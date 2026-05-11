Del cuero al denim: así dominan Kim Kardashian y Lewis Hamilton el estilo en pareja

Desde el inicio de su vínculo hasta la reciente formalización de su romance, Kim Kardashian y Lewis Hamilton se posicionan como referentes de moda. Cada aparición conjunta exhibe una selección precisa de prendas: alternan cuero, denim y piezas de alta costura, y muestran dominio absoluto en la coordinación de outfits tanto en alfombras rojas como en entornos urbanos.
La relación entre la empresaria y el piloto de Fórmula 1 comenzó en 2014, cuando coincidieron en los GQ Men of the Year Awards en Londres. Durante años asistieron a eventos y compartieron círculos sociales, pero no se mostraron como pareja. Esta dinámica cambió en Año Nuevo de 2025, durante una fiesta en Aspen.
PUBLICIDAD
Identidad visual: cómo la pareja fusiona lujo y modernidad
El estilo compartido de Kim Kardashian y Lewis Hamilton se basa en la alternancia de materiales y la búsqueda deliberada de contraste armónico.
Kardashian privilegia prendas ceñidas, siluetas arquitectónicas y detalles brillantes que destacan su figura, mientras Hamilton experimenta con volúmenes, superposiciones y guiños urbanos y deportivos.
PUBLICIDAD
Este enfoque genera una identidad visual que integra moda urbana y lujo, adaptando cada conjunto al contexto y mostrando cómo el estilo compartido puede transitar del cuero más sofisticado al denim relajado sin perder cohesión ni personalidad.
La coordinación no se limita a colores y texturas; ambos incorporan tendencias a su esencia individual, logrando una presencia conjunta en la que cada aparición refuerza su narrativa visual.
PUBLICIDAD
Looks destacados: del denim primaveral al lujo nocturno
Look de cita nocturna en Broadway
Durante una cita nocturna en Broadway, Kim Kardashian sorprendió con un corsé azul claro de manga larga, atribuido a Glenn Martens para la colección de Alta Costura Primavera 2022 de Jean Paul Gaultier, combinado con jeans de tiro alto en azul cielo. El corpiño trenzado y las hebras brillantes en cuello y brazos crearon un efecto tridimensional.
PUBLICIDAD
Hamilton acompañó con un atuendo sobrio y urbano, caminando de la mano con Kardashian apenas 24 horas después de su asistencia a la Gala del Met 2026.
Atuendo de noche urbano y relajado
En otro encuentro, la pareja optó por un estilo nocturno equilibrado. Kardashian vistió una blusa satinada rosa claro, asimétrica y de manga larga, dejando un hombro descubierto y ajustada a la cintura, junto a una falda larga drapeada en tono arena y sandalias de tacón neutras.
PUBLICIDAD
Hamilton eligió una camisa gris claro de lino, abotonada hasta el cuello, pantalón ancho verde oliva y zapatos negros de charol, complementando con collar de cuentas, anteojos oscuros y pulsera plateada.
Conjunto de playa minimalista y deportivo
Frente al mar, Kardashian apostó por leggings de vinilo negro ajustados y top tipo bikini de tirantes finos, espalda descubierta y caminó descalza sobre la arena.
PUBLICIDAD
Hamilton usó una camiseta negra ajustada de manga corta y pantalones cortos de baño negros, también descalzo y mostrando tatuajes.
Noche de gala con contraste de texturas
En una velada de gala, Kardashian eligió un vestido largo de malla negra semitransparente, aplicaciones plateadas en el busto y detalles metálicos. Añadió bolero de pelo sintético negro y tacones plateados.
PUBLICIDAD
Hamilton optó por un conjunto oversize de denim oscuro, chaqueta y pantalón holgados, gorro negro y anteojos marrones, complementando con anillos y cadenas.
Elegancia formal y color vibrante
Para una aparición formal, Kardashian lució un vestido de cuero marrón, corte midi y drapeados, con guantes largos a juego y botas estampadas en marrón y beige.
PUBLICIDAD
Hamilton llevó un traje azul eléctrico de dos piezas, camiseta de cuello alto azul y botas negras de suela gruesa con cordones blancos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD