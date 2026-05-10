Premios Platino 2026: los mejores looks de las figuras argentinas en la alfombra roja

Los mejores looks de los Premios Platino 2026

La XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026 reúne hoy a las principales figuras de la industria audiovisual iberoamericana en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México. La ceremonia se transmite en vivo por TNT y HBO Max para toda Latinoamérica y reconoce lo mejor del cine y las series de habla hispana y portuguesa. La gala, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, marca un récord al incorporar 12 nuevas categorías técnicas y entregar un total de 36 galardones.

Entre las producciones con mayor presencia destacan El Eternauta en las categorías televisivas y las películas Los domingos, Belén, O Agente Secreto y Sirât. El evento también incluye actuaciones musicales de Camilo, María Becerra y Manuel Carrasco. Por otro lado, la organización entregó el Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella por más de cuatro décadas de trayectoria en cine y televisión.

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Los looks de los argentinos en los Premios Platino 2026:

Guillermo Francella

El elegante outfit de Guillermo Francella

Guillermo Francella, nominado a Mejor Interpretación Masculina por “Homo Argentum” y homenajeado con el Premio de Honor 2026, eligió un esmoquin negro tradicional de solapa chal y ajuste clásico, que reafirma su elegancia atemporal. Combinó el traje con camisa blanca de cuello diplomático, moño negro de seda y pañuelo perfectamente doblado, sumando detalles de distinción. El peinado prolijo y la barba recortada acompañaron un porte seguro, mientras su expresión relajada y sonrisa constante proyectaron la confianza de un referente consagrado que celebra su extensa trayectoria en cine y televisión.

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Dolores Fonzi

Dolores Fonzi eligió un vestido satinado para la noche de los Premios Platino

Dolores Fonzi, nominada a Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en “Belén”, eligió un vestido de corte sirena que fusiona el brillo clásico con líneas modernas. El diseño alterna un panel central en tono champagne satinado y laterales en negro profundo, creando un efecto reloj de arena que resalta la silueta. La estructura posterior incorpora volados negros y una cola fluida, aportando dramatismo y originalidad. Fonzi completó el look con ondas naturales, flequillo y maquillaje en tonos tierra, logrando un equilibrio entre sofisticación y una actitud desenfadada que refuerza su perfil como referente del cine.

Andrea Pietra

El total black de Andrea Pietra

Andrea Pietra, nominada a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por su papel en “El Eternauta”, eligió una propuesta “Gótico Glam” con un vestido negro de líneas geométricas, escote profundo y aberturas laterales que realzan una silueta moderna y segura. Los detalles brillantes en el escote, el clutch de pedrería y los pendientes de gran tamaño acompañaron una imagen de elegancia contemporánea, mientras que el peinado recogido y el maquillaje enfatizaron su mirada, consolidando uno de los estilos más sólidos de la gala.

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Juan Minujín

Juan Minujin en Premios Platino (Captura TV)

Juan Minujín, candidato a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por “Los Domingos”, apostó por una sastrería de autor con un conjunto. Optó por un saco corto en crepe francés off-white y cierre asimétrico que deja el pecho al descubierto, alineado con la tendencia internacional de prescindir de la camisa. El contraste con pantalón negro de tiro alto y zapatos de charol mantiene la elegancia, mientras que la chaqueta blanca se convierte en el elemento central. Minujín reafirma así su apoyo al diseño local y su propuesta de una masculinidad contemporánea, segura y original.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

El look de la pareja en los Premios Platino 2026

Valeria Mazza y Alejandro Gravier destacaron como pareja en la alfombra roja con una propuesta que fusiona elegancia y frescura. Valeria eligió un vestido de lentejuelas carmesí de un solo hombro, complementado por una capa fluida y un collar choker de diamantes, evocando glamour clásico con un toque tropical. Su peinado de ondas al agua y maquillaje sofisticado reforzaron el efecto de estrella de la noche. Alejandro optó por un conjunto blanco de sastrería ligera con zapatos negros, camisa abierta y pañuelo estampado, sumando gafas de sol para un aire relajado y contemporáneo. Juntos lograron un contraste visual atractivo, equilibrando tradición y modernidad, y consolidándose como referentes de estilo y complicidad en la industria.

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María Becerra

María Becerra en los Premios Platino 2026 que dará un show especial

María Becerra sorprendió en los Premios Platino con un look que fusiona romanticismo vintage y rebeldía arquitectónica. Eligió un corset marfil con varillas expuestas y detalles de encaje, acompañado por transparencias que revelan la estructura interna de la prenda. El diseño resaltó sus tatuajes y se completó con uñas negras extra largas, aportando un contraste audaz. El peinado recogido con mechones sueltos y el maquillaje natural acentuaron su frescura, mostrando una evolución estilística que refuerza su presencia como figura central de la gala, donde además se presentará en vivo con una performance especial.

Stefi Roitman

El look de Stefi Roitman en Premios Platino 2026 (Captura Instagram)

Stefi Roitman eligió un vestido blanco de líneas limpias y escote en lágrima hasta la cintura, con aberturas en los hombros que suman modernidad. El fruncido en el cuello y el adorno dorado destacan el diseño, mientras las mangas largas y la falta de collares acentúan el minimalismo. Completó el look con pendientes sencillos, peinado recogido y maquillaje natural, proyectando una imagen elegante y segura sin excesos.

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Carolina Kopelioff

El look de Carolina en los Premios Platino 2026

Carolina Kopelioff eligió un diseño de Camila Romano que equilibra sofisticación moderna y nostalgia, destacándose en la alfombra roja con un vestido “globo” de silueta marcada. El corset superior, de cuello cuadrado y tirantes anchos, aporta limpieza y estructura, mientras que la falda abullonada de largo midi genera volumen y movimiento sin excesos. Carolina completó el look con un peinado tirante, stilettos en punta y accesorios mínimos, logrando una imagen elegante, actual y fiel a su identidad, donde la forma y el diseño son protagonistas.

Fotos cortesía: Premios Platino

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