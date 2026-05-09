Los 10 destinos florales más atractivos del mundo, según un nuevo ranking internacional

Jardines Botánicos Reales de Kew, en Londres (EFE)

Un nuevo ranking internacional elaborado por Travel + Leisure colocó a los destinos florales más bellos del mundo en el centro del turismo actual, fusionando la observación de flores con el auge de los viajes sostenibles.

La clasificación compara lugares de seis continentes considerando diversidad de especies, popularidad, reseñas y calidad visual para las visitas. Cada uno atrae por su variedad botánica, espectacularidad visual y experiencias que van desde campos de flores, hasta jardines históricos y parques nacionales.

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1- Keukenhof, Ámsterdam: el paraíso de los tulipanes

Keukenhof, Ámsterdam es reconocido mundialmente por sus impresionantes campos de tulipanes y su vibrante mar de colores en primavera (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

En los Países Bajos, Keukenhof resalta por exhibir más de 7 millones de flores y 800 variedades de tulipanes en 32 hectáreas (79 acres). Durante ocho semanas en primavera, recibe a más de un millón de visitantes y mantiene una calificación promedio de 4,7.

Este jardín lidera el ranking y es célebre por su impresionante mar de tulipanes y sus paisajes fotogénicos presentes en más de 690.000 publicaciones en Instagram.

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2- Real Jardín Botánico de Kew, Londres: diversidad en flor

El Real Jardín Botánico de Kew en Londres alberga una de las colecciones de plantas más diversas del planeta y escenarios ideales para la fotografía botánica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Inglaterra, el Real Jardín Botánico de Kew se extiende por 132 hectáreas (326 acres) y alberga más de 50.000 plantas. Su colección incluye alfombras de campanillas azules, cerezos en flor y campos de tulipanes, ofreciendo escenarios únicos para fotografías y paseos entre especies de todo el mundo.

Este jardín figura empatado en el segundo lugar del ranking, destacándose por la riqueza y variedad de su colección botánica.

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3- Isla de Mainau, Constanza: fantasía floral alemana

La isla de Mainau, en Alemania, combina jardines temáticos, esculturas florales y un castillo barroco para crear una experiencia floral única

A orillas del lago de Constanza en Alemania, la isla de Mainau cuenta con 45 hectáreas (111 acres) de jardines que exhiben rosas, dalias, tulipanes y orquídeas. Anualmente, un millón de personas visitan este destino, donde las esculturas florales de patos y pavos reales entre begonias añaden un toque creativo.

El enclave también es conocido por su gran mariposario y un castillo barroco del siglo XVIII que domina el paisaje.

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4- Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch, Sudáfrica: naturaleza al pie de la montaña

El Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch en Sudáfrica destaca por su biodiversidad autóctona y senderos rodeados de flores nativas del bioma fynbos (REUTERS/Esa Alexander)

Ubicado junto a la Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo, Kirstenbosch destaca por su amplia diversidad de especies autóctonas. Cuenta con áreas temáticas y senderos donde crecen flores nativas del bioma fynbos.

El jardín atrae tanto a especialistas en botánica como a turistas interesados en la riqueza natural característica del continente africano.

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5- Valle de las Flores, India: un parque nacional de colores

El Valle de las Flores en India ofrece prados de miles de flores silvestres a gran altitud, siendo Patrimonio Mundial de la UNESCO (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parque Nacional Valle de las Flores, en la región de Chamoli, Himalaya occidental, es reconocido por sus prados que en primavera y verano se cubren de miles de flores silvestres. Este sitio, Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrece un entorno colorido y biodiverso a más de 3.000 metros de altitud.

6- Villa Taranto, Italia: elegancia junto al lago Maggiore

Villa Taranto, junto al lago Maggiore en Italia, deslumbra en primavera con rododendros, azaleas y una elegante colección botánica

Ubicada en Verbania, a orillas del lago Maggiore, Villa Taranto sobresale por su elegante diseño y su colección de plantas tanto exóticas como locales. En primavera, los rododendros, azaleas, tulipanes y camelias protagonizan vistosos espectáculos florales.

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7- Lago Tekapo, Nueva Zelanda: campos de lupinos junto al agua

Los campos de lupinos del lago Tekapo en Nueva Zelanda crean postales emblemáticas con sus tonalidades vibrantes frente a aguas turquesas (Imagen ilustrativa Infobae)

En la Isla Sur de Nueva Zelanda, el Lago Tekapo es famoso por los campos de lupinos que florecen frente a aguas turquesas, creando postales emblemáticas del hemisferio sur.

El espectáculo floral alcanza su punto máximo entre noviembre y enero, cuando los campos se tiñen de tonalidades púrpuras, rosas y blancas.

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8- Jardines Butchart, Canadá: un clásico de la Columbia Británica

Los Jardines Butchart en Canadá son una referencia internacional por su diseño paisajístico y sus coloridas exhibiciones florales durante todo el año

En Columbia Británica, los Jardines Butchart ofrecen más de 20 hectáreas de exhibiciones florales que varían todo el año. Reconocidos por su diseño paisajístico, constituyen una referencia para visitantes nacionales e internacionales.

9- Crested Butte, Colorado: capital estadounidense de las flores silvestres

Crested Butte, en Colorado, es la capital estadounidense de las flores silvestres y destino emblemático para festivales y senderismo veraniego (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colorado, Crested Butte se presenta como la capital nacional de las flores silvestres. Durante el verano, las praderas y montañas se cubren de especies nativas como iris y lupinos, motivo de festivales y rutas de senderismo.

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10- Holambra, Brasil: la ciudad de las flores sudamericana

Holambra, en Brasil, fusiona tradiciones holandesas y producción florícola, celebrando la diversidad de tulipanes, gerberas y orquídeas en ferias y exposiciones

En el estado de São Paulo, Holambra destaca por su legado holandés y por la importante producción de flores, principalmente tulipanes, gerberas y orquídeas. El sitio es reconocido por sus ferias y exposiciones dedicadas a la floricultura.