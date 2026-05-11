Del cuero al denim: así dominan Kim Kardashian y Lewis Hamilton el estilo en pareja

La empresaria y el piloto de Fórmula 1 sorprenden con looks coordinados que combinan lujo, moda urbana y guiños románticos en cada aparición

Kim Kardashian Lewis Hamilton
El dominio de los materiales como cuero y denim distingue cada aparición pública de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Desde el inicio de su vínculo hasta la reciente formalización de su romance, Kim Kardashian y Lewis Hamilton se posicionan como referentes de moda. Cada aparición conjunta exhibe una selección precisa de prendas: alternan cuero, denim y piezas de alta costura, y muestran dominio absoluto en la coordinación de outfits tanto en alfombras rojas como en entornos urbanos.

La relación entre la empresaria y el piloto de Fórmula 1 comenzó en 2014, cuando coincidieron en los GQ Men of the Year Awards en Londres. Durante años asistieron a eventos y compartieron círculos sociales, pero no se mostraron como pareja. Esta dinámica cambió en Año Nuevo de 2025, durante una fiesta en Aspen.

Identidad visual: cómo la pareja fusiona lujo y modernidad

Kim Kardashian y Lewis Hamilton
El estilo compartido de la pareja fusiona moda urbana y lujo, adaptándose a cualquier contexto con naturalidad

El estilo compartido de Kim Kardashian y Lewis Hamilton se basa en la alternancia de materiales y la búsqueda deliberada de contraste armónico.

Kardashian privilegia prendas ceñidas, siluetas arquitectónicas y detalles brillantes que destacan su figura, mientras Hamilton experimenta con volúmenes, superposiciones y guiños urbanos y deportivos.

Cada aparición de Kim Kardashian y Lewis Hamilton refuerza su narrativa visual y consolida su influencia en la moda internacional (Reuters. AFP)

Este enfoque genera una identidad visual que integra moda urbana y lujo, adaptando cada conjunto al contexto y mostrando cómo el estilo compartido puede transitar del cuero más sofisticado al denim relajado sin perder cohesión ni personalidad.

La coordinación no se limita a colores y texturas; ambos incorporan tendencias a su esencia individual, logrando una presencia conjunta en la que cada aparición refuerza su narrativa visual.

Looks destacados: del denim primaveral al lujo nocturno

Look de cita nocturna en Broadway

kim kardashian Lewis Hamilton
Kim Kardashian y Lewis Hamilton sorprenden en Broadway con un look denim coordinado y toques de alta costura (Grosby)

Durante una cita nocturna en Broadway, Kim Kardashian sorprendió con un corsé azul claro de manga larga, atribuido a Glenn Martens para la colección de Alta Costura Primavera 2022 de Jean Paul Gaultier, combinado con jeans de tiro alto en azul cielo. El corpiño trenzado y las hebras brillantes en cuello y brazos crearon un efecto tridimensional.

Hamilton acompañó con un atuendo sobrio y urbano, caminando de la mano con Kardashian apenas 24 horas después de su asistencia a la Gala del Met 2026.

Atuendo de noche urbano y relajado

Kim Kardashian y Lewis Hamilton
La pareja deslumbra en la noche urbana con una combinación de prendas satinadas, tonos neutros y accesorios sofisticados (Backgrid/The Grosby Group)

En otro encuentro, la pareja optó por un estilo nocturno equilibrado. Kardashian vistió una blusa satinada rosa claro, asimétrica y de manga larga, dejando un hombro descubierto y ajustada a la cintura, junto a una falda larga drapeada en tono arena y sandalias de tacón neutras.

Hamilton eligió una camisa gris claro de lino, abotonada hasta el cuello, pantalón ancho verde oliva y zapatos negros de charol, complementando con collar de cuentas, anteojos oscuros y pulsera plateada.

Conjunto de playa minimalista y deportivo

Frente al mar, Kim Kardashian y Lewis Hamilton apuestan por un estilo minimalista y deportivo, mostrando complicidad y frescura (TMZ)

Frente al mar, Kardashian apostó por leggings de vinilo negro ajustados y top tipo bikini de tirantes finos, espalda descubierta y caminó descalza sobre la arena.

Hamilton usó una camiseta negra ajustada de manga corta y pantalones cortos de baño negros, también descalzo y mostrando tatuajes.

Noche de gala con contraste de texturas

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
En una gala exclusiva, el contraste entre el vestido de malla y el denim oversize de la pareja marca tendencia en la alfombra roja

En una velada de gala, Kardashian eligió un vestido largo de malla negra semitransparente, aplicaciones plateadas en el busto y detalles metálicos. Añadió bolero de pelo sintético negro y tacones plateados.

Hamilton optó por un conjunto oversize de denim oscuro, chaqueta y pantalón holgados, gorro negro y anteojos marrones, complementando con anillos y cadenas.

Elegancia formal y color vibrante

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
La elegancia formal de Kim Kardashian y el color vibrante del traje de Lewis Hamilton redefinen el concepto de estilo en pareja (Grosby/Joe Schildhorn/BFA.com)

Para una aparición formal, Kardashian lució un vestido de cuero marrón, corte midi y drapeados, con guantes largos a juego y botas estampadas en marrón y beige.

Hamilton llevó un traje azul eléctrico de dos piezas, camiseta de cuello alto azul y botas negras de suela gruesa con cordones blancos.

