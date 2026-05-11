Tiene 20 años y creó un sistema viral: quién es Francisco Castro, el estratega detrás de los influencers del momento

En el universo de las redes sociales, la visibilidad masiva de ciertos personajes no es casualidad. Usuarios como Beltrán Briones, Tino Mossu y Mauro Stendel suman cientos de millones de visualizaciones, y detrás de sus éxitos se repite un nombre: Francisco Castro. Con solo veinte años, Castro es señalado como el responsable de instalar a estas figuras en la circulación cotidiana de los feeds. Su sistema, basado en la estrategia de contenido orgánico y la multiplicación de cuentas, se convirtió en referencia indiscutida para quienes quieren posicionarse en el mundo digital actual.

“Toda esta historia arrancó en 2022, cuando tenía 17, que fue cuando me egresé. Volvía de Bariloche y sabía que venía un momento de incertidumbre, de qué hacer y cómo ocupar el día a día. Quise adelantarme a eso: escuchaba muchos podcasts y videos de gente contando en qué trabajaba, y ahí descubrí el tema de editar videos”, contó en diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve.

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Estrategias de visibilidad y el rol del editor

El trayecto de Castro lo llevó a comprender el poder de la edición y de la estrategia de contenido. “Empecé a editar para mucha gente: podcast, programas, contenidos alternativos. Aprendí a anticipar el rendimiento de un video antes de publicarlo. Sabía cómo debía presentarse la persona, qué decir, cómo grabarse”. A partir de esa experiencia, sumó su visión de estrategia: “Si confiás en mi criterio, vamos con estrategia también”, relató sobre su trabajo inicial con quienes serían sus clientes más renombrados.

Francisco Castro selecciona temas según métricas para potenciar el rendimiento y visibilidad de los creadores de contenido en redes (Instagram)

Uno de los pilares de su método es transformar a cada persona en el centro de una estructura de difusión constante. “Hacemos un reality show de una persona. Creamos muchísimo contenido basado en un personaje. Cuando ves a Beltrán en todos lados, es esa lógica: contenido distribuido en muchas cuentas, cortes de entrevistas y una presencia persistente en redes”, explicó.

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Esta labor requiere trabajo coordinado. Castro detalló: “La estrategia es que la preproducción, producción y posproducción funcionen de forma independiente. En preproducción, definimos los temas que funcionaron la semana pasada según las métricas. El talento va, habla y después, en la posproducción, recortamos todo lo que aporta valor”.

En su modelo, la repetición y fragmentación de contenidos generan una omnipresencia digital. “De una entrevista de cinco minutos, sacamos quince minutos de recortes. Más allá de la repercusión, lo importante es que hablen de vos. Bien o mal, seguís publicando y te volvés parte de la agenda”, afirmó Castro sobre el mecanismo de viralización.

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El sistema de multicuentas y equipos de edición

Uno de los recursos distintivos que impulsó Francisco Castro es el uso de multicuentas. “La diferencia con tener un perfil único es que hago copias del mismo perfil en plataformas como TikTok. En una cuenta, subo entrevistas; en otra, clases de edición. De esa manera, diversifico el contenido y abarco audiencias diferentes”, explica.

Este proceso se apoya en un equipo de trabajo alineado con su método. “Tengo un equipo de diez, quince editores, a quienes les pago por comisión. Yo les enseño a editar, ellos se llevan la parte grande y yo recibo una comisión de los clientes que les paso”. Esta red de editores permite responder a la demanda de quienes desean instalar rápidamente su presencia en redes sociales.

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El método desarrollado por Castro convierte a cada influencer en el foco de múltiples contenidos, amplificando su presencia en TikTok e Instagram (Instagram)

Francisco Castro detalla la génesis de su equipo: “Al principio les enseñaba a mis amigos y así ellos podían ganar lo mismo que un trabajo tradicional, pero desde casa y aún yendo a la secundaria. Más adelante abrí mi cuenta de Instagram y empecé a promocionar clases de edición gratuitas en YouTube para reclutar editores”.

La dinámica de trabajo es colectiva y cercana. “Me gusta entregar un equipo, no solo el servicio. Motivar a los chicos es importante. Si tengo un evento público, les consigo entradas para que me acompañen. La relación con quienes editan es muy valiosa”, describió Castro.

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Errores frecuentes y nuevas tendencias en el sector digital

En cuanto a los errores más comunes entre quienes buscan viralizar contenido, Castro sostuvo: “Todo lo contrario a lo que yo hago, que es sobrepensar el contenido. Durante mucho tiempo, editaba todo al detalle y crecí poco. Cuando empecé a publicar más y con cierta estética, pero sin obsesión, conseguí mayor alcance y crecimiento”.

El método de Castro también llamó la atención de actores políticos. “Políticos es un nicho que me interesa. Ahora, en 2026, 2027, todo viene muy fuerte. Me parece que lo que rinde en política es la transparencia y mostrarse con la gente, recorrer localidades, inaugurar obras. Lo que más pega en redes son los extremos: amor u odio, romances o polémicas”, señaló.

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En términos de estrategia, destaca la reutilización del contenido “perdido” de campañas anteriores: “Si un político recorrió barrios o inauguró escuelas y ese contenido no tuvo buena distribución, nosotros lo recuperamos. Lo editamos de formas diferentes, lo publicamos desde veinte o treinta cuentas y lo hacemos relevante otra vez2, concluyó.