotos rápidamente acumularon miles de likes y comentarios, reflejando el interés de su audiencia tanto por la experiencia personal de la mediática como por el atractivo visual del parque.

Primer plano de un campo de altas flores azules y moradas con forma de espiga y esféricas bajo un cielo azul despejado, con follaje verde oscuro
Charlotte Caniggia compartió esta imagen de vibrantes flores azules y moradas en los jardines de Disneyland Shanghai, mostrando la belleza natural del parque.

Muchos seguidores destacaron la espectacularidad de Disneyland Shanghai y el entusiasmo transmitido por Charlotte en cada imagen. Los comentarios elogiaron tanto la producción de las postales como la actitud alegre y espontánea de la protagonista.

La propia Charlotte resumió su vivencia con una frase que condensó el sentido emocional de la travesía: “Sin duda, un recuerdo que voy a guardar para siempre en mi corazón”.

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