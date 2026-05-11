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Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La empresaria disfrutó de la nueva versión de la obra de Arthur Miller y mostró su felicidad al fotografiarse con el actor, quien encabeza el elenco junto a Ingrid Pelicori

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Alejandro Awada y Juliana Awada sonríen y se abrazan frente a un cartel de la obra "La Muerte de un Viajante" en un evento nocturno
Los hermanos Alejandro y Juliana Awada posan sonrientes y abrazados en la noche de estreno de la aclamada obra 'La Muerte de un Viajante'.

El estreno de la nueva versión teatral de La Muerte de un Viajante marcó un hito en la cartelera porteña. La sala de El Tinglado recibió el domingo 10 de mayo a un público expectante, y entre los presentes se destacó la llegada de Juliana Awada, quien asistió especialmente para acompañar a su hermano, el actor Alejandro Awada, protagonista de la obra junto a Ingrid Pelicori.

La función de esa noche fue la segunda desde el debut de la pieza, y la presencia de Juliana sumó un matiz personal al evento. Fotografiada a la salida del teatro, se la vio sonriente y cercana a su hermano, en un gesto de apoyo familiar que no pasó inadvertido para quienes compartieron la velada. Este acompañamiento resalta el tono íntimo de la propuesta, que se potenció aún más en el espacio reducido del Tinglado.

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Estrenada en una sala de estas características, la obra brinda la posibilidad de experimentar la tragedia de los Loman con una cercanía que intensifica el impacto emocional.

Retrato de un hombre de mediana edad, con sombrero negro, gafas redondas, traje oscuro, chaleco, camisa blanca y corbata roja estampada, sobre fondo azul
El actor Alejandro Awada, quien protagoniza la obra teatral 'La Muerte de un Viajante', posa para un retrato antes o durante el estreno que lo reunió con su hermana Juliana Awada.

El reparto de esta versión incluye, además de los protagonistas mencionados, a Gustavo Rey, Marcos Woinsky, Anahí Gadda, Junior Pisanu, Toto Salinas y Lucas Matey. Cada uno aporta matices propios a una puesta que se construye sobre una base de vínculos familiares y sociales complejos, fieles a la estructura original concebida por Miller.

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La elección de El Tinglado como escenario refuerza la propuesta estética y conceptual de la obra. Su carácter de sala íntima facilita una experiencia teatral directa, donde los espectadores quedan inmersos en la atmósfera densa y emotiva de la pieza. La proximidad entre actores y público hace que cada gesto y cada palabra adquieran una fuerza inusual, amplificando el drama que atraviesa a los personajes y acentuando el efecto de la tragedia.

La Muerte de un Viajante, de Arthur Miller, cabe recordar que es considerada una de las más bellas obras teatrales que se han escrito, tal como más de una vez se la definiera. Su vigencia se explica tanto por su calidad poética, y por la profundidad con que cruza los temas sociales –las demandas de éxito de un mundo mercantilista– con la vida de un hombre y sus sueños. Estas palabras son las que definen y reafirman la permanencia del clásico, que sigue generando debates sobre los límites del éxito y las exigencias sociales.

Ingris Pelicori sonriendo, cabello castaño claro, top floral negro con cuello de encaje blanco. Tiene los brazos cruzados y un fondo azul detrás
La destacada actriz Ingris Pelicori posa sonriente para la cámara como parte de la promoción de la obra teatral 'La Muerte de un Viajante'.

La obra interpela a los espectadores mediante preguntas como: “¿Hay sueños equivocados? ¿Qué significa triunfar en la vida?”. Los mandatos sociales se transforman en obsesiones personales, afectando todos los vínculos y entrelazando familia y amigos en una trama de amor, dolor, malentendidos y compasión.

La relevancia de la pieza no se limita al circuito local. De hecho, se acaba de estrenar en Broadway con gran repercusión una nueva puesta de esta misma obra, lo que confirma la fuerte resonancia que tiene la obra en los momentos actuales. Este dato subraya la universalidad y la profunda humanidad del contenido de la obra, que atraviesa culturas y generaciones.

La obra prueba, una vez más, la universalidad y la profunda humanidad de su contenido. Y sin dudas queda a las claras que La Muerte de un Viajante sigue siendo, en el contexto actual de las sociedades, un punto de referencia ineludible para el teatro y para quienes buscan en el arte respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia humana.

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